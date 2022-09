Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Thành Phúc giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT

Mới đây, tại Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 6 đơn vị trực thuộc Bộ, gồm Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Internet Việt Nam, Văn phòng Bộ, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TT&TT về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục An toàn thông tin - giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT - giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

Ông Trần Đăng Khoa - Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và Phát triển, Cục An toàn thông tin - được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Người đứng đầu Bộ TT&TT cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam - giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng điều động và bổ nhiệm ông Ngô Quang Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Trong hội nghị này, Bộ trưởng Bộ TT&TT công bố quyết định công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin đối với ông Trần Quang Hưng - Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).

Các quyết định này đều có hiệu lực kể từ ngày 9/9/2022.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các cán bộ vừa được bổ nhiệm đại diện cho ba thế hệ, trải qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau, có đức hi sinh, sự kiên định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đó là những tố chất rất quan trọng đối với người lãnh đạo. Các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay có sứ mệnh mới, trọng trách mới đóng góp đưa ngành phát triển.

Đặc biệt, các cán bộ nhận nhiệm vụ đã tự giao nhiệm vụ cho mình. Và tự giao nhiệm vụ cho chính mình là khó khăn nhất. Chỉ những người nào tự giao được nhiệm vụ cho chính mình thì mới đi xa - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm./.