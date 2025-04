Cô giáo "Tâm thủy tinh" và câu chuyện truyền lửa tại “Bền Đam Mê”

Với giải thưởng “Bền Đam Mê” cùng sự đồng hành hỗ trợ đến từ nhãn hàng Number One, dự án lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã được tiếp sức.

Tại lễ trao giải, câu chuyện vượt lên nghịch cảnh ươm mầm tri thức cho nhiều thế hệ học trò của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc nhận giải thưởng “Bền Đam Mê” trong lĩnh vực hoạt động xã hội, câu chuyện về hành trình vượt lên nghịch cảnh số phận, bền bỉ theo đuổi đam mê và nỗ lực phụng sự cộng đồng của Nguyễn Thị Ngọc Tâm (xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) hay còn được gọi với cái tên “Cô giáo Tâm thủy tinh” đã để lại nhiều xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Bất kỳ ai khi tiếp xúc, lắng nghe chia sẻ từ cô gái với thân hình nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 15kg đều có thể cảm nhận được bản lĩnh, tinh thần bền bỉ cùng trái tim ấm áp, tràn đầy yêu thương. “Không quan trọng mình sống bao lâu. Quan trọng mình sống sâu và ý nghĩa như thế nào” - chính là châm ngôn sống của Nguyễn Thị Ngọc Tâm trên hành trình theo đuổi hoạt động phụng sự cộng đồng suốt 21 năm qua.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm – Một trong những gương mặt tài năng trẻ nhận giải thưởng “Bền Đam Mê”

Từ khi sinh ra, Ngọc Tâm đã không may có hình hài không bình thường do mắc bệnh xương thủy tinh. Tiếp sau đó là cả tuổi thơ gắn liền hành trình chiến đấu đầy đau đớn với căn bệnh quái ác, vô số lần phẫu thuật, rạn, gãy xương do tập đi.

Dù bệnh tật khắc nghiệt nhưng Tâm chưa bao giờ đầu hàng, luôn mạnh mẽ vượt qua bằng tinh thần ý chí, nghị lực phi thường. 8 tuổi, Ngọc Tâm đã khao khát được đến trường học chữ cùng các bạn. Vượt qua bao nắng mưa cùng sự vất vả của bệnh tật, với sự hỗ trợ từ gia đình, Tâm vẫn miệt mài đến trường mỗi ngày. Thế nhưng học đến lớp 9, Tâm đành chấp nhận nghỉ học vì sức khỏe suy kiệt.

Lớp học “5 không”: Hành trình ước mơ tiếp nối ước mơ

Tưởng chừng số phận nghiệt ngã sẽ thổi tắt ước mơ của Ngọc Tâm nhưng khao khát mang con chữ đến gần hơn với những hoàn cảnh kém may mắn của cô lại càng mãnh liệt.

Năm 2004, lớp học đặc biệt “5 không” mang tên “Ngọc Tâm Thủy Tinh” đã ra đời: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí và trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2. Bằng kiến thức tích lũy được trong 9 năm đi học và tự học sau đó, Tâm nhận dạy kèm thêm miễn phí cho học sinh khó khăn từ lớp 1 đến lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đến nay, lớp học “5 không” đã được cô giáo Ngọc Tâm đã duy trì suốt 21 năm liền. Nhiều học sinh theo học lớp cô Tâm không chỉ đạt kết quả tốt mà còn được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường và thi đậu vào nhiều trường đại học danh tiếng.

“Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều học sinh không chỉ ở trong xã mà còn ở các xã khác, tỉnh khác tìm đến lớp của Ngọc Tâm để được dạy kèm. Lớp học “5 không” cứ thế mở rộng theo năm tháng, mang tri thức đến với ngày càng nhiều em học sinh hơn.

Lớp học 5 không” mang tên “Ngọc Tâm Thủy Tinh” mang tri thức đến gần hơn với nhiều em học sinh khó khăn

Chia sẻ về những khó khăn khi mở lớp học, Ngọc Tâm cho biết: “Tâm chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dừng lại hành trình này dù đối diện khó khăn về mặt sức khỏe. Có những lần ốm rất nặng nhưng vẫn cố gắng lên lớp, mong muốn hỗ trợ các em tiếp thu kiến thức tốt nhất trong khả năng có thể của mình”.

Không chỉ vậy, Ngọc Tâm còn lập Quỹ Học Bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh. Mỗi dịp kết thúc học kỳ I hay kết thúc năm học, lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh đều dành những phần thưởng, những món quà cho các em nhỏ vùng quê nghèo. Hàng trăm phần quà đã gửi trao tới các em học sinh làm nguồn động viên, khích lệ các em tiến bộ hơn mỗi ngày.

Hành trình mang ước mơ tiếp nối ước mơ của Ngọc Tâm không dừng lại đó. Năm 2017, Ngọc Tâm tiếp tục thành lập không gian đọc “Ngọc Tâm Thủy Tinh” với hàng ngàn cuốn sách mang tri thức đến gần hơn với các em học sinh nói riêng và tất cả những người yêu sách, muốn đọc sách nói chung. Cô giáo xương thủy tinh còn là cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện, các dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, các viện nghiên cứu thực hiện, các hoạt động của hội người khuyết tật.

