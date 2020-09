Doanh nghiệp sản xuất pate Minh Chay phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm trên thị trường

Tính đến hôm nay (1/9), đã có tổng cộng 9 người bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn pate Minh Chay điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt dới TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8 đã có hàng nghìn người mua và sử dụng sản phẩm này.

Theo ông Long, trách nhiệm xử lý sản phẩm pate Minh Chay có độc thuộc về các cơ quan quản lý, phải có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn ảnh hưởng, tác hại của sản phẩm tới sức khỏe của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm của mình đưa ra thị trường. Còn cơ quan quản lý chỉ thực hiện chức năng giám sát trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm để xử lý vi phạm nếu có. Rõ ràng, với sản phẩm pate Minh Chay thì doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, các cơ quan quản lý có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe của người dân” – ông Long nói.

Đáng chú ý, ông Long cho hay: Cơ sở sản xuất sản phẩm pate Minh Chay thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp, được ngành Nông nghiệp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, chịu trách nhiệm giám sát, quản lý. Sau khi Cục An toàn thực phẩm cảnh báo khẩn cấp tới người tiêu dùng và có biện pháp xử lý ban đầu, Cục đã có văn bản gửi Cục Quản lý Chất lượng nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Sở Nông nghiệp Hà Nội để kiểm tra, xử lý vi phạm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cơ quan công an để điều tra.

Sản phẩm muối vừng bát bảo và ruốc nấm Heri (Ảnh: FB Vegan Restaurant)

Thông tin về việc xử lý sản phẩm pate Minh Chay, ông Long cho biết: “Có thể nói việc 9 người phải nhập viện sau khi ăn pate Minh Chay là một vụ ngộ độc. Cục An toàn thực phẩm đã biết về vụ ngộ độc này qua bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Sau khi Bệnh viện Bạch Mai nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc, đã thông báo với Cục An toàn thực phẩm để kiểm tra. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh cơ sở sản xuất sản phẩm pate Minh Chay cùng các sản phẩm gồm: pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi có vi khuẩn cực độc - Clostridium botulinum, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu dừng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thông báo sản phẩm có vi khuẩn trên website Minh Chay vì Công ty này chủ yếu bán sản phẩm qua mạng.”

Lý giải việc sản phẩm có trên thị trường từ lâu nhưng đến nay mới phát hiện chứa vi khuẩn có độc tố cực mạnh, ông Long cho hay: Việc sản phẩm pate Minh Chay có trên thị trường từ lâu là việc bình thường, không phải cứ sử dụng sản phẩm này thì người dân bị ngộ độc. Bởi trong quá trình sản xuất sản phẩm trước đó không có vi khuẩn, nhưng đến lô sản phẩm lần này mới bị nhiễm vi khuẩn có độc. Thực tế, vi khuẩn Clostridium botulinum có trong tự nhiên. Nếu các nguyên liệu, thực phẩm không xử lý tốt, hoặc không đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất, thì vi khuẩn sẽ xâm nhập khiến người ăn vào bị ngộ độc. Khi đó, mới phát hiện ra thực phẩm chứa độc.

Vi khuẩn Clostridium botulinum là một loại vi khuẩn kị khí, sinh nha bào gây ra độc tố, phát triển tốt trong môi trường thiếu không khí. Pate Minh Chay là sản phẩm đóng hộp kín – môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Chỉ cần vài microgam vào cơ thể là con người sẽ tử vong. Độc của vi khuẩn Clostridium botulinum gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh (cảm thấy mệt mỏi, yếu cơ, liệt chi, liệt cơ hô hấp dẫn đến khó thở, sụp mi,…).

Theo ông Long, tất cả những sản phẩm đóng hộp, lọ kín khi có biểu hiện phồng, biến dạng hoặc mở ra có mùi lạ là do vi khuẩn kị khí. Hộp, lọ đựng thức ăn đóng kín bị phồng, biến dạng chính là dấu hiệu cảnh báo người tiêu dùng sản phẩm có vấn đề.

Để phòng, tránh những vụ ngộ độc có thể xảy ra, thời gian tới Cục An toàn thực phẩm sẽ tăng cường tuyên truyền cho người dân lựa chọn sản phẩm an toàn, kiểm tra chặt các cơ sở sản xuất thực phẩm, phối hợp chặt chẽ các đơn vị để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.