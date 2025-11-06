Chủ động đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong dịp cuối năm

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết những tháng cuối năm, PC Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) quản lý vận hành trên 440 km đường dây 110kV, 04 TBA 110kV không người trực; hơn 4.100 km đường dây trung, hạ thế và gần 1.400 trạm biến áp phân phối, cung cấp điện cho gần 119.000 khách hàng. Ở những khu vực thường xuất hiện rét đậm, rét hại trong mùa đông và có thể xảy ra hiện tượng băng tuyết như Tân Uyên, Bình Lư, Dào San, Sìn Hồ…, các đội quản lý điện lực khu vực đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn lưới điện dịp cuối năm và trong mùa rét.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Lai Châu kiểm tra vận hành TBA 110kV bằng camera nhiệt

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm, thời tiết ở Lai Châu có thể xuất hiện rét đậm, rét hại và băng tuyết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn lưới điện những tháng cuối năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác phòng ngừa, tập trung kiểm tra khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên lưới; tăng cường kiểm tra hành lang tuyến, phối hợp chính quyền địa phương phát quang cây cối có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây. Đồng thời quán triệt thực hiện phương châm ‘4 tại chỗ’ để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất điện kéo dài.”

Trong đó, tập trung kiểm tra tại các địa bàn có địa hình phức tạp, dễ xảy ra băng tuyết; chủ động phương án cấp điện, cũng như phương án khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Công tác an toàn lao động luôn được Công ty đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu. Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ, áo giữ nhiệt, đèn pin chuyên dụng…; được hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn trong điều kiện rét đậm, sương mù, đường trơn trượt, đảm bảo sức khỏe và an toàn khi di chuyển trên địa hình vùng cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công.

Không chỉ đảm bảo vận hành lưới điện mà Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông và chăm sóc khách hàng. Các đơn vị trực thuộc phối hợp Trung tâm Chăm sóc khách hàng cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, kịp thời kiểm tra, giải đáp ý kiến phản ánh của khách hàng, đặc biệt là các ý kiến liên quan đến hóa đơn tiền điện tăng cao. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Công ty cũng thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo thiên tai, thời tiết từ các cơ quan chức năng, duy trì liên lạc với Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để chủ động triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.

Cán bộ công nhân viên Đội quản lý Điện lực khu vực thuộc PC Lai Châu tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Ông Quách Văn Biên – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: “Trong những tháng cuối năm bên cạnh việc đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhân dân; PC Lai Châu còn đặc biệt quan tâm bảo đảm điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của tỉnh. Trong đó Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ I (dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025) là sự kiện lớn của tỉnh mà PC Lai Châu đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cấp điện.

Để đảm bảo cấp điện cho sự kiện, Công ty và các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương khảo sát thực tế các địa điểm, lập phương án chi tiết về nguồn cấp, bố trí máy phát dự phòng, phân công lực lượng ứng trực theo từng khu vực, đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Công nhân Đội quản lý Điện lực khu vực trực thuộc PC Lai Châu kiểm tra vận hành TBA khách hàng

Ông Trần Thanh Dũng – Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Uyên cho biết: “Vào mùa đông, khi xảy ra rét đậm, rét hại, nhiều vị trí cột và dây dẫn ở khu vực đèo cao có thể bị đóng băng, tiềm ẩn nguy cơ sự cố mất điện. Đội đã bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để xử lý nhanh khi có sự cố. Chúng tôi cũng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, không tự ý can thiệp vào lưới điện khi phát hiện băng tuyết.”

Với tinh thần trực chiến 24/24 giờ, cùng các phương án, trang thiết bị và nhân lực đầy đủ, Công ty Điện lực Lai Châu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn – ổn định – liên tục, phục vụ đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất – kinh doanh và các sự kiện chính trị – văn hóa của địa phương, góp phần cùng Lai Châu phát triển kinh tế – xã hội bền vững./.