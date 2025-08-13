Đà Nẵng: Có gì trong show “After Glow” hứa hẹn là “hộp bí mật” của Ba Na Hills hè này

Khi màn đêm buông xuống trên đỉnh Bà Nà, không gian Beer Plaza bừng sáng với một “bữa tiệc nghệ thuật” đúng nghĩa mang tên “After Glow” – show diễn cabaret cuốn hút kịch tính và đầy mê hoặc, được ví như “hộp bí mật” chứa đựng nhiều thú vị.

Kịch bản ly kỳ, thời trang lộng lẫy, vũ đạo cuốn hút

“After Glow” không chỉ đơn thuần là một show diễn cuốn hút bởi vũ đạo, âm thanh, ánh sáng, mà còn hấp dẫn du khách bởi kịch bản ly kỳ, đầy kịch tính. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng hậu Marie Antoinette, một trong những nhân vật quyền lực và có đời sống phóng túng của hoàng gia Pháp cùng vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạn của Bà Nà khi đêm về, show diễn kể về một nữ vương sống trong xa hoa, đam mê và những thị phi cung đình.

Trong “Afterglow”, “chú hề Hoàng gia Lovelark”- nhân vật trung tâm của show, đóng vai trò như sợi chỉ đỏ kết nối toàn bộ vở diễn

Kịch bản được xây dựng công phu, dẫn dắt khán giả từ vương quốc Mặt Trời rực rỡ, lấy cảm hứng từ cung điện Versailles tráng lệ tới khám phá những góc khuất đầy mê hoặc khi màn đêm buông xuống. Trong “Afterglow”, “chú hề Hoàng gia Lovelark”- nhân vật trung tâm của show, đóng vai trò như sợi chỉ đỏ kết nối toàn bộ vở diễn. Sự xuất hiện của Black Queen, nhân vật quyền lực và kiều diễm, cùng với những vũ điệu uyển chuyển và màn múa kiếm mạnh mẽ, mở ra một thế giới vừa say đắm vừa ma mị. Đặc biệt, sự đối đầu giữa Black Queen và Red Queen – hiện thân của bản năng, nổi loạn và khát khao tự do – tạo nên một vũ trụ tâm lý đầy giằng xé, cuốn hút khán giả.

Kịch bản ly kỳ, vũ đạo cuốn hút là những điểm làm nên sức hấp dẫn của show

Yếu tố không thể thiếu làm nên sự mãn nhãn của “After Glow” là trang phục dành cho các nhân vật trong show được thiết kế vô cùng lộng lẫy và chỉn chu. Dựa trên nguồn cảm hứng từ hoàng hậu Marie Antoinette, các trang phục được thiết kế theo phong cách Rococo (phong cách thời trang quý tộc), biến tấu theo phong cách Boudoir (phong cách diện các trang phục gợi cảm), phù hợp với chủ đề và bối cảnh của show diễn.

Bên cạnh đó, với bàn tay dàn dựng tài ba của đạo diễn – biên đạo Đức Việt cùng tài năng trình diễn của dàn nghệ sĩ đa quốc gia – đa giới tính, show diễn đã mang đến những tiết mục vũ đạo không chỉ sexy, cuốn hút mà còn giàu biểu cảm, kết nối trực tiếp với khán giả qua từng nhịp điệu và chuyển động.

Lần đầu tiên mang loại hình nghệ thuật Carabet đến Đà Nẵng

“After Glow” thuộc thể loại Cabaret - loại hình nghệ thuật sân khấu bắt nguồn từ Pháp vào cuối thế kỷ 19, ban đầu được trình diễn tại các quán café và phòng trà nhỏ ở Paris. Không giống các sân khấu chính thống, Cabaret mang tinh thần tự do, nổi loạn và đầy tính thử nghiệm, nơi nghệ sĩ có thể pha trộn âm nhạc, vũ đạo, kịch và thời trang trong một không gian gần gũi, tương tác trực tiếp với khán giả.

Ở Việt Nam, loại hình biểu diễn này vẫn còn vô cùng mới mẻ. Việc đưa Cabaret show về Bà Nà Hills với những hoa hậu chuyển giới nổi tiếng Thái Lan, dàn nghệ sĩ Drag queen (nghệ sĩ biểu diễn -thường là nam giới- có phong cách ăn mặc nữ tính) và đạo diễn tên tuổi là một bước đi táo bạo thổi một luồng gió mới hấp dẫn vào ngành giải trí đêm tại Đà Nẵng.

Ngay từ khi vừa ra mắt, show Dư âm đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo du khách đến Bà Nà

Với “After Glow” (Dư Âm), nghệ thuật cabaret được đặt vào không gian đương đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên bản: một sân khấu không biên giới – nơi bí mật, khao khát và vẻ đẹp được dồn nén cùng cảm xúc của người xem, chờ được giải phóng và vỡ òa; một trải nghiệm đa giác quan – nơi ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, thời trang cùng tạo nên bản giao hưởng đam mê không giới hạn; và một lời mời gọi vào thế giới của bản ngã, nơi mỗi người đối diện với những bí mật thẳm sâu của chính mình.

“Kịch bản, vũ đạo, diễn xuất của các nghệ sĩ đều rất ấn tượng, đủ nóng bỏng, cuốn hút, mà lại cực kỳ tinh tế, sâu sắc. Tôi không nghĩ Việt Nam có những show diễn như thế này” – anh Phillip Lê – du khách Việt kiều Mỹ chia sẻ.

Du khách quốc tế phấn khích, hào hứng khi xem show

Dàn nghệ sĩ tài năng, đa quốc gia

Một trong những lý do khiến “After Glow” trở nên đặc biệt chính là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa quốc gia, đa giới tính. Show diễn quy tụ 15 nghệ sĩ quốc tế tài năng, đến từ các quốc gia khác nhau với kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, đặc biệt có sự góp mặt của một số Hoa hậu chuyển giới Thái Lan và dàn nghệ sĩ Drag queen quốc tế.

Đứng sau sự thành công của “After Glow” chính là biên đạo Đức Việt, hay còn được biết đến với biệt danh “Vịt Đen”. Anh là người đã tạo nên những màn trình diễn vũ đạo độc đáo và cuốn hút trong show truyền hình ăn khách “Anh trai say Hi”, MV “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy và mới đây nhất là chương trình “Em xinh say Hi”. Với “After Glow”, Đức Việt đã mang đến một làn gió giải trí mới mẻ: cuốn hút, hiện đại, và phóng khoáng hơn bao giờ hết.

“After Glow” diễn ra vào hai khung giờ: 13h30 - 14h00 và 19h00 đến 19h30 (trừ thứ 3) tại Beer Plaza, dành riêng cho khách trên 18 tuổi. Từ sân khấu 360 độ của nhà hàng, du khách sẽ được trải nghiệm một Bà Nà rất khác, huyền ảo và phóng khoáng. Show “After Glow” sẽ giúp cho hành trình khám phá Đà Nẵng về đêm của du khách thêm phần ly kỳ và thú vị.