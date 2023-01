Điểm mặt 12 sản phẩm công nghệ độc đáo xuất hiện trong triển lãm CES 2023

Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới đã quay trở lại sau quãng thời gian đại dịch Covid-19 làm gián đoạn. Tại triển lãm CES 2023 năm nay, các hãng đã giới thiệu đến người tiêu dùng những món đồ công nghệ sẽ được bày bán trong năm nay, những thiết bị có thể sẽ được cho ra mắt trong vài năm tới và có cả những thiết bị "hoang đường" có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê những sản phẩm độc lạ nhất trong sự kiện CES 2023 đang diễn ra.

1. Ô tô bay

Một công ty có tên Aska đã giới thiệu chiếc ô tô bay A5 của mình tại triển lãm CES 2023. Đây không còn là một mô hình concept thông thường, chiếc xe đã được Aska cho phép khách hàng đặt mua với mức giá 789.000 USD. Tại CES 2023, người đồng sáng lập Aska - Guy Kaplinsky cho biết Cục Hàng không Liên bang phê duyệt A5 có thể được cấp phép vận hành trong vòng 1 tháng tới. Aska hy vọng sẽ sử dụng A5 để bắt đầu dịch vụ chia sẻ chuyến đi vào năm 2026.

2. Mẫu xe điện đầu tiên của Sony sẽ được bán trên thị trường trong năm 2026

Thị trường ô tô điện đang rất phát triển, và Sony muốn tham gia vào cuộc chơi này. Gã khổng lồ điện tử Nhật Bản hiện đang hợp tác với Honda để phát triển một chiếc EV với tên gọi là Afeela. Logo Afeela hiển thị rõ nét trên một màn hình hẹp, hay "thanh media", ở cản trước của xe. Màn hình này còn tương tác được với người đứng ngoài xe và chia sẻ với họ những thông tin như thời tiết hay trạng thái sạc của xe.

Không như mẫu xe concept mà Sony từng mang đến CES 2020, Afeela sẽ thực sự được bán trên thị trường vào năm 2026. Dù chưa có giá cụ thể, Sony cho biết mẫu EV của họ sẽ được bán tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2026, và sau đó là Nhật Bản và Châu Âu.

3. Smartphone màn hình vừa gập vừa trượt

Tại CES 2023, Samsung lại đem đến một khái niệm smartphone mới mang tên Flex Hybrid. Theo như bản concept tại triển lãm, phần cánh phải của mẫu điện thoại này có thể gập lại giống như Galaxy Fold, trong khi phần cánh trái của thiết bị lại có thể trượt để mở rộng thêm phần màn hình.

Concept này được đưa ra bởi Samsung Display, chứ không phải bộ phận di động vốn đảm nhiệm chức năng chế tạo và bán điện thoại của gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc. Samsung cũng không phải công ty duy nhất thử nghiệm những mẫu điện thoại đậm chất tương lai này.

4. Mẫu laptop 3D không cần dùng kính chuyên dụng

Hình ảnh sẽ nhảy ra khỏi màn hình của máy tính xách tay Asus này -- không phải theo nghĩa đen, nhưng trải nghiệm trên mẫu laptop này thì gần tương tự vậy. Màn hình OLED của máy mang đến cho người dùng một trải nghiệm 3D mà không cần đeo kính chuyên dụng, giống như phiên bản IPS tương tự của đối thủ Acer. Màn hình OLED hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng hình ảnh 3D sắc nét hơn. Tấm nền 3D của Asus sử dụng tính năng theo dõi bằng mắt để tạo ra trải nghiệm 3D chân thực nhất cho người dùng.

5. Mẫu TV đột phá của LG

LG từng ra mắt mẫu TV OLED lớn nhất thế giới, 97-inch, vào năm ngoái, nhưng tại CES 2023, họ giới thiệu một bản nâng cấp mới ấn tượng hơn: không dây. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn phải đau đầu với những cụm dây điện loằng ngoằng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ khi lắp đặt TV nữa. Đến cả chuyên gia về TV của trang CNET, David Katzmaier, người chuyên phụ trách mảng TV tại CES trong nhiều năm qua, cũng hết sức ấn tượng và nói rằng LG đã khiến các hãng TV khác phải xấu hổ với sản phẩm mới nhất này.

6. Đồng hồ thông minh chuyên chăm sóc sức khỏe

Có rất nhiều đồng hồ thông minh để theo dõi nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và nồng độ oxy trong máu, nhưng Citizen đã tiến thêm một bước với đồng hồ thông minh CZ. Mẫu đồng hồ này có thể nhận biết chủ nhân đang trong trạng thái mệt mỏi hay tỉnh táo. Nó thậm chí còn biết được bạn là kiểu người cú đêm hay người hay dậy sớm. Sản phẩm này cho thấy các nhà sản xuất đồng hồ thông minh đang ngày càng tập trung vào việc đo lường mức độ ảnh hưởng của giấc ngủ đến sức khỏe tổng thể của người dùng.

