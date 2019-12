Lượng tên miền .com đang nhiều gấp 10 lần số tên miền .net

Đó là thông tin đáng quan tâm trong báo cáo tên miền quý 3/2019 mà VeriSign - Công ty về cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở hạ tầng Internet - vừa công bố hôm nay (20/12).

Các tên miền cấp cao đuôi .com và .net có tổng cộng 157,4 triệu lượt đăng ký tên miền trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 3/2019, tăng 1,3 triệu lượt so với quý 2/2019, và tăng 5,7 triệu lượt, so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2019, số lượng các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 144,0 triệu, trong khi lượng tên miền dạng .net đạt 13,4 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 9,9 triệu. Trong khi cùng thời điểm đó vào năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu lượt.

Được biết, Verisign công bố báo cáo tóm tắt ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới các nghiên cứu, dữ liệu thống kê và phân tích trong ngành công nghiệp tên miền.