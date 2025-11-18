Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam: Hơn 6.000 vận động viên bùng nổ trên đường chạy

Rạng sáng 16/11, Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam sôi nổi khởi tranh, bước vào mùa giải thứ năm với hơn 6.000 vận động viên tham gia - con số đông nhất từ trước đến nay.

Giải chạy năm nay là một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội Văn hóa - Thể thao tỉnh Cà Mau, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau; đồng thời chào mừng 64 năm Ngày truyền thống Petrovietnam (27/11/1961 - 27/11/2025).

Năm nay, giải được tổ chức tại địa điểm hoàn toàn mới: Quảng trường Hùng Vương - trung tâm hành chính, văn hóa của tỉnh Cà Mau.

Không gian rộng rãi, hiện đại cùng các tuyến đường chạy rợp bóng cây tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những loạt xuất phát lúc 3h sáng.

Đồng hành với sự kiện là chủ đề “Triệu bước chân - Ươm mầm bền vững” của Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngoài chạy - còn có trồng cây (khoảng 4.000 cây mắm trắng trên 1,2 ha rừng ngập mặn) và hoạt động cộng đồng khác.

Đây là mùa giải đầu tiên diễn ra sau khi hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu và cũng là lần đầu tổ chức với cung đường mới tại phần địa bàn của tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km và 2km cho trẻ em thu hút đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và cả nhiều runner quốc tế.

Giải không chỉ mang tính thể thao thuần túy mà còn hướng đến truyền tải thông điệp: “Cà Mau - điểm đến an toàn, thân thiện; nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”.

Thay vì đường chạy cũ, mùa giải năm nay triển khai tại trung tâm Cà Mau, qua nhiều tuyến đường mới, ven kênh, cây xanh, cầu nhỏ - giúp vận động viên vừa chạy vừa cảm nhận “hơi thở miền Tây sông nước”.

"Ban Tổ chức đã nỗ lực tối đa để lựa chọn được cung đường đẹp, an toàn và thuận lợi nhất cho vận động viên; đồng thời bố trí hơn 60 điểm trực, tổ hậu cần và lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra giải" - ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin.

Tại lễ bế mạc mùa giải, ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhận định, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại một địa điểm và cung đường hoàn toàn mới. Sau bốn lần tổ chức trước đó, việc thay đổi địa bàn và đường chạy đặt ra rất nhiều yêu cầu về tính toán, điều chỉnh và chuẩn bị.

Trong suốt thời gian thi đấu, Ban Tổ chức, các lực lượng chuyên môn, cùng chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, y tế và vệ sinh thực phẩm. Rất mừng là năm nay không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào; những tình huống nhỏ phát sinh đều được xử lý kịp thời.

Giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), sự đồng hành của các đơn vị tài trợ Kim cương và các công ty thành viên trong Tập đoàn.

"Những hỗ trợ quý báu về kinh phí, cơ sở vật chất và chuyên môn đã góp phần quan trọng để giải diễn ra thành công. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức" - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ bế mạc.