7. Laptop gaming mỏng nhất thế giới

Alienware đã làm những người đến triển lãm CES 2023 kinh ngạc với bốn mẫu laptop mới của mình, bao gồm cả Alienware x14, công ty cho biết đây là máy tính xách tay chơi game 14 inch mỏng nhất thế giới. Với màn hình 2.560x1.600 pixel với tần số quét 165Hz, nó sẽ được bán với giá 1.799 USD. Một phiên bản lớn hơn, Alienware x16 dự kiến sẽ được bán với mức giá 3.099 USD. Hai mẫu laptop mới này được Alienware hướng đến những khách hàng muốn có cho mình một mẫu máy tính xách tay cấu hình khủng nhưng lại có một thiết kế bóng bẩy.

8. Laptop với touchpad ẩn

LG công bố laptop Gram Style mới, với touchpad ẩn, chỉ hiện ra khi bạn chạm vào khu vực kê tay. Touchpad này sẽ sáng lên ngay dưới đầu ngón tay bạn khi chạm vào, để bạn biết được cần chạm và kéo và vị trí nào. Một chi tiết khá hay nhưng chắc chẳng mấy người dùng cần.

9. Gamepad Concept Nyx

Gamepad Concept Nyx của Dell thoạt nhìn trông không khác các gamepad Xbox bên thứ ba, nhưng trên thực tế nó làm được nhiều điều hơn mọi người nghĩ. Nyx cung cấp cơ chế nhập liệu đặc sắc ẩn dưới lớp vỏ gamepad thuần túy, giúp tăng cường đáng kể chức năng của nó.

Ý tưởng Dell đưa ra là tạo cầu nối giữa gamepad và bàn phím. Các game thủ PC có thể dùng các phím nóng để nhập liệu theo hàng chục cách khác nhau, thay vì chỉ bị giới hạn ở nút d-pad truyền thống. Có nghĩa là người chơi sẽ có phạm vi tấn công rộng hơn trong các game MMO, hoặc xoay vòng giữa 6 hoặc 7 khẩu súng trong các game FPS thay vì chỉ 2 hoặc 3 khẩu như các game thủ console.

10. Roku gia nhập thị trường TV

Tại CES 2023, Roku tuyên bố lấn sân sang thị trường TV, cạnh tranh với các đối tác của chính họ, vốn là những hãng TV đã nổi tiếng như TCL, Hisense, và Sharp. Động thái này đã được đồn đoán từ lâu, và cũng hoàn toàn hợp lý với một hãng sản xuất thiết bị stream. TV Roku sẽ được trang bị Voice Remotes (điều khiển từ xa bằng giọng nói), bao gồm tính năng "tìm điều khiển" cực kỳ phổ biến và hữu ích.

11. Những mẫu chip thế hệ mới

Những chiếc màn hình mỏng đẹp có thể thu hút bạn, nhưng thường thì công nghệ mà bạn không thấy mới là thứ quan trọng nhất. Intel đã công bố một loạt các bộ xử lý thế hệ thứ 13 mới, sẽ cung cấp sức mạnh cho một loạt sản phẩm và cải thiện hiệu suất trên nhiều loại máy tính xách tay.

Bên cạnh hiệu suất, thứ được quan tâm không kém là những nâng cấp mà chúng có thể mang lại. Thế hệ CPU Intel mới được trang bị Unison, cho phép các thiết bị iPhone và Android gửi và nhận tin nhắn văn bản từ PC, cũng như hỗ trợ Thunderbolt 4, một trong những yếu tố góp phần cho phép máy tính xuất hình ảnh cùng lúc ra 2 màn hình 4K.

Tiếp theo là AMD. Đa phần những thứ hãng này mang đến CES 2023 là công nghệ chuyên dụng, như những con chip từng được dùng để làm kỹ xảo cho bom tấn Avatar 2. Về các sản phẩm tiêu dùng, AMD đã hợp tác với HP để phát triển Dragonfly Pro, một mẫu laptop dành cho những khách hàng freelancer, và hợp tác với Lenovo để phát triển dòng laptop chơi game Legion Pro mới. Với các game thủ PC, vi xử lý cao cấp Ryzen 7 7800X3D và 7950X3D sẽ được hãng tung ra ngay trong năm nay.

12. Chơi game đám mây trên ô tô

Đứng đầu trong số các thông báo của Nvidia là những cải tiến đối với GeForce Now, dịch vụ chơi game trên nền tảng đám mây, cho phép bạn truyền phát trò chơi trên máy tính xách tay, điện thoại, v.v. Nói tóm lại, sức mạnh của GPU GeForce 4080 của Nvidia sẽ được đem lên GeForce Now. Nếu đang dùng gói cao cấp của GeForce Now - nay được đổi tên thành GeForce Now Ultimate - thì bạn sẽ stream được game ở 240Hz, kích hoạt được ray tracing (cải thiện đáng kể chất lượng dựng ánh sáng trong game) và DLSS 3 (sử dụng thuật toán để tăng tỉ lệ khung hình trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh).

Ngoài ra GeForce Now còn sắp được mang lên các mẫu ô tô. Chỉ cần bạn chiếc ô tô của bạn được trang bị màn hình thông minh, thì bạn hoàn toàn có thể chơi các tựa game khi đang đỗ xe. Nếu màn hình nằm ở ghế phụ hoặc ghế sau, hành khách trên xe có thể chơi ngay khi đang di chuyển trên đường. Hiện tại, Nvidia đang hợp tác với Hyundai, BYB, và Polestar.

Theo CNET