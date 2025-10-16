EVF phát huy truyền thống nhân ái, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ liên tiếp hứng chịu những cơn bão lớn, gây ra mưa lũ nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa, trường học, hoa màu và khiến hàng nghìn hộ dân mất đi tài sản, thậm chí cả mái ấm thân yêu.

Trước thực trạng đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai vào ngày 14/10, với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đông đảo cán bộ nhân viên EVF.

Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ nhân viên EVF đã đồng lòng tham gia chương trình, đóng góp bằng hình thức chuyển khoản và gửi trực tiếp tiền mặt với tinh thần tự nguyện, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc. Sự hưởng ứng nhanh chóng và nhiệt tình của mỗi thành viên EVF không chỉ góp phần giúp người dân vùng bão vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân ái – truyền thống tốt đẹp luôn được EVF gìn giữ và phát huy trong mọi hoạt động xã hội.

Đặc biệt, trước đó, EVF đã đồng hành cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính thực hiện ủng hộ số tiền 300 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 hộ dân thuộc diện hộ nghèo tại Thanh Hóa và Nghệ An bị sập nhà sau bão, với giá trị mỗi căn nhà là 150 triệu đồng. Ngày 12/10/2025, hai căn nhà đã được khởi công xây dựng, mang lại niềm hy vọng và chỗ dựa vững chắc cho các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

EVF đồng hành xây dựng nhà tình nghĩa cho 01 hộ dân tại Thanh Hóa

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ nhân viên đã chung tay vì cộng đồng. Theo kế hoạch, số tiền quyên góp sẽ được phân bổ một phần gửi lên Công đoàn Điện lực Việt Nam để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, một phần hỗ trợ trực tiếp các gia đình cán bộ nhân viên EVF bị ảnh hưởng, phần còn lại chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Mỗi mùa bão đi qua, hậu quả để lại luôn nặng nề, nhưng cũng chính trong giông bão ấy, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt lại tỏa sáng. EVF tin rằng, từng sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều chứa đựng một tấm lòng lớn, là nguồn động viên vô giá giúp người dân thêm vững vàng vượt qua những ngày gian khó. Đó cũng là cách mỗi cán bộ nhân viên EVF lan tỏa giá trị nhân ái – nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mà công ty luôn nuôi dưỡng và phát triển.