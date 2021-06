Chính thức ra mắt Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an đánh giá an toàn thông tin các cơ sở dữ liệu (CSDL) có nhu cầu kết nối với CSDL quốc gia về dân cư để bảo đảm an toàn thông tin mạng.