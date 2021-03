Đi châm cứu để trị đau, cổ, người đàn ông xuất hiện 2 ổ áp xe lớn chứa vi khuẩn tụ cầu vàng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Người đàn ông 56 tuổi, sống ở Hải Phòng vào Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn - Chăm sóc vết thương trong tình trạng bị áp xe cổ. Anh này có tiền sử bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nhiều năm, thường xuyên đau vai gáy và vận động cổ khó khăn. Vì sợ động “dao kéo” nên gia đình và người bệnh đã quyết định tìm đến phương pháp điều trị bằng châm cứu, thủy châm,…

Sau khi tiến hành châm cứu, bệnh nhân bị sốt, đau cổ, nuốt vướng, nhiễm trùng và được đưa anh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trên phim chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ xác định bệnh nhân có 2 ổ áp xe phía trước cột sống và cạnh cổ trái. Người bệnh đã được chỉ định phẫu thuật nhằm dẫn lưu, phá bỏ ổ áp xe. Kết quả xét nghiệm vi sinh cho thấy ổ áp xe của bệnh nhân có vi khuẩn Staphylococcus Aureus (tụ cầu vàng).

Để loại bỏ ổ áp xe, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng của Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật. Ngay sau phẫu thuật, người bệnh đã đỡ khó thở. Ngày thứ 3 sau phậu thuật, bệnh nhân ăn uống trở lại bình thường, ổn định và được ra viện sau 1 tuần.

ThS. Phạm Vũ Hùng - Phụ trách Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh -cho hay: Thông thường các áp xe trung thất được dẫn lưu mủ qua các đường vùng cổ, ngực. Với bệnh nhân này, các bác sĩ phải kết hợp dẫn lưu từ trong họng ra với các dụng cụ chuyên dụng của bác sĩ khoa tai mũi họng. Sau phẫu thuật bệnh nhân được điều trị kháng sinh phù hợp có tác dụng đến tụ cầu vàng nên không để lại biến chứng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Chính - nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – trên thực tế, việc điều trị châm cứu cũng như điều trị đông y đã có từ lâu và hiệu quả trong nhiều bệnh. Việc can thiệp điều trị cần tuân thủ nguyên tắc vô trùng khi thực hiện kỹ thuật. Vi khuẩn phân lập được là bằng chứng cho thấy đã có sự lây nhiễm dụng cụ. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo: Áp xe trung thất là bệnh lý nặng và phức tạp cần được phát hiện và xử lý sớm ở các trung tâm y tế có uy tín.

Áp xe trung thất là một bệnh lý nhiễm trùng nặng của tổ chức liên kết nên có tính chất lan rộng, đặc biệt những trường hợp lan rộng vùng ngực rất nguy hiểm nguy cơ tử vong cao do biến chứng vỡ vào mạch máu lớn, vào màng tim, tràn mủ màng phổi. Mặc dù có những tiến bộ về điều trị và hồi sức nhưng cho đến nay tử vong do bệnh lý áp xe trung thất vẫn cao (gần 60% trong một số các báo cáo). Bệnh nhân chủ yếu tử vong trong bệnh cảnh nhiễm trùng nhiễm độc nặng hoặc chảy máu cấp tính.

Nguyên nhân dẫn đến áp xe trung thất là do nhiễm trùng vùng họng như nhiễm trùng răng, miệng, tổn thương thủng thực quản do chấn thương như hóc xương hoặc bệnh lý vỡ thực quản tự phát trong hội chứng Boerhaave. Tuy nhiên còn có nguyên nhân hay gặp ở các nước sau can thiệp y tế gọi là iatrogenic complication tức là biến chứng gây nên do thày thuốc ví dụ vỡ thực quản sau nội soi nong thực quản, thủng thực quản sau mổ đặt implant cột sống cổ.

Đối với các trường hợp áp xe trung thất do trực tiếp tổn thương hầu họng, thực quản, các vi khuẩn hay gặp là Gram (+) phổ biến Streptococcus species, Enterococcus faecalis, Acinetobacter Baumanii; Gram (-) phổ biếnKlebsiella pneumonie, Pseudomonas aeruginosa … tồn tại nội sinh trong các khoang, hốc của cơ thể. Tuy nhiên trường hợp này vi khuẩn phân lập được là Staphylococcus Aureus (tụ cầu vàng) chỉ có ở lớp phủ bên ngoài và xâm nhập vào bên trong gây bệnh qua mũi kim châm.