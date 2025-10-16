Eximbank được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Tại Hội nghị Quản trị Doanh nghiệp 2025 diễn ra tại TP. HCM, Eximbank đã được vinh danh trong “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025”.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho năng lực quản trị và thành quả kinh doanh nổi bật, khẳng định vị thế ngày càng vững mạnh của Eximbank trong ngành tài chính – ngân hàng.

Top 50 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức, với sự tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia Trường Kinh doanh Harvard.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu ba năm liên tiếp của các doanh nghiệp niêm yết, dựa trên các tiêu chí: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, hiệu suất cổ phiếu và vốn hóa thị trường. Việc đánh giá thông qua các chỉ số tài chính này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động hiện tại mà còn thể hiện tiềm năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Eximbank được vinh danh trong “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025”.

Theo Ban tổ chức, nhóm doanh nghiệp trong Top 50 chiếm khoảng 52,5% vốn hóa toàn thị trường, với doanh thu năm 2024 đạt 51,7 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế 10,7 tỷ USD. Trong đó, khối ngân hàng tiếp tục giữ vị thế nổi bật với ROE bình quân 18,5%, cao gấp đôi mức trung bình toàn thị trường. Song hành cùng xu hướng tăng trưởng của Top 50, Eximbank đã ghi dấu bằng những thành tựu nổi bật.

Trong năm 2024, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 4.188 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với năm 2023 – mức cao nhất trong 35 năm hoạt động. Tổng tài sản tăng 18,9%, đạt 239.532 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 19,72%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 110,1%; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 674 tỷ đồng, tăng 38,7%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức 12%–13%, cao hơn quy định của NHNN là 8%.

Nửa đầu năm 2025, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động ngoại hối đạt 364 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. Với thế mạnh truyền thống trong thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, doanh số thanh toán quốc tế đạt 3,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn và khả năng sinh lời duy trì ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển vững chắc.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 256.442 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 184.663 tỷ đồng, tăng gần 10%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tín dụng.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank, chia sẻ: “Việc được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị và định hướng phát triển mà Eximbank đã kiên định xây dựng. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế vững mạnh của Eximbank trên thị trường, mà còn là động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ và không ngừng tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng.”

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank (đứng giữa) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, Eximbank tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong hành trình chuyển đổi số. Trong năm 2025, ngân hàng lần thứ hai liên tiếp được trao giải Sao Khuê – một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, nhằm tôn vinh các sản phẩm và giải pháp số tiêu biểu. Đặc biệt, vào ngày 25/9 vừa qua, Eximbank tiếp tục được vinh danh với giải thưởng “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu 2025”. Chuỗi thành tích này không chỉ khẳng định nỗ lực đổi mới toàn diện của Eximbank, mà còn thể hiện cam kết nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Với hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank khẳng định vai trò là một trong những ngân hàng thương mại uy tín, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Thành công tại Top 50 năm nay là nền tảng để Eximbank tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn.