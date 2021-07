Hồng Kông bắt đầu thử nghiệm giao dịch tiền kỹ thuật số vào năm tới

Bộ trưởng Tài chính Paul Chan Mo-po ngày 27/6 cho biết sẽ sớm thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số tại Hồng Kông. Paul Chan Mo-po nói rằng ông nhận thức được nhu cầu của việc mua hàng không dùng tiền mặt của người dân là rất lớn.

Sau khi ca ngợi việc sử dụng hệ thống ví điện tử và trải nghiệm không dùng tiền mặt, Mo-po nói rằng ông quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn bộ quốc gia. Ông sẽ bắt đầu tham gia dự án tiền tệ kỹ thuật số, với các kế hoạch chuyển đổi, nghiên cứu và phát triển đối với tiền kỹ thuật số.

Tin tức này không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc quyết tâm số hóa hệ thống tài chính và nền kinh tế nói chung. Đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số đã được thử nghiệm ở một số tỉnh bằng các biện pháp công khai, thử nghiệm đã đem về những tín hiệu tích cực.

Ông Mo-po tiết lộ các cơ quan tài chính của Hồng Kông sẽ cho phép dùng đồng tiền số thanh toán các căn hộ xuyên biên giới, cũng như sử dụng trong bán buôn và bán lẻ trong năm tới. Ông cũng đề cập đến việc áp dụng đồng tiền số đô la Hồng Kông, một phiên bản số của đồng tiền quốc gia Trung Quốc. Mo-po cho biết ông sẽ làm việc với ngân hàng trung ương Trung Quốc để tiến hành các cuộc kiểm tra đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới giữa Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông.

Đồng Nhân dân tệ số của Trung Quốc đang dẫn đầu xu thế?

Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông nói vào năm 2022 có thể Trung Quốc sẽ chính thức khởi động CBDC (Tiền số từ ngân hàng Trung ương). Hiện tại, kế hoạch này mới chỉ trải qua một số thí điểm ở các cấp độ khác nhau trên nền kinh tế.

Hàng loạt các thử nghiệm đã được tiến hành và thẩm định. Cơ quan chức năng cho biết thử nghiệm vẫn đang đi đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn chưa có một mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra cho kế hoạch chấp thuận chính thức đồng tiền số.

Trung Quốc nằm trong số các quốc gia dẫn đầu sự phát triển của tiền số, trong khi những nước khác chỉ mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển. Trong một thời gian dài, nhiều chính phủ đã do dự về việc xây dựng một đồng tiền kỹ thuật số, do tính mới của ý tưởng và cân nhắc về việc áp dụng an toàn một sự thay đổi lớn đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của tiền kỹ thuật số ở Trung Quốc dường như thúc đẩy các quốc gia khác bắt tay vào nghiên cứu và phát triển. Giờ đây, Canada, Pháp, Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và những nước khác đều đang bắt đầu thử nghiệm loại tiền tệ này. Năm 2022, nhiều khả năng người dân Trung Quốc sẽ được sử dụng đồng Nhân dân tệ số, đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng hướng tới nền kinh tế số.

Theo Bein Crypto