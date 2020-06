Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nói gì trước lo ngại “cá hồi có thể là nguồn lây COVID-19?”

PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam – cũng bày tỏ lo ngại về “nguy cơ bùng phát dịch hoàn toàn có thể quay trở lại, nếu lơ là thì chỉ cần để lọt 1 ca bệnh thôi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng”.

Trước việc cộng đồng mạng đang xôn xao về việc cá hồi nhiễm COVID-19 có khả năng vào nước ta hay không, cũng như việc quản lý thực phẩm nhập khẩu ra sao, chiều nay 18/6, VietTimes đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - về vấn đề này. Ông Phong cho biết: Thông tin cá hồi nhiễm COVID-19 là thông tin không chính thức. Vả lại, quản lý thực phẩm tươi sống nhập khẩu không phải do Bộ Y tế quản lý, mà do Bộ NN &PTNT chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng quản lý rất chặt cả việc xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Các nước muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải được Việt Nam chấp thuận, nhưng không phải doanh nghiệp nào của nước đó cũng được xuất khẩu, mà chỉ những doanh nghiệp đã được kiểm tra xác suất, đồng thời, ngoài việc kiểm tra của Việt Nam, doanh nghiệp đó còn được chính cơ quan quản lý thực phẩm của nước sở tại kiểm tra. Ví như doanh nghiệp ở Việt Nam muốn xuất khẩu phải có các giấy tờ chứng nhận y tế, hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu vv…

“Chưa có bằng chứng nào để khẳng định thông tin cá hồi nhiễm COVID-19, nên phải rất thận trọng trước những thông tin kiểu này” – ông Phong nhấn mạnh.

Được biết, đến hôm nay, các quan chức Trung Quốc và Na Uy đều đã kết luận dịch COVID-19 không bắt nguồn từ cá có nguồn gốc ở Na Uy. Virus SARS-CoV-2 không tác động tới hải sản, cũng như chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19 từ thực phẩm nhập khẩu. Giới chức 2 nước này cũng đã kết luận rằng cá hồi Na Uy có khả năng không phải là nguồn virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên thớt sơ chế cá ở chợ thực phẩm Bắc Kinh.