Khi chuyến bay có thể trở thành lời yêu thương trong ngày của phái đẹp

Ngày 20/10 không chỉ là dịp để tôn vinh một nửa thế giới – những người phụ nữ luôn đồng hành, sẻ chia và truyền cảm hứng – mà còn là khoảnh khắc để gửi gắm tình yêu thương bằng những món quà mang giá trị tinh thần vượt lên khuôn khổ vật chất.

Với những cá nhân theo đuổi phong cách sống thượng lưu, món quà ý nghĩa ngày nay không còn giới hạn ở những viên đá quý lấp lánh hay bộ cánh haute couture. Nếu hoa hay mỹ phẩm đã trở thành ý tưởng quen thuộc, tại sao không trao tặng một lựa chọn khác biệt hơn – một kỳ nghỉ dưỡng trên mây cùng Vietjet? Một tấm vé cho mẹ tận hưởng hành trình bình yên, một chuyến bay lãng mạn dành cho người thương, hay những khoảnh khắc đáng nhớ bên hội bạn thân – tất cả đều có thể trở thành kỷ niệm độc đáo trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Những chuyến bay với vé Business của Vietjet được ví như là “Sky Retreat” – kỳ nghỉ dưỡng độc đáo ở độ cao 10.000m. Nơi đây, sự sang trọng và yên tĩnh được tái định nghĩa: mỗi hành khách có thể thả lỏng tâm trí, tận hưởng dịch vụ tinh tế và tìm lại trạng thái cân bằng tối ưu. Đây không chỉ là một chuyến bay, mà là hành trình chăm sóc bản thân giữa mây trời – để khi chạm đất, mỗi hành khách đều sẵn sàng bứt phá và tỏa sáng.

Chị Nguyễn Thị Dung, giám đốc thương hiệu trong lĩnh vực nhà hàng, một hành khách chia sẻ về hành trình từ Việt Nam đi Australia của mình với Vietjet: “Tôi phải đi công tác đúng dịp 20/10. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ bỏ lỡ ngày này một cách buồn tẻ, nhưng hóa ra, khoảnh khắc tôi nâng cấp lên vé Business và tận hưởng Sky Retreat đã biến chuyến bay thành một món quà cho chính mình. Sự yên tĩnh và dịch vụ tinh tế ở độ cao 10.000m thực sự là một trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực, giúp tôi nạp đầy năng lượng khi hạ cánh.”

Bay hạng Business cùng Vietjet, tận hưởng Sky Retreat – kỳ nghỉ dưỡng trên mây đích thực

Mỗi hành trình cùng Vietjet còn là bản giao hưởng trọn vẹn của niềm vui và những bất ngờ đầy thi vị. Đội tàu bay hiện đại, thân thiện môi trường với khả năng tiết kiệm nhiên liệu mang đến trải nghiệm êm ái và an toàn tuyệt đối. Đồng hành cùng đó là đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp, trẻ trung, lan tỏa năng lượng tích cực qua từng cử chỉ ân cần.

Hành trình bay trở nên đáng nhớ hơn với những món ăn nóng tươi ngon, kết nối tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới

Trên chuyến bay, hành khách có thể thưởng thức những tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới – từ bát Phở Thìn nóng sốt, ổ bánh mì Việt Nam giòn tan, ly cà phê sữa đá đậm vị – cho đến những thực đơn quốc tế thượng hạng. Và trên bầu trời, ngay giữa tầng mây, hành khách còn được bất ngờ bởi các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, biến chuyến bay thành một không gian giải trí đẳng cấp.

Anh Trần Quyết Chiến, quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ về trải nghiệm tuyệt vời cùng vợ của mình: “Năm nay, tôi quyết định tặng vợ món quà khác biệt: một chuyến bay Business khứ hồi đến Nha Trang để đổi gió trong dịp 20/10. Vợ tôi là người rất bận rộn. Tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi trọn vẹn ngay từ lúc cất cánh. Cô ấy đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi được trải nghiệm không gian ghế rộng rãi, thoải mái và thưởng thức món xôi mặn nóng hổi. Đó là chuyến bay lãng mạn và thư giãn nhất mà cô ấy từng có. Kỳ nghỉ dưỡng trên mây này thực sự là một cách bày tỏ tình yêu tinh tế, vượt xa một món quà vật chất thông thường.”

Nghỉ dưỡng trên mây – trải nghiệm độc đáo chỉ có tại hạng vé Business của Vietjet

Từ nụ cười thân thiện của tiếp viên, những món quà miễn thuế tinh xảo, đến khoảnh khắc bất ngờ trên hành trình – từng chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên một “retreat” đúng nghĩa. Chỉ với vài lựa chọn tinh tế – một chỗ ngồi bên cửa sổ để lạc giữa tầng mây, một khoang ghế rộng chân cho sự thoải mái, hay nâng hạng Business – bạn đã có thể dành tặng người phụ nữ thân yêu một trải nghiệm thư giãn trên mây, thay cho muôn ngàn lời yêu thương.

Hơn tất cả, mỗi hành trình cùng Vietjet là lời nhắn nhủ ngọt ngào: hãy để người phụ nữ bạn trân trọng được nâng niu và tỏa sáng – không chỉ trong ngày 20/10, mà trong suốt mọi khoảnh khắc cuộc sống.