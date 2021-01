Không chỉ tìm lại bước đi cho "người sắt", Bệnh viện E còn nhiều thành tựu nổi bật

Đạt tiêu chí BV an toàn phòng, chống dịch

Ngay sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo có ca bệnh dương tính với Covid-19 vào ngày 19/8/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 BV E đã “khởi động” toàn bộ hệ thống, từ Ban Giám đốc, trưởng, phó khoa/ phòng chức năng đến các bác sĩ, điều dưỡng, y công… đồng lòng vào cuộc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong bệnh viện.

GS.TS Lê Ngọc Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E cho biết: “Đây đúng là đêm “trắng” với toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện E. Ngay trong đêm, Bệnh viện E đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h để thực hiện các biện pháp phòng dịch và tìm kiếm nguồn lây. Bệnh viện chủ động phối hợp với lực lượng công an, Trung tâm phòng chống dịch bệnh CDC Hà Nội, chính quyền địa phương… để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bộ khu vực có ca bệnh xác định mắc Covid-19 tại bệnh viện để dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các khu vực khác của bệnh viện và cộng đồng”.

Chưa đầy 24 giờ, Bệnh viện E được gỡ phong tỏa sau khi bệnh nhân này được Bộ Y tế xác định không mắc Covid – 19, toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện E vỡ òa trong niềm cảm xúc dâng trào.

Thêm tin vui, đến nay, Bộ Y tế đã công nhận Bệnh viện E đạt tiêu chuẩn xét nghiệm Covid-19. Hệ thống máy Real - time PCR, mỗi ngày, có thể xét nghiệm được 270 mẫu, với tốc độ 96 phút cho một mẻ (90 mẫu) xét nghiệm. Hệ thống máy xét nghiệm này có thể thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán các căn nguyên gây bệnh do virus, vi khuẩn, vi nấm; xác định các vi khuẩn kháng thuốc; các căn nguyên gây bệnh do nhiễm khuẩn đường sinh dục, đường tiết niệu, đường hô hấp… trong đó có xét nghiệm virus SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng, chính xác.

Việc triển khai thêm một máy xét nghiệm tại Bệnh viện E sẽ giúp giải bài toán khó trong công tác xét nghiệm, giúp cho công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện và cộng đồng được thực hiện tốt hơn.

Thành lập Trường Đại học Y Dược

Điếm nhấn của năm 2020, là buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN và bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Y Dược, ĐHQGHN GS.TS. TTND Lê Ngọc Thành giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN.

Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 là xây dựng Trường Đại học Y Dược với sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài dựa vào nghiên cứu khoa học và phát minh, sáng chế trong môi trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực; đóng góp tích cực trong đổi mới giáo dục đại học ngành khoa học sức khỏe Việt Nam; chủ động hội nhập và tiên phong tiếp cận trình độ tiên tiến của quốc tế.

Hồi sinh van động mạch chủ qua da

Các bác sĩ ở Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã hồi sinh thành công van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân nữ 81 tuổi, ở Quảng Ninh đã từng thay van động mạch chủ 17 năm trước.

Đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng sự phát triển công nghệ trong ngành tim mạch, thay lại van tim nhân tạo bị thoái hoá bằng phương pháp ít xâm lấn nhất - thay van qua da bằng ống thông, không phải phẫu thuật lại cho người cao tuổi.

Để thực hiện thành công ca mổ này, GS.TS Lê Ngọc Thành đã chủ trì hội chẩn với các ê kíp và quyết định lựa chọn phương pháp thay lại van tim qua đường ống thông: một hệ thống thiết bị mang van kích cỡ nhỏ, đường kính chỉ 5-6mm, nén van tim nhân tạo sinh học bên trong được đưa theo đường mạch máu ngoại vi từ động mạch đùi, qua động mạch chủ bụng lên động mạch chủ trong lồng ngực và đi tới vị trí van tim nhân tạo bị hỏng.

Hệ thống bóng nong làm rộng van nhân tạo cũ đã thoái hoá, sau đó thiết bị sẽ thả van tim nhân tạo mới được nén bên trong vào đúng vị trí. Các bác sỹ chọc kim nhỏ vào động mạch đùi, nong rộng vài mi li mét, đưa các thiết bị dưới dạng các dây và ống dẫn vào lòng mạch máu đi lên tim.

