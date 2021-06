Đây là những tính năng mới sắp có trên tvOS 15 vào mùa thu

Bản cập nhật tvOS 15 đã chính thức được công bố, mặc dù không xuất hiện trong sự kiện dành cho nhà phát triển của Apple và cũng không có trang xem trước (Preview) dành riêng cho hệ điều hành này. Tuy nhiên, Apple đã phát hành bản beta tvOS 15 đầu tiên vào thứ 2 và lặng lẽ tiết lộ các tính năng mới sắp có trên nền tảng này ở trang web Apple TV 4K.

Những tính năng đó bao gồm SharePlay, cho phép người dùng xem nội dung video với những người khác trong khi gọi FaceTime. Tính năng Share wtih you mới giúp các bộ phim hoặc chương trình truyền hình được gửi qua Tin nhắn được xếp chung vào một mục trên ứng dụng Apple TV. Ngoài ra tính năng For All Of You mới sẽ liệt kê các đề xuất được tổng hợp từ mọi thành viên trong gia đình.

Ngoài ra còn có một số cập nhật liên quan đến âm thanh đến với tvOS 15, bao gồm Âm thanh không gian (Spatial Audio), hỗ trợ âm thanh stereo cho hai loa mini HomePod và thông báo trên màn hình mới cho phép người dùng kết nối AirPods của họ với Apple TV một cách dễ dàng.

Cuối cùng, người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng thiết bị iOS với Face ID hoặc Touch ID.

Mặc dù tvOS 15 là một bản cập nhật tương đối nhỏ so với iOS 15 hoặc macOS Monterey, tuy nhiên nó vẫn bao gồm một số tính năng đa nền tảng mà Apple đã giới thiệu trong WWDC 2021.

Việc không có sự xuất hiện của tvOS trong bài phát biểu dành cho nhà phát triển của Apple xuất hiện trong bối cảnh có tin đồn rằng công ty đang làm việc trên một hệ điều hành mới, có khả năng được đặt tên là "homeOS".

Theo Apple Insider