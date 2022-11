Dung dịch làm mát trong xe điện có cần thay thế thường xuyên khi bảo dưỡng?

Xe điện dễ bảo dưỡng hơn và rẻ hơn so với xe động cơ đốt trong. Điều này đúng vì tất cả các bộ phận chuyển động phức tạp của động cơ đốt trong đều được loại bỏ trên xe điện. Nhưng liệu EV có cần sử dụng dung dịch làm mát giống như xe chạy xăng truyền thống?

Pin EV cần được làm mát theo một cách nào đó, vì vậy đây là một câu hỏi đáng được quan tâm. Nếu bạn tò mò muốn biết liệu xe điện có sử dụng dung dịch làm mát hay không và có cần thay dung dịch làm mát định kỳ hay không thì hãy đọc bài viết bên dưới.

Công dụng của dung dịch làm mát trên xe sử dụng động cơ đốt trong

Trong một chiếc xe chạy xăng, dung dịch làm mát được sử dụng như một phương thức chủ đạo để truyền nhiệt từ động cơ và các thành phần bên trong ra ngoài. Dung dịch làm mát cực kỳ quan trọng trong những loại xe này vì nó giúp giữ cho động cơ ở nhiệt độ hoạt động thích hợp. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt khi động cơ xăng sản sinh ra hàng tấn năng lượng dưới dạng nhiệt. Ngoài ra, chất làm mát có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với nước, đó chính là điều bạn cần ở một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong tạo ra một lượng nhiệt lớn.

Dung dịch làm mát dựa trên glycol cũng có điểm đóng băng thấp hơn nước, lý tưởng cho mùa đông khắc nghiệt, nơi nước sẽ đóng băng theo đúng nghĩa đen bên trong các bộ phận làm mát của xe. Nếu nước đóng băng bên trong động cơ của bạn, thiệt hại có thể rất nghiêm trọng vì nước bắt đầu chuyển thành thể rắn. Đây là lý do tại sao việc sử dụng dung dịch làm mát thích hợp cho các phương tiện vào mùa đông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dung dịch làm mát không chỉ dành cho khí hậu lạnh. Nhiều người nghĩ rằng việc sử dụng dung dịch làm mát dựa trên glycol là không cần thiết ở những nước có khí hậu ấm áp vì không có nguy cơ chất lỏng bị đóng băng.

Đây là một sai lầm lớn và nhiều người còn sử dụng nước máy trong hệ thống làm mát của động cơ nữa - về lâu về dài, hệ thống sẽ bị tắc nghẽn do các tạp chất trong nước. Dung dịch làm mát cũng có đặc tính chống ăn mòn để ngăn chặn sự ăn mòn của các kim loại khác nhau mà chúng tương tác. Mặt khác, nước máy không có bất kỳ chất phụ gia chống ăn mòn nào. Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ của động cơ, bạn phải coi việc thay dung dịch làm mát là một phần thiết yếu của các hạng mục bảo dưỡng định kỳ cho xe của bạn.

Xe điện có cần sử dụng dung dịch làm mát?

Xe điện cũng tạo ra nhiệt, nhưng thành phần chính cần làm mát trong xe điện là pin. Động cơ đốt trong tạo ra nhiều nhiệt hơn so với động cơ EV. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của việc giữ cho pin EV hoạt động ở nhiệt độ an toàn, dung dịch làm mát cũng rất quan trọng đối với xe điện. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại xe điện đều sử dụng dung dịch làm mát. Một số xe điện sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí, mà nhiều người coi là kém hơn so với các phương pháp làm mát bằng chất lỏng.

Nissan Leaf sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí, và hiện vẫn chưa xảy ra bất kỳ hệ thống quá nhiệt nào khi sử dụng hệ thống làm mát này. Nhưng không thể phủ nhận rằng làm mát bằng chất lỏng có hiệu quả hơn trong việc làm mát pin EV trong điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là ở những vùng khí hậu quá nóng. Điều này là hiển nhiên khi nước là chất dẫn nhiệt cao hơn không khí. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc mua một chiếc EV và sống tại một nơi có khí hậu nóng, việc tìm kiếm một chiếc xe làm mát bằng chất lỏng có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Xe điện làm mát bằng nước sử dụng phương pháp tương tự như xe xăng để làm mát pin.

