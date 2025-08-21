Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đổi tên, sẵn sàng cho hành trình mới

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, MCK: EVF) vừa công bố thông tin, chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, theo Quyết định số 2055/QĐ-QLGS6 ngày 19/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực chính thức được đổi tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, tên đầy đủ bằng tiếng Anh là EVF General Finance Joint Stock Company, tên viết tắt bằng tiếng Anh là EVF.

Việc thay đổi tên gọi này của EVF đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EVF thông qua. Đồng thời, việc thay đổi tên gọi nhằm tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, tên gọi công ty bao gồm đầy đủ thông tin về hình thức pháp lý, loại hình công ty nhằm phân biệt rõ giữa Công ty tài chính tổng hợp và Công ty tài chính chuyên ngành. EVF khẳng định, việc thay đổi tên gọi không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của EVF, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đối tác và cổ đông của EVF.

Song song với việc đổi tên, ngày 21/8/2025, EVF cũng tiến hành công bố ra mắt logo nhận diện thương hiệu mới mang phong cách tối giản, hiện đại, phản ánh tinh thần chuyển động linh hoạt trong thời đại số. Với biểu tượng ngôi sao màu cam “Leading Star” là hình ảnh của khát vọng tiên phong và cam kết trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Ngôi sao Leading Star này được phát triển từ biểu tượng logo cũ, như một lời tri ân sâu sắc đến cội nguồn – nơi EVF khởi sinh và trưởng thành.

Bên cạnh đó, EVF đang tiến hành chuyển trụ sở chính từ tòa nhà EVN tại số 11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, sang tòa nhà Thaisquare Caliria tại số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa Hà Nội. Việc thay đổi tên gọi, thương hiệu và logo thương hiệu mới là những thay đổi mang tính bước ngoặt kể từ khi EVF được thành lập năm 2008, khẳng định quyết tâm đổi mới và tái định vị của doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, EVF đặt mục tiêu 960 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, mức cao nhất trong 17 năm hoạt động. Tính đến hết 30/6/2025, EVF đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Về nhân sự, ngày 15/8/2025, ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, thay ông Mai Danh Hiền đã được Hội đồng Quản trị EVF bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT. Với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và vai trò chiến lược tại EVF, ông Lê Mạnh Linh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt EVF trong giai đoạn phát triển mới.

Những động thái thay đổi toàn diện và tích cực cho thấy EVF đang sẵn sàng bước vào một hành trình phát triển mới mạnh mẽ, hiện đại và bền vững, khẳng định vị thế định chế tài chính tổng hợp hàng đầu trên thị trường.