Rolls-Royce tiết lộ về mẫu xe điện đầu tiên của hãng, chủ nhân sẽ được đắm chìm trong "bầu trời sao"

Rolls-Royce sẽ bắt đầu sản xuất chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm sau. Chiếc xe mang nhãn hiệu Spectre. Nó chỉ có hai cửa nhưng dài hơn một chiếc SUV cỡ lớn.

Thương hiệu xe hơi siêu sang đến từ Anh Quốc trong nhiều năm đã cung cấp một tính năng được gọi là “Starlight Headliner" hay còn được giới chơi xe gọi là "bầu trời sao", với những bóng đèn nhỏ li ti lấp đầy trần xe. Những chiếc đèn này thực chất là những đầu của sợi cáp quang, trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng trên thực tế chúng được sắp xếp xếp để trông giống như bầu trời đêm trên Goodwood, Vương quốc Anh, nơi đặt nhà máy Rolls-Royce. Với Spectre, Rolls-Royce sẽ bổ sung tính năng này vào bên trong cửa, nơi sẽ có thêm 5.876 “ngôi sao” để người ngồi được bao quanh hoàn toàn bởi những điểm sáng lấp lánh.

Ngoài ra, mặc dù không cần nhiều không khí như những chiếc xe sử dụng động cơ V12 của Rolls-Royce, Spectre cũng sẽ có lưới tản nhiệt rộng nhất từng thấy trên một mẫu Rolls-Royce. Tuy nhiên, theo công ty, Spectre vẫn là chiếc Rolls-Royce khí động học nhất khi có hệ số ma sát là 0.25.

Giám đốc điều hành Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, tiết lộ với CNN: “Spectre là cho chúng tôi, nó quan trọng như Silver Ghost đã có từ nhiều năm trước và nó là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới cho thương hiệu chuyển sang sử dụng điện hoàn toàn vào năm 2030. Thế nên, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chiếc xe này thực sự là một chiếc Rolls Royce phù hợp, hoàn hảo.”

Silver Ghost được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1906 và được coi là chiếc xe đã khẳng định danh tiếng của Rolls-Royce như một đỉnh cao về chất lượng ô tô.

Spectre có chung cấu trúc cơ bản với các mẫu xe chạy bằng khí đốt của Rolls-Royce: sedan Phantom và Ghost cũng như SUV Cullinan. Nó tuân theo chiến lược từ công ty mẹ của Rolls-Royce, BMW, vốn cũng dựa vào kỹ thuật linh hoạt để áp dụng cho việc chế tạo cả ô tô chạy bằng xăng lẫn xe điện.

Theo phong cách truyền thống của Rolls-Royce, 2 cửa của Spectre được cố định bằng bản lề ở phía sau và mở ra phía sau. Trong các mẫu Rolls-Royce 4 cửa, chỉ có các cửa sau mới mở theo cách này. Do kích thước dài và sự rộng rãi của nó, Roll-Royce gọi Spectre là “super coupé”. Chiếc xe này dài hơn 15,24cm và rộng hơn 12,7 cm so với chiếc coupé Rolls-Royce Wraith gần đây, vốn đã ngừng sản xuất vào đầu năm nay. Nó cũng dài hơn chiếc SUV Cadillac Escalade khoảng 6,35 cm và rộng hơn một chút. Hệ thống đánh lái 4 bánh cũng giúp chiếc xe to lớn này có cảm giác nhanh hơn ở những góc cua hẹp.

Theo Rolls-Royce, hình dạng thuôn nhọn tổng thể của chiếc xe được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền – cảm hứng này cũng áp dụng cho mẫu xe Rolls-Royce gần đây và có thể đây sẽ là chiếc xe đắt đỏ nhất từng được sản xuất. Năm ngoái, thương hiệu xe siêu sang này đã trình làng 1 chiếc mui trần mang tên Boat Tail, trong đó chỉ có 3 chiếc được sản xuất với giá ước tính 25 triệu USD cho mỗi chiếc.

Müller-Ötvös cho biết, dẫu nhiều xe điện có màn hình cảm ứng cực lớn và dựa vào chúng để thực hiện nhiều thao tác điều khiển bên trong, Spectre sẽ hoàn toàn ngược lại khi phụ thuộc nhiều hơn vào các điều khiển vật lý. Ông cho biết, chiếc xe này vẫn sẽ có màn hình, nhưng việc sử dụng chúng sẽ ít hơn.

Spectre có tổng trọng lượng hơn 6.659 pound, nặng hơn chiếc SUV Cullinan 600 pound, trong đó khoảng 1.500 pound dành cho vật liệu cách âm nhằm đảm bảo mức độ yên tĩnh lý tưởng của Rolls-Royce. Thông thường, các nhà sản xuất ô tô sẽ cố gắng giảm trọng lượng khi sản xuất ô tô điện để bù lại toàn bộ khối lượng pin. Tuy nhiên, đối với Rolls-Royce, trọng lượng chưa bao giờ là vấn đề lớn. Những chiếc xe của hãng được kỳ vọng sẽ rất đồ sộ theo đúng nghĩa đen.

Chiếc xe được trang bị động cơ 557 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ trong khoảng 4,4 giây và sẽ có thể di chuyển quãng đường lên tới 260 dặm trước khi cần sạc lại. Ông Müller-Ötvös khẳng định các thông số trên là quá đủ để người dùng có thể sử dụng chiếc xe trong bất kỳ trường hợp nào.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi trải nghiệm hoặc vẻ ngoài của chiếc xe chỉ vì phạm vi chạy", ông Müller-Ötvös cho biết.

Theo CNN