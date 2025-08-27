Lần đầu tiên tại Điện Biên: Phường Mường Lay tổ chức đào tạo AI cho cán bộ

Ngày 27/8/2025, tại phường Mường Lay đã diễn ra buổi tập huấn đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của tỉnh Điện Biên với sự tham dự của hơn 100 cán bộ địa phương.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, từng bước đưa công nghệ mới vào phục vụ công tác quản lý và phát triển địa phương.

Hơn 100 cán bộ địa phương tham dự buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Đạt Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Mường Lay nhấn mạnh: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp cán bộ phường tiếp cận công nghệ AI, từ đó áp dụng hiệu quả vào cải cách hành chính, phục vụ người dân tốt hơn. Mường Lay vinh dự là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai tập huấn AI, mở ra cơ hội học hỏi và đổi mới.”

Đồng chí Nguyễn Đạt Long – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Mường Lay phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group khẳng định cam kết đồng hành cùng các địa phương trong công cuộc chuyển đổi số: “IGB Group mong muốn mang đến những giải pháp và kiến thức thực tiễn về AI, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hướng tới ứng dụng cụ thể trong công việc hằng ngày của cán bộ. Chúng tôi tin rằng Mường Lay sẽ là hình mẫu để các địa phương khác của Điện Biên tham khảo và nhân rộng".

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu tại buổi tập huấn

Đặc biệt, nội dung tập huấn được trực tiếp giảng dạy bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Giám đốc IGB Media, với các chuyên đề thực hành xoay quanh: cách sử dụng công cụ AI trong soạn thảo văn bản, xử lý thông tin nhanh chóng, hỗ trợ quản lý công việc và ứng dụng AI trong truyền thông địa phương. Với phương pháp đào tạo tương tác, các cán bộ không chỉ nghe lý thuyết mà còn trực tiếp trải nghiệm công cụ, mang lại sự hứng thú và tiếp thu hiệu quả.

Cán bộ địa phương rất tích cực tương tác trong buổi tập huấn

Buổi tập huấn không chỉ mang ý nghĩa là sự kiện khởi đầu, mà còn là bước chuyển mình quan trọng của phường Mường Lay và tỉnh Điện Biên trong chiến lược xây dựng chính quyền số, xã hội số. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động nắm bắt công nghệ mới của địa phương, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.