Khi Tả Van thức giấc về đêm: Khai mở tiềm năng du lịch mới cho vùng cao Sa Pa

Với định hướng phát triển du lịch đậm đà bản sắc kết hợp với công nghệ hiện đại, Tả Van (Lào Cai) đang từng bước triển khai các hoạt động nhằm hình thành không gian kinh tế đêm, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch vùng cao.

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van tổ chức Hội thảo về “Phát triển Kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững”. Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cùng trao đổi về chiến lược phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Dẫn dắt xuyên suốt Hội thảo, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới định hướng phát triển du lịch nhất là du lịch ban đêm tại Tả Van. Với tiềm năng cảnh quan, văn hóa và con người đặc sắc, Tả Van hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Cao Bá Quý, chủ tịch UBND xã Tả Van nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm về Phát triển kinh tế du lịch bền vững - lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm lợi thế, lấy con người làm trung tâm; Phát triển kinh tế ban đêm, hướng đến mở rộng không gian du lịch, tạo sinh kế mới cho người dân, hình thành thương hiệu “Đêm Mường Hoa - Đêm Tả Van”; Phát triển nông nghiệp bền vững - theo hướng xanh, hữu cơ, gắn với du lịch trải nghiệm và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tại phiên thảo luận thứ nhất “Phát triển du lịch ở Tả Van trong thời đại toàn cầu và số hoá thông minh”, ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT IGB Group, cho rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Tả Van khai thác giá trị văn hóa bản địa theo cách hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Các đại biểu trao đổi về Phát triển du lịch ở Tả Van trong thời đại toàn cầu và số hoá thông minh

Theo ông Nguyên, đưa công nghệ vào quản lý, quảng bá và kết nối du khách phải trở thành yếu tố cốt lõi trong phát triển du lịch tại Tả Van. Việc số hóa dữ liệu du lịch, sử dụng bản đồ thông minh, quét mã QR, tích hợp thực tế ảo (VR/AR) hay gợi ý hành trình bằng AI sẽ giúp du khách có trải nghiệm chân thực và thuận tiện, đồng thời hỗ trợ chính quyền quản lý hiệu quả các điểm đến.

Cũng tại phiên thảo luận, đại diện IGB Group đã đưa ra nhiều đề xuất sáng tạo cho sản phẩm du lịch đêm tại Tả Van, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và yếu tố văn hóa bản địa. Nổi bật là không gian trải nghiệm ánh sáng – âm thanh – văn hóa bản địa, với chương trình “Light & Sound Mapping Show” – trình chiếu ánh sáng nghệ thuật, tái hiện đời sống văn hóa của người Giáy và H’Mông. Bên cạnh đó, IGB đề xuất ứng dụng AR/VR trên nền tảng du lịch thông minh, cho phép du khách sử dụng điện thoại để xem hiệu ứng ánh sáng, hoạt cảnh 3D và nghe thuyết minh tự động khi khám phá Tả Van về đêm.

“Việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch số toàn diện, nơi doanh nghiệp, người dân và du khách đều tham gia tương tác qua nền tảng chung, sẽ là “chìa khóa vàng” để Tả Van phát triển du lịch thông minh và kinh tế ban đêm một cách bền vững”, ông Vũ Xuân Nguyên nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Qua 3 phiên thảo luận, Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến sâu sắc và thực tiễn. Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Đỗ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy xã Tả Van nhấn mạnh: địa phương sẽ chuyển hóa các ý kiến đóng góp thành hành động, nghị quyết, kế hoạch, dự án và công trình cụ thể, góp phần đưa Tả Van - một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới phát triển xứng tầm trong tương lai.