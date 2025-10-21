Eximbank tạo dấu ấn với không gian trải nghiệm số tại ngày thẻ Việt Nam 2025

Sau hai ngày (18–19/10/2025), trong không gian sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025, gian hàng Eximbank nổi bật và thu hút đông đảo khách tham quan nhờ thiết kế hiện đại cùng loạt trải nghiệm số đa dạng, mang đến hình ảnh năng động và đổi mới.

Tại đây, khách hàng có cơ hội khám phá dịch vụ ngân hàng số của Eximbank – thanh toán chạm, mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến, quản lý tài chính cá nhân, tất cả được tích hợp linh hoạt và an toàn trên nền tảng Eximbank EDigi.

Gian hàng Eximbank hiện đại, trẻ trung, nổi bật giữa không gian Ngày hội Thẻ Việt Nam 2025

Đông đảo khách tham quan tìm hiểu sản phẩm thẻ và các dịch vụ số của Eximbank.

Với hàng ngàn lượt khách ghé thăm và hàng trăm giao dịch trải nghiệm thành công ngay tại sự kiện, Eximbank tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực chuyển đổi số, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính hiện đại, tiện lợi và đáng tin cậy.

Đại diện Eximbank tư vấn khách hàng tại khu vực trải nghiệm số

Nhiều khách trẻ hào hứng tham gia minigame nhận quà tại khu trải nghiệm Eximbank

Đại diện Eximbank chia sẻ: “Tham gia Ngày hội Thẻ Việt Nam là dịp để Eximbank giới thiệu các giải pháp tài chính số hóa, đồng thời đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển xã hội số tại Việt Nam.”

Eximbank lan tỏa hành trình số hóa tại Ngày hội Thẻ Việt Nam 2025

Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của Eximbank, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm số, nâng cao trải nghiệm người dùng và hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trọng tâm.