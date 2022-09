Google đưa ra giải pháp cho những người dùng bị lộ dữ liệu cá nhân trên mạng

Google đang phát hành một công cụ giúp dễ dàng xóa các kết quả tìm kiếm có chứa địa chỉ, số điện thoại và thông tin nhận dạng cá nhân khác của bạn, theo 9to5Google. Tính năng mới lần đầu tiên được tiết lộ tại sự kiện I/O 2022 vào tháng 5, Google mô tả nó như một cách để "giúp bạn kiểm soát liệu thông tin nhận dạng cá nhân có thể tìm thấy trong kết quả tìm kiếm."

Nếu bạn thấy kết quả có chứa số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc email xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào menu ba chấm ở trên cùng bên phải. Thao tác đó sẽ mở ra bảng điều khiển "About this result" nhưng giờ đây nó có tùy chọn "Remove result" mới ở cuối màn hình. Hộp thoại cho biết nếu kết quả chứa một trong ba thông tin đó, "chúng tôi có thể xem xét yêu cầu của bạn nhanh hơn.”

Sau đó, bạn có thể theo dõi yêu cầu trong một mục menu mới trong ứng dụng Google có tên "Results about you”. Menu mới có thể bật bằng cách nhấn vào hồ sơ người dùng của bạn ở trên cùng bên phải. Bạn có thể theo dõi tiến trình của các yêu cầu thông qua các bộ lọc "All requests", "In progress" và "Approved”.

Google cho biết: "Điều quan trọng cần lưu ý là khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ đánh giá tất cả nội dung trên trang web để đảm bảo chúng tôi không giới hạn tính khả dụng của thông tin hữu ích khác, chẳng hạn như trong các bài báo. Và tất nhiên, xóa thông tin liên hệ khỏi Google Search sẽ không xóa thông tin đó khỏi web, đó là lý do tại sao bạn có thể muốn liên hệ trực tiếp với trang web lưu trữ, nếu bạn thấy thoải mái.”

Tính năng mới chỉ được triển khai cho một số người dùng hạn chế ở Mỹ và Châu Âu. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể xóa thông tin nhận dạng cá nhân khác hoặc nội dung cá nhân bị đánh cắp khỏi Google search thông qua yêu cầu xóa.

Theo Engadget