Các thao tác được thực hiện dưới màn hình định vị của hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số hiện đại 2 bình diện. Với đặc tính kỹ thuật được thiết kế, van tim nhân tạo mới đã nở bung ra bám chắc vào các cấu trúc xung quanh, lập lại sự lưu thông dòng máu theo sinh lý, đảm bảo cấp máu cho cơ thể.

Ngoài việc triển khai các phẫu thuật Tim hở phức tạp như: Phẫu thuật Tim sơ sinh, Hybrid, ECMO... với hơn 1000 ca phẫu thuật Tim hở trong năm, trong cấp cứu Tim mạch, các bác sĩ Trung tâm tim mạch đã cứu sống thành công cho một bệnh nhân nam bị lên cơn đau thắt ngực trái đến gần như “bất tỉnh” trong lúc lái xe.

Điểm mấu chốt là sau khi hồi sức cấp cứu tim mạch qua cơn “nguy kịch” thì bệnh nhân cần được can thiệp sớm”. Rất may mắn cho bệnh nhân này, từ khi khởi phát bệnh đến khi được can thiệp thành công chỉ vòng 30 phút, đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu (ở BV tư nhân Hồng Ngọc dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E) và các bác sĩ Trung tâm tim mạch tiến hành can thiệp đặt stent mạch vành tối cấp cứu chỉ tính bằng phút, cứu kịp thời bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thất phải, liên thất phải tắc hoàn toàn, liên thất trái hẹp 80%.

Giúp “người đàn ông sắt” tìm được bước đi của mình

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến thay toàn bộ đoạn xương đùi từ khớp háng đến khớp gối bằng kim loại lần đầu tiên ở Việt Nam giúp "người đàn ông sắt” (Ironman) tìm được bước đi của mình sau 38 năm.

Hiện nay, trên thế giới thay xương đùi toàn phần chưa nhiều. Bởi phẫu thuật này đòi hỏi sự căn chỉnh từng milimet, độ chính xác các góc độ giải phẫu của bộ phận thay thế phải cao nhất có thể. Phẫu thuật này được chỉ định bệnh nhân có tổn thương ác tính tại xương như: osteosarcoma, sarcoma ewings, chondrosarcoma…

Các tổn thương này gây phá hủy cấu trúc xương cũng như phần mềm xung quanh, làm mất khả năng hoạt động chức năng của chi thể, nếu không có biện pháp thay thế thì chỉ còn phương án cắt cụt chi thể. Hoặc các tổn thương lành tính nhưng có mức độ phá hủy cấu trúc xương lớn như viêm xương tủy xương mạn tính, các gãy xương phức tạp với phạm vi tổn thương rộng, phạm vào nhiều khớp không còn khả năng phục hồi thì phương án thay thế được nghĩ tới như một cứu cánh giúp giữ lại phần chi thể đó tránh cắt cụt.

Phẫu thuật thay thế toàn bộ xương đùi mở ra một hướng đi mới, một sự lựa chọn mới cho các bệnh nhân tổn thương lành tính nhưng có sự phá hủy tổ chức xương lớn nói chung và bệnh lý viêm xương tủy xương đùi mạn tính nói riêng. Điều này giúp cải thiện được chất lượng điều trị cũng như giải quyết được tình trạng điều trị nội khoa kéo dài với thuốc giảm đau, cải thiện rất lớn chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Mặt khác, phẫu thuật thay xương đùi thành công cũng là một bước tiến lớn của y học Việt Nam, khẳng định vị thế với nền y học thế giới nói chung và chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nói riêng. Phẫu thuật tiết niệu – nam học đang dần trở thành một trong những chuyên ngành mũi nhọn của Bệnh viện E: phát triển các kỹ thuật nội soi ở người lớn tuổi: Cắt tuyến tiền liệt nội soi bằng laser bốc hơi, cắt xơ cứng cổ bàng quang - hẹp niệu đạo bằng laser; phẫu thuật nội soi sa sàn chậu (tử cung, bàng quang) ở nữ; cắt polyp niệu đạo bằng laser; cắt u bàng quang - polyp cổ bàng quang bằng laser...

