DxTalks tập 7: 5 yếu tố cần có khi xây dựng chiến lược dữ liệu cho doanh nghiệp

Tham gia thảo luận tại tập 7 chuỗi tọa đàm DxTalks với chủ đề “Vai trò của dữ liệu trong hoạt động vận hành, quản trị và kinh doanh”, các khách mời đều công nhận dữ liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều quan trọng là doanh nghiệp làm thế nào để tận dụng sức mạnh của dữ liệu, bởi dữ liệu sẽ chỉ là những con số nếu người lãnh đạo không đưa ra quyết định dựa trên những con số đó. Một chiến lược thành công luôn cần xác định rõ dữ liệu được sử dụng như thế nào.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính FPT Software, chia sẻ: "Có câu nói 'Show me your data, I will tell you who you are', nghĩa là 'Bạn đưa cho tôi dữ liệu, tôi sẽ nói cho bạn doanh nghiệp của bạn như thế nào'.

"Trong quá trình như M&A sát nhập doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp cần mục tiêu tăng trưởng mạnh thì luôn có quá trình thẩm định, và phần quan trọng trong đó là thẩm định về dữ liệu.

"Có nhiều dữ liệu thô nên quá trình sử dụng dữ liệu cần phải được tinh lọc và chuẩn hóa. Hiện nay có rất nhiều công cụ với công nghệ tiên tiến có thể giúp doanh nghiệp có được mạch dữ liệu đồng nhất, có độ chính xác cao và theo thời gian thực đem lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với trước đây".

"Ở FPT Software, chúng tôi có bộ phận tổng hợp lại các dữ liệu. Chúng tôi cũng đã hình thành nên Data Lake của FPT Software, nơi có thể gom đầy đủ thông tin về khách hàng, về tài chính, về doanh thu, chi phí, về nhân sự, thậm chí về thông tin cá nhân.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định ngặt nghèo về quyền dữ liệu riêng tư GDPR (General Data Protection Regulations) ở châu Âu và các nước khác như Mỹ và Nhật Bản, chúng ta cần phải quan tâm khía cạnh bảo mật của thông tin. Trong điều kiện như hiện nay, ở Việt Nam có thể rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm, nhưng ở các nước phát triển thì điều đó rất được quan tâm. Các bạn có thể rất dễ dàng va vào những kiện tụng hoặc những chi phí không đáng phát sinh", ông Hoàn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Tư vấn chuyển đổi số FPT Digital, chia sẻ nhiều kinh nghiệm khi tư vấn các doanh nghiệp.

Theo ông Hải, một chiến lược dữ liệu cần phải để tận dụng được tối ưu tất cả dữ liệu thu thập, sau đó phân tích và quản lý dữ liệu. Trong doanh nghiệp, đứng trên góc độ về dữ liệu, nó không chỉ dành riêng cho những người chuyên trách dữ liệu, mà còn được xem như ngang bằng với các chiến lược marketing, về các sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng, cũng như một chiến lược thu hút nhân tài cho công ty. Ở đây không có một chiến lược cụ thể để đáp ứng cho tất cả các mục tiêu đó mà tùy vào từng nghiệp vụ để thiết kế các chiến lược khác nhau.

5 yếu tố cần có khi xây dựng chiến lược dữ liệu

Theo ông Hải, để đảm bảo một chiến lược dữ liệu thông thường cần 5 yếu tố. Thứ nhất là cần xác định mục tiêu muốn đạt được là gì. Thứ hai, cần tìm hiểu và thu thập dữ liệu. Dữ liệu ở đây có thể có cấu trúc, phi cấu trúc, hoặc dữ liệu ở một đơn vị thứ 3 bên ngoài, hoặc các dữ liệu từ trang mạng xã hội. Sau đó phải làm sạch, chuẩn hóa, quản trị, phân quyền cho những người có quyền truy cập vào từng vùng dữ liệu và đảm bảo dữ liệu đó được an toàn.

Khi khách hàng hoặc đối tác thấy DN mình có thể bảo vệ những dữ liệu mà họ tin cậy, giá trị công ty của mình cũng đáng tin cậy hơn.

Bước tiếp theo là cân nhắc sử dụng những công nghệ, nền tảng dữ liệu được thiết kế đáp ứng được nhu cầu hiện tại và có tầm nhìn để có khả năng mở rộng trong tương lai. Và yêu cầu cuối cùng trong quy trình phát triển chiến lược dữ liệu là yếu tố con người. Làm thế nào để tăng cao năng lực và kỹ năng của nhân sự, để họ có thể khai thác, sử dụng và cuối cùng là đem lại những giá trị cho công ty của mình.

Khi các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho hành trình xây dựng chiến lược dữ liệu, FPT Digital có một số kinh nghiệm đã làm việc và tư vấn với khách hàng trước đây. Đầu tiên, phải có ban lãnh đạo cấp cao hoặc chủ các doanh nghiệp đứng ra để ủng hộ.

Như trên đã nói, dữ liệu liên quan đến nhiều phòng ban nghiệp vụ khác nhau chứ không dành riêng cho phòng ban IT hoặc đội xử lý dữ liệu, cho nên phải có ban quản lý cấp cao để hỗ trợ. Vì vậy mà các nhân viên phòng ban nghiệp vụ cần làm việc với ban IT để hiểu nhau, từ đó họ thấu hiểu được giá trị mang lại cho bản thân họ trong công việc hàng ngày, cũng như đạt được mục tiêu cuối cùng cho công ty.

"Và điều quan trọng là về văn hóa. Văn hóa thay đổi cách làm việc khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi mà trước đây họ được truy cập vào vùng dữ liệu nào đó, bây giờ áp dụng chính sách, quy trình mới, họ phải thay đổi văn hóa đó. Họ cần thay đổi để nhận thức được giá trị dữ liệu mang lại để sẵn sàng hợp tác với nhau", ông Nguyễn Thành Hải nói.

Ngoài hai chuyên gia trên, DxTalks tập 7 còn có sự tham gia của Giám đốc kinh doanh Mobio Việt Nam, Phan Hồng Sơn với câu chuyện thực tế về tận dụng dữ liệu tại Mobio. Ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng. Dẫn chương trình vẫn là gương mặt quen thuộc, host Vương Quân Ngọc - Giám đốc Tư vấn, FPT Digital.