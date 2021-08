Giải pháp giảm thiểu tối đa rủi ro an ninh mạng của doanh nghiệp

Ngành CNTT đã nhận được một "cú hích" lớn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang một mô hình làm việc mới. Áp dụng công nghệ vào mọi quy trình hoạt động giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn, phát hiện ra những điểm kém hiệu quả và chủ động trong việc giảm thiểu rủi ro...

Giống như tất cả sự phát triển của công nghệ, lợi ích luôn cần được tính toán với rủi ro tiềm ẩn. Đối với các doanh nghiệp số có lẽ rủi ro cao nhất là bị tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu.

Khi các doanh nghiệp chuyển sang áp dụng và kết nối công nghệ nhiều hơn do sự gia tăng của nhu cầu làm việc từ xa, thì những rủi ro an ninh mạng cũng cần được kiểm soát một cách triệt để.

Vào năm 2020, các cuộc tấn công mạng trong lĩnh vực sản xuất chiếm hơn 30% tổng số các cuộc tấn công.

Một vài năm trước, Financial Times đã chỉ ra rằng các ngành như dầu khí được hưởng lợi từ hoạt động nhanh gọn nhờ giám sát từ xa. Ví dụ, khả năng giám sát và thay đổi áp suất, nhiệt độ và tốc độ khai thác lưu lượng từ xa có thể tối đa hóa sản lượng và lợi nhuận.

Mặc dù đem lại hàng loạt lợi ích, tuy nhiên nếu nhà quản lý không kiểm soát tốt vấn đề an ninh mạng sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề nghiêm trọng. Khi hệ thống điều khiển của họ bị tấn công, không chỉ có nguy cơ mất lợi nhuận mà còn có những tác động khác đối các kênh phân phối của họ . Một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng có thể khiến các hacker có quyền kiểm soát đường ống, đóng cửa hoạt động và tiết lộ thông tin kinh doanh nhạy cảm. Đây đều là những thông tin tối quan trọng mà doanh nghiệp cần bảo mật.

Tuy nhiên, vấn đề về an ninh mạng của doanh nghiệp số hoàn toàn có thể cải thiện và nâng cấp khả năng bảo mật. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Tạo một khuôn khổ an ninh mạng nội bộ

Tạp chí Harvard Business Review (HBR) khuyến nghị rằng việc quan trọng nhất mà doanh nghiệp có thể cải thiện là hướng dẫn chi tiết nội bộ về an ninh mạng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, phần lớn các vụ tấn công xảy khi các hệ thống hoạt động nội bộ bị lỗi. HBR cho rằng một trong những cách phổ biến nhất khiến hệ thống bị đe dọa là sử dụng USB có chứa virus. Tạp chí HBR cho rằng, "cách tốt nhất để xâm nhập vào một công ty phát tán các tập tin chứa mã độc cho chính các nhân viên của doanh nghiệp".

Khi đại dịch buộc nhân viên phải dựa vào khả năng truy cập từ xa khiến nguy cơ của các cuộc tấn công mạng cũng từ đó mà tăng theo. Theo Financial Times báo cáo rằng cứ một trong bốn nhân viên chia sẻ hoặc lưu trữ thông tin thì sẽ có một mã độc trong số đó.

Một báo cáo do Intel đã chỉ ra rằng "Có tới 43% việc mất dữ liệu, là do chính những cá nhân trong công ty, một nửa trong số đó là cố ý, một nửa còn lại vô tình". Vì vậy ban quản trị của một doanh nghiệp bắt buộc phải làm việc cùng nhau để tạo ra một kế hoạch an ninh mạng toàn diện.

Đào tạo cho nhân viên và quản lý

Toàn bộ tổ doanh nghiệp đều phải được biết về các chiêu trò lừa đảo phổ biến, tiếp tay cho các tin tặc xâm nhập vào hệ thống của công ty, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại và email. HBR cho rằng doanh nghiệp nên thuê một dịch vụ an ninh mạng bên ngoài để đào tạo nhân viên.

Thực hành những biện pháp bảo mật

Bên cạnh việc phổ cập kiến thức, doanh nghiệp cũng cần thực hành một số biện pháp bảo mật. Điều này cần được thực hành luân phiên giúp nhân viên nhận thức được những phát triển mới trong an ninh mạng, cũng như yêu cầu nhân viên phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Một khi nhân viễn đã hiểu rõ các cách thức bảo mật an toàn thì họ sẽ chủ động hơn nhiều trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Quy trình sàng lọc, tuyển chọn nhân viên tiềm năng

HBR gợi ý rằng các công ty sản xuất nên ưu tiên kiểm tra lý lịch khi tìm kiếm một nhân viên mới. Tạp chí này cũng gợi ý nên đưa ra những câu hỏi tinh tế nhằm xác định được đạo đức nghề nghiệp của người đó trước khi tuyển chọn họ. Việc kiểm tra kiến thức của ứng viên về các phương pháp bảo mật không gian mạng cũng rất tốt.

Quy trình sàng lọc nhà thầu kỹ lưỡng

Security Affairs cho rằng các nhà thầu là mắt xích yếu nhất trong chuỗi bảo mật và tuyên bố rằng ngành sản xuất đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hình thức tấn công này. Điều thú vị là báo cáo nêu rõ rằng mặc dù các doanh nghiệp này tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp bảo mật nội bộ, nhưng các nhà thầu của doanh nghiệp lại không tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe đó. Khi thuê một nhà thầu, điều quan trọng là họ phải có cam kết thực hiện an ninh mạng và giảm thiểu rủi ro một cách tối đa.

Theo Nukon