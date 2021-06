Công dân được xác lập lại số định danh cá nhân trong trường hợp nào?

Theo đó, khoản 1 Điều 6 Thông tư 59 quy định, công dân có thể xác lập lại số định danh cá nhân khi xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Khi thông tư có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7, người dân có thể tiến hành các thủ tục trên.

Để thực hiện thủ tục xác lập lại số định danh cá nhân, công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ, tài liệu hộ tịch chứng minh việc đã được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh để kiểm tra, xác minh, bổ sung vào hồ sơ quản lý và gửi yêu cầu đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Trường hợp hủy số định danh cá nhân đã xác lập cho công dân do có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu liên quan đến thông tin về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, xác minh tính chính xác của các thông tin cần điều chỉnh. Sau đó, gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an. Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, quyết định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân đối với trường hợp nêu trên.

Sau khi quyết định hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân, Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho công dân về số định danh cá nhân mới. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an phải cập nhật số định danh cá nhân mới cho công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.