Thực hiện thường quy điều trị các bệnh lý sỏi tiết niệu bằng các phương pháp: Tán sỏi qua da, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng ống mềm, tán sỏi bàng quang khổng lồ bằng laser... Đặc biệt triển khai được xét nghiệm định lượng và định tính sỏi tiết niệu. Triển khai các kỹ thuật điều trị ngoại khoa nam khoa: Đặt tinh hoàn nhân tạo, thắt tĩnh mạch nội soi điều trị vô sinh; Chỉnh cong dương vật, phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn; phẫu thuật cắt sùi mào gà phức tạp...

Triển khai các kỹ thuật nội soi ở nhi khoa: Hạ tinh hoàn nội soi, thắt ống phúc tinh mạc bằng laser ở trẻ nữ. Kỹ thuật khó này chỉ mới có 2 BV thực hiện được, trong đó có BV E; Kỹ thuật cắt thắt, OPTM bằng nút thắt trong phúc mạc…

Tới đây, Bệnh viện E tiếp tục phát triển và đẩy mạnh lĩnh vực nam học, hỗ trợ sinh sản nam khoa (kết hợp với Khoa Sản phụ); đẩy mạnh gói dịch vụ toàn diện với khoa Cấp cứu và khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế. Tăng cường tự đào tào, giao lưu học hỏi và hợp tác với các bệnh viện, đơn vị y tế trong và ngoài công lập.

Y tế thông minh

Vào mỗi thứ 4 hàng tuần, thông qua hệ thống Telehealth Bệnh viện E tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên môn định kỳ cho các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện E cùng với sự tham dự của gần 80 điểm cầu như Kỳ Anh, Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nam Thăng Long, Ngọc Lặc, Tam Đường, Sìn Hồ (Lai Châu),Yên Minh (Hà Giang)…

Bệnh viện E là một trong 5 bệnh viện tuyến trên tham gia buổi lễ khánh thành 1000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth của Bộ Y tế ngày 25/9, mở ra cơ hội cho các bệnh nhân khắp nơi, gồm cả vùng sâu, vùng xa được chữa bệnh bởi bác sĩ tuyến trung ương, tuyến trên.

Bệnh viện E là bệnh viện tuyến trên hỗ trợ hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh và mổ cho Bệnh viện sản nhi Đà Nẵng trong một ca mổ tim trẻ em và Trung tâm y tế huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) với một ca nghi ngờ xơ gan.

Ngày 31/12, Bệnh viện E được lựa chọn là cơ sở y tế triển khai thí điểm một trong ba nền tảng y tế thông minh. Đó là mạng kết nối y tế Việt Nam cùng với Hồ sơ sức khỏe cá nhân, Quản lý thông tin y tế cơ sở V20. Theo đó, mạng y tế Việt Nam là mạng nội bộ ngành Y tế, kết nối hơn 500.000 cán bộ y tế trên toàn quốc, giúp các bác sĩ hỗ trợ trao đổi chuyên môn, chia sẻ, tương tác trong chẩn đoán, hỉnh ảnh, điều trị để làm sao 1 bác sĩ tuyến trên sẽ kết nối hỗ trợ 4 bác sĩ tuyên dưới, giúp cán bộ y tế tuyến dưới sẽ tự tin hơn khi chẩn đoán, điều trị. Được biết 100% cán bộ y tế toàn quốc tham gia mạng kết nối y tế Việt Nam.

Năm 2020, Bệnh viện E đã đưa vào sử dụng Khu khám bệnh và điều trị ngoại trú nhà E với 50 buồng khám bệnh hiện đại, đầy đủ trang thiết bị máy móc tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao đáp ứng được 2.000 lượt khám ngoại trú/ngày, giải quyết tận gốc tình trạng quá tải và tạo môi trường khám chữa bệnh thân thiện với người bệnh. Tại mỗi tầng khám bệnh đều được sắp xếp theo quy trình khám chữa bệnh khép kín bao gồm khu vực tiếp đón, chỉ dẫn, phát số, buồng bác sĩ khám, thu ngân và nhà thuốc...

Bệnh viện E sẽ hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị chuyên dụng Trung tâm Ung Bướu, thực hiện nghiệm thu phòng cháy đưa công trình vào sử dụng trong tháng 1/2021. Tới đây, Trung tâm Ung bướu cũng đưa vào sử dụng trở thành một địa chỉ điều trị các bệnh lý về ung bướu có uy tín.