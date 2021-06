iOS 15 chính thức "trình làng"

Apple đã giới thiệu iOS 15 tại WWDC 2021. Hiện phiên bản beta đầu tiên dành cho các nhà phát triển đã có thể tải xuống. Phiên bản iOS 15 sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay.

Đây là một phiên bản hệ điều hành quan trọng với hàng loạt các thay đổi trên phạm vi rộng, bao gồm mọi thứ từ màn hình chính đến các ứng dụng được bao gồm trong hệ điều hành di động. Apple cũng đang tiếp tục nỗ lực duy trì quyền riêng tư và bảo mật của người dùng trong bản phát hành mới nhất.

FaceTime

Một trong những thay đổi đầu tiên được đề cập tại sự kiện WWDC liên quan đến FaceTime, ứng dụng gọi điện video của Apple đã trở nên cực kỳ quan trọng trong năm qua.

Ở bản cập nhật này FaceTime sẽ được hỗ trợ tính năng Spatial Audio giúp người dùng dễ dàng xác định ai đang nói trong cuộc gọi nhóm bằng cách làm cho âm thanh dường như phát ra từ đúng vị trí của người hiện đang nói chuyện. Cải tiến cách ly giọng nói sẽ giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh, đồng thời chế độ âm thanh phổ rộng cũng sẽ có sẵn.

Tính năng Grid View sẽ giúp tổ chức lại cuộc gọi và giúp bạn dễ dàng nhìn thấy mọi người trong một cuộc gọi cùng lúc.

Một tính năng đáng chú ý khác của FaceTime là khả năng gọi điện đa nền tảng.

Apple đã công bố tính năng liên kết FaceTime nhằm mang lại khả năng gửi lời mời họp cho những người dùng khác không chỉ trên iOS mà còn cả Windows và Android để tham gia cuộc gọi FaceTime thông qua trình duyệt web. Một bổ sung mới khác là SharePlay để người dùng chia sẻ màn hình thiết bị của họ, xem nội dung trên các nền tảng phát trực tuyến hoặc nghe nhạc cùng nhau.

Với Shared with you, người dùng có thể thu thập tất cả nội dung được chia sẻ với bạn thông qua Tin nhắn, bao gồm ảnh, video, bài viết,…. và đặt nó trong tab Shared with You trong Ảnh, Safari, Apple Podcast, Apple News và ứng dụng Apple TV.

iMessage

Người dùng iMessage nay sẽ nhận được hàng loạt các tùy chọn mới để cắt dán và xếp chồng ảnh để chia sẻ, mang đến nhiều cách hiển thị hình ảnh được chia sẻ với những người dùng khác một cách trực quan hơn.

Khi chia sẻ nội dung, chẳng hạn như các bài báo hoặc danh sách phát của Apple News, giờ đây chúng sẽ được nhúng trong ứng dụng Tin nhắn chứ không chỉ là một đường link liên kết như trước.

Focus

Tính năng này được tạo ra nhằm giúp người dùng giữ sự tập trung khi thực hiện các tác vụ khác, Apple đã bổ sung một số tính năng để giảm thiểu sự phân tâm có thể xảy ra.

Các thông báo nay đã được nâng cấp, thu gọn lại. iOS 15 còn có Bản tóm tắt thông báo. Thay vì một đống thông báo như trước, một thông báo tóm tắt lớn có thể được cung cấp cho người dùng bất cứ khi nào họ muốn, kết hợp tất cả các mục quan trọng nhất thành một thông báo tổng thể.

Trong Focus, người dùng có thể thiết lập các chế độ cho các tình huống khác nhau, các chế độ này cũng có thể được bật hoặc cung cấp tùy thuộc vào vị trí của người dùng. Ví dụ: chế độ Thể dục sẽ được đề xuất nếu người dùng đến phòng tập thể dục của họ. Từ đó, ứng dụng sẽ tự động trả lời tin nhắn tùy theo trạng thái của bạn. Ngoài ra người dùng cũng có thể tùy chỉnh những tin nhắn tự động và trạng thái trên thiết bị của mình.

Live Text

Để giúp người dùng xử lý lượng lớn thông tin bằng văn bản, Live Text là một tính năng nhận dạng ký tự quang học tự động bằng ứng dụng Máy ảnh. Người dùng có thể hướng máy ảnh vào văn bản, sách hoặc máy tính... Live Text biến nó thành một văn bản giúp người có thể dễ dáng sao chép, tương tác với chúng. Không chỉ giới hạn ở việc sử dụng máy ảnh tính năng này còn hoạt động được trên những bức ảnh được chụp trước đó trong bộ sưu tập.

Spotlight Search

Spotlight đã được cập nhật với khả năng tìm kiếm ảnh trong thư viện của người dùng. Tìm kiếm liên hệ cũng được cải thiện hiệu quả hơn rõ rệt.

Vô số loại Tag mới cũng đã được cập nhật, hiển thị thông tin về diễn viên, phim và các loại nội dung khác.

Photos

Người dùng Photos có thể tận dụng sự hỗ trợ của Apple Music trong ứng dụng Photos cho chức năng Memories, giúp mở rộng nhạc đang được sử dụng để đi kèm với trình chiếu. Memory Mixes cho phép người dùng chỉnh sửa các Memories đã tạo để cải thiện nó theo nhiều cách khác nhau.

Wallet

Trong bản cập nhật dành cho iOS 15, Wallet sẽ có khả năng sử dụng ứng dụng làm nhận dạng kỹ thuật số tại các sân bay trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Sau khi quét bằng lái xe hoặc ID từ một số tiểu bang, nó có thể được sử dụng làm ID kỹ thuật số với TSA và các dịch vụ khác.

Ngoài ra tính năng này còn hỗ trợ cho một số tác vụ cần sử dụng ID của người dân. Ví dụ, iPhone có thể được dùng làm chìa khóa phòng tại một khách sạn.

Weather

Ứng dụng Weather đã được nâng cấp với giao diện người dùng được cập nhật bắt mắt, thân thiện hơn. Sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn về điều kiện thời tiết hiện tại được hiện thị trên màn hình chính của ứng dụng giúp người dùng có nhiều thông tin hơn về những gì đang xảy ra bên ngoài. Ứng dụng cũng có được một bản đồ thời tiết, bao gồm việc hiển thị nhiệt độ, mưa và chất lượng không khí của một khu vực.

Maps

Apple thông báo họ sẽ mang trải nghiệm bản đồ mới của mình đến Úc, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào cuối năm 2021. Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp cho người dùng ở các thành phố, hiển thị các khu vực như khu thương mại, điểm đánh dấu độ cao hay các tòa nhà riêng lẻ. Ứng dụng này sẽ nhận được các thiết kế tùy chỉnh cũng như chế độ xem ban đêm. Chế độ xem toàn cầu cũng sẽ được cung cấp.

Chế độ xem điều hướng mới sẽ dựa nhiều hơn vào hình ảnh 3D. Về lý thuyết, điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng điều hướng các nút giao thông và đường cao tốc phức tạp một cách dễ dàng hơn.