Loa tỏa câu chuyện “Bền Đam Mê”, đóng góp giá trị cho cộng đồng

Bản lĩnh vượt lên số phận cùng tinh thần bền bỉ theo đuổi ước mơ, nỗ lực thắp sáng ước mơ cho nhiều thế hệ học trò có hoàn cảnh khó khăn tại vùng quê nghèo khó của Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã không chỉ chinh phục được hội đồng chuyên môn của giải thưởng “Bền Đam Mê” mà lấy còn gây xúc động mạnh mẽ tới cộng đồng.

Chính sự nỗ lực bền bỉ, cống hiến hết mình của cô giáo trẻ đã mang lại ánh sáng hy vọng cho nhiều thế hệ học sinh, giúp các em có hội tiếp cận với nền tảng tri thức, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời tiếp thêm động lực cho nhiều thế hệ đang trên hành trình theo đuổi đam mê và khát khao cống hiến cho xã hội, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn của bản thân.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm tại lễ trao giải “Bền Đam Mê” tổ chức ngày 25/03 vừa qua

Chia sẻ về cảm xúc sau khi vinh dự nhận giải thưởng “Bền Đam Mê”, Ngọc Tâm cho biết: “Tâm cảm thấy rất hạnh phúc khi được cống hiến cho cộng đồng thông qua lớp học Ngọc Tâm thủy tinh, được các bậc phụ huynh, các em học sinh yêu mến và cộng đồng yêu thương tin tưởng. Chính tình yêu thương ấy đã giúp Tâm mạnh mẽ hơn để có thể hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Giải thưởng “Bền Đam Mê” không chỉ là sự ghi nhận thành quả nỗ lực của gương mặt trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tâm trên hành trình phụng sự cộng đồng mà còn là sự khích lệ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho cô giáo trên hành trình không ngừng nỗ lực, bền bỉ theo đuổi ước mơ, bứt phá mọi giới hạn của bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để tiếp tục nhân rộng giá trị cống hiến cho cộng đồng.

“Tâm vẫn có rất nhiều ước mơ, hoài bão muốn thực hiện. Chỉ cần tim còn đập và Tâm còn thở thì hành trình vẫn sẽ tiếp tục nối dài. Giải thưởng “Bền Đam Mê” sẽ giúp Tâm trong việc phát triển, duy trì lớp học Ngọc Tâm thủy tinh nói riêng và đồng hành cùng Tâm trên những chuyến hành trình hiện thực hóa ước mơ của Ngọc Tâm trong tương lai vì ước mơ sẽ nối tiếp những ước mơ nên sẽ còn nối dài mãi mãi” Ngọc Tâm chia sẻ về dự định sau khi nhận được giải thưởng từ nhãn hàng Number One.

Với giải thưởng “Bền Đam Mê” cùng sự đồng hành hỗ trợ đến từ nhãn hàng Number One, chắn chắc lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” cũng như nhiều dự án hoạt động vì cộng đồng khác của Nguyễn Thị Ngọc Tâm sẽ được tiếp thêm nguồn lực, phát triển quy mô và có thêm nhiều đóng góp giá trị trong việc ươm mầm tri thức cho các thế hệ học trò, đồng thời kết nối cộng đồng nỗ lực xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp và nhân văn hơn.

Nhãn hàng Number One sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nguyễn Thị Ngọc Tâm trên hành trình theo đuổi đam mê

Với câu chuyện chân thực về hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê của mình, Ngọc Tâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Tại lễ trao giải thưởng “Bền Đam Mê”, cô cũng gửi gắm những lời động viên chân thành đến thế hệ trẻ đang theo đuổi đam mê, khát khao cống hiến. “Mỗi người sẽ đối diện những khó khăn và thử thách khác nhau trên hành trình theo đuổi đam mê. Khi tìm cách vượt qua được, nó sẽ giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ không tự nhiên có mà do kiên cường vượt khó mà nên. Mỗi thử thách trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta có thêm những sáng tạo mới, hiện thực hóa những ước mơ” Ngọc Tâm cho bộc bạch.

Giải thưởng “Bền Đam Mê” đã chính thức khép lại nhưng đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới cho Nguyễn Thị Ngọc Tâm nói riêng và các gương mặt tài năng trẻ nhận giải khác nói chung, viết tiếp những chương mới trên hành trình theo đuổi đam mê, đóng góp giá trị cống hiến cho đất nước ở nhiều lĩnh vực. Trên hành trình đó, Number One sẽ là đơn vị luôn đồng hành sát cánh cùng mỗi cá nhân không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần mà còn sẵn sàng hỗ trợ về nguồn lực vật chất giúp họ bứt phá mọi giới hạn của bản thân, tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.