Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng hiệu suất kinh doanh nhờ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ, tự động hóa quy trình và phục vụ khách hàng trên nền tảng số, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, hướng tới mô hình doanh nghiệp điện thông minh, hiệu quả và thân thiện.

Hiệu suất kinh doanh của PC Hà Tĩnh bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ số.

Những năm qua, trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, PC Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, hiệu suất công việc, chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm - Lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển”, Công ty đã xây dựng lộ trình chuyển đổi số cụ thể gắn với từng lĩnh vực công tác. Hệ thống các phần mềm dùng chung của EVN như CMIS 3.0, E-Office, ERP, OMS, PMIS, IMIS, HRMS… được khai thác tối đa, giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý, điều hành.

Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống công tơ đo xa, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, biên bản điện tử và chữ ký số,... đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí vận hành. 100% dịch vụ điện đều được thực hiện theo phương thức điện tử (qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia), đánh dấu bước chuyển căn bản trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Tự động hóa vận hành - Tối ưu hiệu suất hệ thống điện

Trong lĩnh vực kỹ thuật và điều độ, PC Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ SCADA, công nghệ hotline, camera giám sát, flycam, phần mềm quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp số… giúp công tác sửa chữa, giám sát, điều hành hệ thống điện ngày càng thông minh, chính xác và linh hoạt, nhất là trong các tình huống sự cố, thiên tai.

PC Hà Tĩnh nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhờ công nghệ vệ sinh hotline.

Hiện nay, PC Hà Tĩnh đang quản lý 13 TBA 110kV với công suất đặt 649 MVA, 100% trạm biến áp này đã được thực hiện chế độ không người trực và điều khiển xa; nhiều trạm trung gian và thiết bị trên lưới trung áp được tích hợp điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA/DMS. Nhờ đó, thời gian khôi phục điện giảm đáng kể, các chỉ số SAIDI, SAIFI được cải thiện rõ rệt so với nhiều năm về trước.

Được ví như “đầu não” của hệ thống lưới điện Hà Tĩnh, Trung tâm điều khiển xa luôn duy trì chế độ trực 24/24h để điều hành lưới điện phân phối và vận hành 13 trạm biến áp 110 kV. Trước đây, phải cần ít nhất khoảng 90 người thực hiện nhiệm vụ trực và vận hành; tuy nhiên, từ năm 2020 lại nay, nhờ đầu tư thiết bị hiện đại, toàn bộ các trạm do Công ty quản lý đã được chuyển sang vận hành không người trực, các máy cắt trên hệ thống lưới điện hầu hết đã điều khiển đóng cắt từ xa, góp phần tiết giảm nhân lực và tăng tính tự động hóa.

Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng Trung tâm Điều khiển xa - cho biết: “Trước đây, mỗi ca trực tại trạm 110kV phải có 2 người ghi chép, theo dõi thông số vận hành thủ công. Từ khi chuyển sang chế độ không người trực, các thông số được truyền và lưu trữ tự động vào trung tâm dữ liệu. Điều khiển thay đổi trạng thái thiết bị, giám sát trạng thái vận hành thiết bị, phát hiện bất thường sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển Scada từ Trung tâm Điều khiển. Nhờ vậy, ngành điện phát hiện, xử lý nhanh, giảm tối đa thời gian mất điện”.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật PC Hà Tĩnh - chia sẻ thêm: “Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều phần mềm số trong công tác quản lý kỹ thuật như GIS, PMIS, QLMBA, cùng hệ thống số hóa quy trình xét duyệt sáng kiến, thí nghiệm, kiểm tra hiện trường… thay thế hoàn toàn phương thức ghi chép thủ công trước đây”.

Nhờ ứng dụng hiệu quả các tính năng phần mềm, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Công ty đã kiểm tra 28.419 phiếu công tác, lệnh công tác (100% công việc), 261.782 hình ảnh, qua đó phát hiện và xử lý hàng trăm khiếm khuyết trên lưới, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

Số hóa dịch vụ khách hàng - Nâng cao trải nghiệm, thuận tiện hơn

Với mục tiêu “Khách hàng dễ tiếp cận - Dễ theo dõi - Dễ giám sát”, PC Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các nền tảng chăm sóc khách hàng (CSKH) của EVNNPC như ứng dụng CSKH, Zalo OA, Tổng đài 19006769 và Website cskh.npc.com.vn.

Khách hàng dễ dàng tiếp cận, giám sát và sử dụng dịch vụ điện qua các nền tảng CSKH điện tử của PC Hà Tĩnh.

Thông qua các kênh này, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký cấp điện, tra cứu hóa đơn, theo dõi chỉ số điện năng, phản ánh sự cố hoặc góp ý về dịch vụ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Toàn bộ quy trình được xử lý tự động, minh bạch, giúp rút ngắn đáng kể thời gian cấp điện cho khách hàng sinh hoạt và sản xuất.

Theo ông Phan Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty: “Hiện PC Hà Tĩnh đang quản lý 485.016 công tơ, trong đó 100% là công tơ điện tử, với 99,18% đã lắp thiết bị đo xa. Dữ liệu được truyền tự động về máy chủ, đảm bảo độ chính xác cao và giúp giảm đáng kể nhân công ghi chỉ số thủ công”.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, PC Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết 9.310 yêu cầu cấp điện mới, 100% hồ sơ được xử lý trực tuyến, đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng. Công ty hoàn thành 4/4 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng, toàn bộ yêu cầu được thực hiện qua phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Song song đó, PC Hà Tĩnh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối đồng bộ với 7 ngân hàng và 8 tổ chức trung gian thu hộ, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng số. Đến hết tháng 9/2025, toàn bộ 456.706/456.706 khách hàng của Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đạt 100%, vượt kế hoạch EVNNPC giao.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến, chị Nguyễn Thị Bích (phường Thạch Linh, Hà Tĩnh) cho biết: “Tất cả các giao dịch về điện giờ đây đều thực hiện được ngay trên điện thoại, rất nhanh chóng, tiện lợi và giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian:

Phát triển năng lực số - Nền tảng của thành công

Xác định con người là trung tâm của chuyển đổi số, PC Hà Tĩnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, kỹ năng an toàn thông tin và làm việc trong môi trường số được tổ chức thường xuyên, đảm bảo mỗi CBCNV đều thành thạo công cụ số và làm chủ công nghệ mới.

PC Hà Tĩnh đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành “Doanh nghiệp số” toàn diện.

Bên cạnh đó, Công ty phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ý tưởng chuyển đổi số; nhiều sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả như quản lý thiết bị bằng QR code, phần mềm giám sát tổn thất điện năng, hệ thống quản lý kho vật tư điện tử…, góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Với những kết quả nổi bật, PC Hà Tĩnh đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành “Doanh nghiệp số” toàn diện, nơi mọi quy trình vận hành - sản xuất - kinh doanh - chăm sóc khách hàng đều được số hóa, kết nối và phân tích thông minh.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc PC Hà Tĩnh khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới như AI, Big Data, IoT, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, vận hành hệ thống điện an toàn, thông minh, hiệu quả” .

Với quyết tâm, tầm nhìn và hướng đi đúng đắn, PC Hà Tĩnh đang khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đi đầu của EVNNPC trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần xây dựng ngành Điện lực Việt Nam hiện đại, văn minh và bền vững.