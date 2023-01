iPhone 15 Pro sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với iPhone 14 Pro

Theo các báo cáo gần đây, các mẫu iPhone 15 Pro có thể phải đối mặt với việc tăng giá so với iPhone 14 Pro và ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

Theo tin đồn từ một nguồn chưa được kiểm chứng trên Weibo, Apple sẽ tăng giá các mẫu ‌iPhone 15‌ Pro năm nay, giá sẽ cao hơn nhiều so với mẫu iPhone 15 Plus. iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max hiện có giá khởi điểm 999 USD và 1.099 USD, nghĩa là bất kỳ đợt tăng giá nào cũng sẽ lần đầu tiên đưa cả hai mẫu iPhone vượt 1.000 USD.

Nguồn tin này cho biết, vì ‌iPhone 15‌ và ‌iPhone 15‌ Plus sẽ có một số tính năng hiện chỉ dành riêng cho các mẫu Pro, chẳng hạn như Dynamic Island và camera 48 megapixel.

Tháng trước, có thông tin cho rằng Apple đang gặp khủng hoảng trước doanh số bán hàng "kém cỏi" của của iPhone 14 Plus, có giá khởi điểm 899 USD – chỉ thấp hơn 100 USD so với ‌iPhone 14 Pro‌. Do đó, công ty rõ ràng đang cân nhắc các chiến lược giá khác nhau để tăng doanh số bán các mẫu ‌iPhone 15‌ tiêu chuẩn.

Bài đăng trên Weibo không phải là một nguồn tin quá uy tín. Tuy nhiên, những tin đồn chưa được xác minh từ Weibo đôi khi tiết lộ thông tin chính xác, chẳng hạn như đèn flash Adaptive True Tone của ‌iPhone 14 Pro‌ và các tùy chọn màu sắc trên mẫu máy này.

Mặc dù có nhiều báo cáo rằng các mẫu ‌iPhone 14‌ năm ngoái sẽ tăng giá khoảng 100 USD, nhưng điều này đã không thành hiện thực và các thiết bị vẫn tiếp tục có giá tương đương với các mẫu iPhone 13 khi mới phát hành.

Theo MacRumors