Giải pháp định danh điện tử VNPT eKYC là giấy thông hành để bước vào thế giới số

Tại Lễ ra mắt Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC diễn ra sáng nay (23/10), ông Ngô Diên Hy - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT, - cho rằng “nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC là sản phẩm cho VNPT làm chủ hoàn toàn về công nghệ, giúp xác minh, nhận dạng và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân. Nền tảng được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện dựa trên các công nghệ 4.0 mũi nhọn như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và Nhận dạng sinh trắc học (Biometric Recognition)”.

Sở hữu tập dữ liệu lớn của riêng người Việt và khả năng OCR (nhận dạng chữ) chính xác cao, VNPT eKYC có thể nhận dạng khách hàng, xác thực giấy tờ, kiểm tra gian lận và hỗ trợ khách hàng thông qua video call. Đặc biệt có thể cảnh báo các trường hợp bất thường như có dấu hiệu tẩy xóa, mờ, nhòe, bị che thông tin, phát hiện giấy tờ chụp lại qua màn hình máy tính, điện thoại, phát hiện CMND cắt góc, quá hạn.

Việc tích hợp trên nhiều nền tảng, ứng dụng khác của VNPT giúp sản phẩm có ưu thế nổi bật về tối độ xử lý tức thời và đảm bảo an toàn thông tin. Đặc biệt, VNPT eKYC là sản phẩm ứng dụng công nghệ lõi, là cơ sở để VNPT và các đối tác công nghệ liên kết nghiên cứu giải pháp mới, giúp tích hợp và phát triển chuỗi các giải pháp tổng thể. Mô hình SaaS/PaaS hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Khách hàng có thể chủ động tích hợp API/SDK trên website (https://ekyc.vnpt.vn/vi ) và lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu của mình.

“Hiện nay, lưu lượng chạy qua nền tảng VNPT eKYC mỗi ngày có khoảng 500.000 – 1.000.000 giao dịch. Số lượng giao dịch đang chạy từ hơn 1 năm qua đã gần 200 triệu giao dịch” - ông Ngô Diên Hy cho biết thêm.

Trong năm 2020 - 2021, đại diện VNPT cho biết sẽ xúc tiến mạnh mẽ đưa nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC trở thành công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số, đáp ứng đa lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo dục, thương mại điện tử, kho vận…

Trao đổi về các nền tảng, sản phẩm Make in Vietnam, ông Nguyễn Huy Dũng cho biết, Cục Tin học hoá lựa chọn, đánh giá và đứng ra công bố bảo trợ cho các nền tảng, sản phẩm dựa vào 2 tiêu chí. Đó là các sản phẩm đã áp dụng triển khai, có kết quả, hiệu quả, chứng minh trong thực tiễn và sản phẩm này được đánh giá về mặt kỹ thuật để đảm bảo hiệu năng - hiệu suất, an toàn an ninh mạng, lưu trữ, bảo mật, bảo vệ dữ liệu.

Sắp tới, Cục Tin học hoá sẽ cấp chứng nhận đánh giá, ghi nhận thể hiện lòng tin của khách hàng.