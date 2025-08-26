Hành trình “Ánh sáng xanh” thắp sáng mọi nẻo đường Việt Nam

Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) cùng hàng nghìn sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên khắp cả nước đã lắp đặt thành công 830 cột đèn năng lượng mặt trời trên 33.600 mét đường, tại 17 xã vùng sâu, vùng xa thuộc 14 tỉnh, thành. Chiến dịch đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mở ra tương lai xanh bền vững cho cộng đồng.

Quỹ Vì tương lai xanh, do Tập đoàn Vingroup thành lập vào ngày 07/7/2023, có sứ mệnh góp phần vào mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 của Chính phủ. Quỹ thúc đẩy các hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi mỗi cá nhân hành động ngay hôm nay để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Các hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Quỹ gồm: Chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” với loạt chương trình ưu đãi từ các công ty thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup dành cho hàng triệu khách hàng để khuyến khích lối sống xanh; Chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh” huy động khoảng 10.000 cán bộ Vingroup và các tình nguyện viên ra quân thu gom và dọn vệ sinh ở các bờ biển và cửa sông để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2025; Chiến dịch “Mùa Hè Xanh” 2025 với sự tham gia của Đoàn Thanh niên của 33 cơ quan, viện, trường, triển khai gần 30 dự án tại 14 tỉnh, thành trên cả nước với khoảng 81.000 người hưởng lợi; Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” và “Gửi tương lai Xanh 2050” dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 thu hút gần 20.000 thí sinh, lan tỏa đến hàng trăm trường học tại 33/34 tỉnh, thành trên cả nước.....