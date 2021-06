macOS Monterey chính thức được công bố cùng hàng loạt tính năng mới

Phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Mac sẽ được gọi là macOS Monterey.

Apple đã giới thiệu phiên bản kế nhiệm macOS Big Sur trong sự kiện phát biểu quan trọng hàng năm WWDC. Hiện tại phiên bản beta cho các nhà phát triển đã sẵn sàng để tái xuống và phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm cùng với những mẫu iPhone 13.

Phím tắt cho Mac

MacOS Monterey đem đến hàng loạt Phím tắt mới từ iOS cho Mac. Công cụ tự động hóa là một hệ thống đơn giản hơn Automator hoặc AppleScript lâu đời, cả hai đều vẫn tiếp tục được hỗ trợ.

Craig Federigh thông báo: “Năm nay, chúng tôi đang mang đến các phím tắt cho Mac. "Xét cho cùng, Mac là nơi chúng tôi tập trung rất nhiều vào công việc sáng tạo của mình và bây giờ người dùng đã có thể tự động hóa mọi thứ hàng ngày để đạt được năng suất cao nhất."

"Với trình chỉnh sửa phím tắt mới, bạn có thể dễ dàng liên kết một loạt các hành động với nhau để thiết kế phím tắt cho quy trình công việc cụ thể của mình", ông tiếp tục. "Chúng tôi sẽ kết hợp các phím tắt trên toàn hệ điều hành Mac, vì vậy bạn có thể chạy chúng ở bất kể ứng dụng nào đang mở."

Safari

Safari trên macOS Monterey tích hợp các tính năng bảo mật và hiệu suất, đáng chú ý nhất là trong hệ thống mới để hiển thị và sử dụng các tab.

Federighi cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng Safari ngay từ đầu để cung cấp trải nghiệm duyệt web tốt nhất trên Mac và nó tiếp tục thổi bùng các đối thủ cạnh tranh. "Người dùng của chúng tôi đang làm nhiều việc trên trình duyệt hơn bao giờ hết, ở cơ quan, trường học, mua sắm, giải trí và điều đó thường khiến họ phải bận rộn với rất nhiều tab, Windows và các thứ phiền nhiễu khác."

"Chúng tôi nghĩ rằng việc sử dụng trình duyệt web quan trọng nhất là sự mượt mà và tiện dụng", ông tiếp tục. "Vì vậy, chúng tôi đã hình dung lại trải nghiệm duyệt web. Chúng tôi đã chắt lọc thanh công cụ theo các yếu tố mới, thông minh hơn. Các tab nhỏ gọn, hiện đại và nhẹ nhàng, mượt mà hơn và có một cách hoàn toàn mới để sử dụng các tab với các nhóm tab cho phép bạn dễ dàng lưu và quản lý các tab của mình, mà không làm lộn xộn thanh tab".

Quyền riêng tư và khả năng tương thích với iOS

Ngoài ra, macOS Monterey được trang bị nhiều tính năng mới cũng có mặt trên iOS 14.6 và iPadOS 15. Chúng bao gồm tất cả các cải tiến mới đối với FaceTime, bao gồm cả spatial audio, giúp âm thanh của những người bạn đang nói chuyện xuất hiện từ vị trí của người đó trên màn hình. Voice Isolation sẽ cho phép bạn loại bỏ tiếng ồn xung quanh và Wide Spectrum sẽ cho phép tất cả tiếng ồn xung quanh bị loại bỏ. Chế độ Chân dung mới sẽ tự động làm mờ nền của bạn.

Shareplay cho phép bạn chia sẻ nội dung như nhạc, phim, chương trình truyền hình, dự án,… với những người bạn đang thực hiện cuộc gọi FaceTime. Bạn cũng có thể chia sẻ màn hình của mình. Apple cũng đang cung cấp một API để các nhà phát triển ứng dụng khác có thể đưa ứng dụng của họ vào FaceTime để chia sẻ.

MacOS 12 còn đi kèm tính năng "Shared with You" mới, giúp thu thập tất cả nội dung được chia sẻ với bạn thông qua Tin nhắn, bao gồm ảnh, video, bài viết,…. và đặt nó trong tab "Shared with You" trong Ảnh, Safari, Apple Podcast, Apple News và ứng dụng Apple TV. Ngoài ra những khả năng bảo mật quyền riêng tư người dùng trong ứng dụng Apple Mail cũng được nâng cao.

Ngoài ra hệ điều hành macOS Monterey mới này còn sở hữu tính năng Universal Control. Người dùng có thể sử dụng bàn phím và chuột hoặc touchpad để điều khiển iPad hoặc các máy Mac khác ở gần. Với tính năng này người dùng hiện có thể làm việc đa thiết bị một cách hiệu quả hơn đáng kể.

Tập trung, Dịch thuật và Quyền riêng tư

Tính năng Focus cũng được trang bị trên phiên bản MacOS mới. Người dùng có thể đặt chế độ Focus trên các thiết bị của họ, chế độ này sẽ lọc ra các thông báo không quan trọng và có thể tự động trả lời những người dùng khác.

Theo mặc định, Apple đưa ra những tùy chỉnh chế độ Focus cụ thể khác nhau, như làm việc, lái xe,... nhưng người dùng cũng có thể thêm và tùy chỉnh riêng cho thiết bị của họ.

Ứng dụng dịch thuật của Apple đã được mở rộng và các tính năng nay đã có thể sử dụng trên toàn bộ hệ thống. "Dịch văn bản ở mọi nơi, ngay cả trong những ứng dụng của bên thứ ba", Apple cho biết trong một tuyên bố. "Chỉ cần đánh dấu văn bản, nhấp chuột phải và chọn Dịch để xem ngay bản dịch".

Ngoài ra, những người dùng hiện đang trả tiền cho các dịch vụ iCloud sẽ tự động được nâng cấp lên iCloud+, bổ sung các tính năng bảo mật mới cho Mac, bao gồm cả VPN.

Cập nhật phần cứng

Một số tính năng nhất định của macOS Monterey sẽ liên quan trực tiếp đến phần cứng. Chế độ Nguồn điện thấp mới "quản lý các ứng dụng và xử lý việc sử dụng năng lượng của thiết bị", có nghĩa là thời lượng pin sẽ được kéo dài.

Nhà Táo tiếp tục mở rộng những thiết bị sử dụng được âm thanh Spatial trên hệ sinh thái của mình, macOS Monterey sẽ hỗ trợ nó để mang lại âm thanh như rạp hát cho AirPods Pro hoặc AirPods Max.

Tính khả dụng và khả năng tương thích

Bản beta dành cho nhà phát triển đầu tiên của macOS Monterey đang được cung cấp ngay lập tức. Phiên bản beta công khai sẽ bắt đầu vào tháng 7 và phiên bản chính thức sẽ được phát hành vào mùa thu.

MacOS Monterey mới sẽ chạy trên các kiểu máy Mac sau:

iMac: cuối năm 2015 trở lên

iMac Pro

MacBook Air: đầu năm 2015 trở về sau

MacBook Pro: đầu năm 2015 trở về sau

Mac Pro: cuối năm 2013

Mac mini: cuối năm 2014 trở về sau

Theo Apple Insider