Động cơ đốt trong sử dụng một loạt các đường ống bên trong động cơ để di chuyển dung dịch làm mát, với sự hỗ trợ của máy bơm, qua các khu vực nóng của động cơ. Dung dịch làm mát này sau đó được dẫn đến bộ tản nhiệt, nơi một quạt được sử dụng để làm mát chất lỏng có nhiệt độ cao. Điều này giúp giữ cho động cơ không bị hỏng hóc do nhiệt độ quá cao. Xe điện cũng yêu cầu các phương pháp làm mát để giữ cho pin của chúng không bị hỏng sớm. Trên thực tế, một kỹ thuật tương tự được sử dụng để làm mát pin của EV, liên quan đến việc sử dụng các ống làm mát xung quanh pin.

Dung dịch làm mát sẽ chảy qua các đường ống này và giúp làm mát pin giống như trên ô tô truyền thống, nơi dung dịch làm mát được đưa đến bộ tản nhiệt. Đây được gọi là làm mát gián tiếp trong EV. Ngoài ra còn có các phương pháp khác, chẳng hạn như làm mát trực tiếp. Làm mát trực tiếp bao gồm việc pin trong chất làm mát, nhưng chất làm mát này cần phải là chất dẫn điện cực thấp. Thật không may, hiện tại không có hệ thống làm mát trực tiếp trên các mẫu xe điện được sản xuất. Có lẽ làm mát trực tiếp là tương lai của các phương pháp làm mát xe điện, nhưng ở thời điểm hiện tại, làm mát gián tiếp là phương án phổ biến nhất.

Loại dung dịch làm mát nào phù hợp với xe điện?

Hầu hết các loại xe điện, cũng giống như xe đốt trong, sử dụng dung dịch làm mát dựa trên glycol. Các phương tiện chạy bằng khí đốt truyền thống tạo ra lượng nhiệt rất lớn, vì vậy dung dịch làm mát phải chịu rất nhiều áp lực khi nó chạy qua khoang động cơ. Do đó, dung dịch làm mát được sử dụng trong xe điện của bạn phải là dung dịch làm mát có độ dẫn điện thấp. Có những loại dung dịch làm mát có độ dẫn điện thấp được chế tạo đặc biệt được bán riêng cho xe điện, ngăn ngừa các rủi ro khi người dùng sử dụng xe điện.

Hệ thống làm mát bằng chất lỏng ưu việt hơn hệ thống làm mát bằng không khí về khả năng truyền nhiệt, nhưng những rủi ro về việc rò rỉ chất lỏng vào trong động cơ có thể xảy ra. Chất lỏng có tính dẫn điện cao, và nếu dung dịch làm mát rò rỉ vào pin thì rất có thể thảm họa sẽ xảy ra. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng dung dịch làm mát sử dụng trên xe điện của bạn là đúng loại mà nhà sản xuất khuyên dùng vì các loại dung dịch làm mát khác có thể không có đủ khả năng bảo vệ độ dẫn điện cần thiết cho nhiệm vụ làm mát trong xe điện.

Có cần phải thay dung dịch làm mát trên xe điện thường xuyên?

Nó phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhưng Tesla tuyên bố trong sổ tay dành cho chủ sở hữu Model Y rằng không cần thay dung dịch làm mát trong suốt vòng đời của chiếc xe. Tesla cũng kiên quyết rằng chủ sở hữu không nên cố gắng tự thay dung dịch làm mát, điều này có vẻ phù hợp với triết lý nhận thức của họ về việc không thích để chủ sở hữu tự bảo dưỡng chiếc xe của hãng. Tuy nhiên, việc loại bỏ công đoạn thay chất làm mát thường xuyên khỏi quy trình bảo hành cũng có thể được coi là một lợi thế khác của việc sử dụng xe điện.

Dung dịch làm mát trong xe điện ít tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, do đó, dung dịch làm mát sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn trên xe điện. Việc thay thế dung dịch làm mát định kỳ sẽ không gây hại cho xe. Trên thực tế, nó sẽ đảm bảo rằng dung dịch làm mát luôn ở trong tình trạng tuyệt vời và có thể tiếp tục làm mát pin một cách hiệu quả. Việc thay thế dung dịch làm mát khi bảo dưỡng xe điện sẽ là một cách tuyệt vời để chăm sóc pin xe điện của bạn và giữ cho nó hoạt động như mới.

Dung dịch làm mát là cần thiết để bảo vệ tuổi thọ pin trên xe điện

Sử dụng dung dịch làm mát thích hợp sẽ đảm bảo rằng pin xe điện của bạn hoạt động ở nhiệt độ thích hợp và được bảo vệ trong trường hợp rò rỉ không lường trước được. Bạn cần phải kiểm tra chất lượng của dung dịch làm mát và thay thế chúng khi cần thiết. Hệ thống làm mát của xe điện chính là tấm khiên bảo vệ chiếc xe của bạn khỏi sự xuống cấp theo thời gian.

