Nên chọn iPhone 14 Plus hay 13 Pro Max?

Được ra mắt hồi tháng 9 vừa qua, iPhone 14 Plus là phiên bản thay thế cho iPhone 13 mini ra mắt vào năm ngoái và được xem là phiên bản nâng cấp nhỏ của iPhone 13 Pro Max, khi 2 sản phẩm có nhiều điểm chung như kích thước màn hình, cấu hình bên trong…

Mức giá của iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max cũng tương đương nhau, khi iPhone 14 Plus đang được bán với giá khởi điểm 26,5 triệu đồng, còn iPhone 13 Pro Max có giá khởi điểm 28 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Với mức chênh lệch giá không quá lớn, người dùng nên lựa chọn iPhone 14 Plus mới hay iPhone 13 Pro Max đời cũ? Hãy cùng so sánh 2 chiếc iPhone của Apple để đi tìm câu trả lời.

Thiết kế tổng thể và màn hình

Trong khi bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max được trang bị màn hình khuyết dạng viên thuốc, thì iPhone 14 và 14 Plus vẫn được trang bị màn hình "tai thỏ" giống như các phiên bản iPhone trước đây. Điều này khiến cho iPhone 14 Plus sở hữu thiết kế tổng thể không khác biệt gì so với iPhone 13 Pro Max.

Điểm khác biệt chỉ có thể nhận ra ở mặt sau, khi iPhone 13 Pro Max được trang bị cụm 3 camera, trong khi iPhone 14 Plus chỉ sở hữu cụm camera kép.

Kích cỡ tổng thể của 2 sản phẩm cũng là tương đương nhau, tuy nhiên, iPhone 13 Pro Max được trang bị khung viền bằng thép không gỉ, cho độ bền tốt hơn và cứng cáp hơn so với khung viền nhôm trên iPhone 14 Plus.

Cả iPhone 14 Plus và 13 Pro Max đều được trang bị màn hình kích thước 6,7-inch với độ phân giải 2778 x 1284, sử dụng công nghệ OLED. Tuy nhiên, iPhone 13 Pro Max có màn hình tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1000 nit, còn iPhone 14 Plus có màn hình với tần số quét chỉ 60Hz và độ sáng tối đa 800 nit, điều này giúp màn hình iPhone 13 Pro Max vượt trội so với iPhone 14 Plus.

Camera

Được xem là phiên bản thay thế cho iPhone 13 mini, do vậy iPhone 14 Plus vẫn chỉ được trang bị cụm camera kép với độ phân giải 12 megapixel (camera chính và camera góc rộng). Điều này khiến iPhone 14 Plus thua kém iPhone 13 Pro Max, khi sản phẩm được trang bị cụm 3 camera (đều độ phân giải 12 megapixel, bổ sung thêm camera tele hỗ trợ zoom quang học 3x).

Điểm nổi bật của iPhone 14 Plus đó là trang bị công nghệ Photonic Engine, mà theo Apple sẽ giúp cải thiện khả năng chụp ảnh của sản phẩm trong điều kiện thiếu sáng lên gấp 2 lần so với iPhone 13 Pro Max.

Ngược lại, camera góc rộng trên iPhone 13 Pro Max hỗ trợ tính năng lấy nét theo pha, trong khi iPhone 14 Plus không có tính năng này. Ngoài ra, iPhone 13 Pro Max còn được trang bị thêm máy quét LiDAR giúp lấy nét nhanh và tốt hơn.

Cả 2 sản phẩm đều được trang bị camera selfie 12 megapixel, trong đó camera trước của iPhone 14 Plus có khẩu độ lớn hơn so với iPhone 13 Pro Max, điều này cho phép chụp những hình ảnh selfie tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Cấu hình và hiệu suất

iPhone 14 Plus được xem là một bản nâng cấp nhỏ của iPhone 13 Pro Max bởi vì cấu hình của 2 sản phẩm là tương đương nhau. Trong khi Apple trang bị cho bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chip xử lý A16 Bionic mới nhất thì iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng chip A15 Bionic thế hệ cũ tương tự như iPhone 13 trước đây.

Dù vẫn sử dụng chip A15 thế hệ cũ, Apple cho biết đã trang bị thêm nhân xử lý đồ họa giúp iPhone 14 Plus có hiệu suất xử lý đồ họa tốt hơn so với iPhone 13 Pro Max. Ngược lại, điều này sẽ khiến pin trên iPhone 14 Plus nhanh hết hơn iPhone 13 Pro Max.

Dung lượng pin trên 2 sản phẩm là tương đương nhau (iPhone 13 Pro Max có pin 4.352mAh và iPhone 14 Plus có pin 4.323mAh), nhưng những thử nghiệm thực tế cho thấy iPhone 13 Pro Max cho thời gian sử dụng lâu hơn so với iPhone 14 Plus.

Các tính năng chỉ có trên iPhone 14 Plus

Không được nâng cấp về cấu hình bên trong, Apple vẫn trang bị cho iPhone 14 Plus những tính năng mới so với phiên bản cũ, chẳng hạn tính năng tự động nhận diện khi có tai nạn giao thông (Crash Detection) để gọi điện nhờ trợ giúp; hay tính năng kết nối vệ tinh để nhắn tin nhờ hỗ trợ khi đi lạc ở khu vực không có sóng di động (tính năng này hiện chỉ có đối với người dùng tại Mỹ và Canada).

Kết luận

Có thể thấy, sự khác biệt giữa iPhone 13 Pro Max và 14 Plus là không quá nhiều và mức giá chênh lệch giữa 2 sản phẩm cũng không quá lớn. Do vậy, nếu đang sử dụng iPhone 13 Pro Max, chắc chắn bạn sẽ không có lý do gì để nâng cấp lên iPhone 14 Plus.

Trong trường hợp phân vân để lựa chọn giữa một trong 2 sản phẩm, iPhone 13 Pro Max vẫn có nhiều ưu điểm hơn để người dùng cân nhắc lựa chọn.

iPhone 14 Plus bị giới công nghệ đánh giá là sản phẩm thất bại của Apple và chỉ là "phiên bản mồi" để giúp đẩy cao doanh số của bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Do vậy, trong khi iPhone 13 Pro Max vẫn còn tồn tại trên thị trường, iPhone 14 Plus rất khó để đạt được doanh số nhảy vọt, trừ khi Apple giảm giá sản phẩm xuống mức mà người dùng có thể dễ dàng tiếp cận.

Theo Dân trí