Để giới trẻ đến với âm nhạc một cách công bằng

Sự háo hức của giới trẻ với concert quốc gia là tín hiệu đáng mừng cho đời sống văn hóa. Nhưng để giữ trọn ý nghĩa cộng đồng, cần một cơ chế phát vé minh bạch, công bằng và ngăn chặn chợ đen lộng hành.

Hàng nghìn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 20/8 để nhận vé. Ảnh: BTC cung cấp

Không thể phủ nhận, sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ tới các sự kiện âm nhạc lớn là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy âm nhạc vẫn có sức hút lan tỏa, là điểm gặp gỡ của những trái tim trẻ khát khao cảm xúc, khát khao được hòa mình vào nhịp sống cộng đồng.

Giữa thời đại mà không ít thanh niên có nguy cơ sa vào nghiện game, nghiện chất kích thích, đua xe hay những thú vui vô bổ, thì việc hàng chục nghìn người sẵn sàng xếp hàng chỉ để mong có cơ hội thưởng thức một buổi hòa nhạc quy mô quốc gia, lại chính là dấu hiệu của sự chuyển dịch tích cực trong đời sống tinh thần.

Âm nhạc, nếu được định hướng và tổ chức đúng cách, có thể trở thành “điểm hẹn văn hóa” kéo giới trẻ đến gần nhau và xa dần khỏi những cám dỗ không lành mạnh.

Thế nhưng, cách thức phát vé miễn phí như vừa qua lại khiến bức tranh tươi sáng ấy bị phủ bóng mờ. Một sự kiện văn hóa – chính trị lẽ ra phải tôn vinh tinh thần cộng đồng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, thì lại biến thành cảnh chen lấn, xô đẩy, trèo rào, thậm chí có người ngất xỉu vì bị ép giữa đám đông.

Chưa kể, sau đó, hàng loạt tấm vé miễn phí bỗng xuất hiện trên mạng với giá cả triệu đồng.

Điều đáng nói là nghịch lý: vé vốn không được bán, lại trở thành món hàng có giá trị trao đổi. Người có tiền sẵn sàng chi trả để có chỗ ngồi, trong khi nhiều khán giả thực sự mong muốn tham dự bằng tình yêu âm nhạc lại không thể tiếp cận.

Câu khẩu hiệu “miễn phí cho toàn dân” vì thế bị biến dạng, khiến niềm tin vào sự công bằng bị tổn thương, làm cho mục tiêu “đem nghệ thuật đến với mọi người” của chương trình văn hóa cộng đồng không còn nguyên vẹn.

Từ thực tế này, có thể thấy việc chỉ phát vé trực tiếp tại điểm tập trung là quá lạc hậu và thiếu kiểm soát. Mô hình này vô tình khuyến khích cảnh chen chúc và tạo điều kiện để kẻ trục lợi thu gom.

Để khắc phục, chúng tôi cho rằng cần chuyển sang các giải pháp văn minh hơn.

Trước hết, việc đăng ký trực tuyến bằng thông tin cá nhân, phát hành vé điện tử dưới dạng mã QR sẽ giúp hạn chế tình trạng gom vé. Mỗi người chỉ được nhận số lượng giới hạn, đồng thời phải có xác thực danh tính khi vào cửa. Đây là cách mà nhiều quốc gia đã áp dụng thành công, vừa minh bạch vừa an toàn.

Ngoài ra, cần có cơ chế phân bổ vé theo nhóm đối tượng. Ví dụ, dành một tỷ lệ đáng kể cho học sinh – sinh viên, công nhân, lực lượng vũ trang, hoặc những nhóm thanh niên đang sinh hoạt tại các tổ chức đoàn… Đây mới chính là những cộng đồng mà “miễn phí” cần chạm tới.

Cách làm này không chỉ đúng với tinh thần “dành cho toàn dân” mà còn bảo đảm những người có nhu cầu thực sự, những người coi sự kiện như một dịp trải nghiệm văn hóa, sẽ được tiếp cận.

Khi nhu cầu vượt xa sức chứa, cần mở rộng không gian để công chúng ở nhiều nơi đều có cơ hội hòa nhịp bằng việc tổ chức song song sân khấu vệ tinh và truyền hình trực tiếp.

Đồng thời, việc giám sát, xử lý nghiêm hành vi rao bán vé miễn phí trên mạng cũng phải được thực hiện quyết liệt. Khi lợi ích từ chợ đen không còn, sự công bằng mới được khôi phục.

Về lâu dài, chúng ta cũng nên nhìn nhận sự quan tâm của giới trẻ tới các concert lớn là cơ hội quý giá để phát triển thêm nhiều sự kiện âm nhạc công cộng.

Thay vì để thanh niên tụ tập nơi quán bar, sa vào đua xe hay đánh nhau sau mỗi đêm rảnh rỗi, hãy để họ có thêm những “sân chơi” lành mạnh, được cháy hết mình trong không gian nghệ thuật.

Một xã hội năng động, văn minh cần nhiều hơn những sự kiện như thế, nhưng phải được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và minh bạch.