Căn hộ hạng sang: Từ cuộc đua thương hiệu bàn giao đến hành trình tìm kiếm chất liệu độc bản

Khoảng 3-5 năm trước, các dự án căn hộ cao cấp & hạng sang trở lên thường cạnh tranh nhau bằng danh sách những thương hiệu thiết bị ngoại nhập, thì nay, nhiều nhà phát triển bất động sản đang dần chuyển hướng: sang trọng không còn là câu chuyện của thương hiệu, mà là hành trình tìm kiếm chất liệu, vật liệu độc bản để đưa vào không gian sản phẩm.

Cuộc đua thương hiệu – tiêu chuẩn quen thuộc của thị trường hạng sang

Hầu hết các dự án hạng sang đều chọn cách “ghi điểm” bằng việc công bố danh sách thương hiệu thiết bị nổi tiếng. Mỗi cái tên đều là một bảo chứng cho chất lượng, bởi từ đây, khách hàng dễ dàng hình dung về chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Tuy nhiên, khi càng nhiều dự án cùng sử dụng những thương hiệu giống nhau, ranh giới khác biệt bắt đầu mờ dần. Nhiều dự án hạng sang trở nên giống nhau về mặt hình thức, thiếu cá tính riêng.

Mọi yếu tố tại The Privé đều được tính toán để tạo nên trải nghiệm sống độc bản

Từ khoảng giữa năm 2025, thị trường căn hộ hạng sang xuất hiện một cách làm mới: nơi khách hàng không chỉ quan tâm đến tên tuổi thiết bị, mà muốn được cảm nhận sự tinh tế, đồng nhất và độc bản trong từng chi tiết bàn giao. Đó là sự dịch chuyển từ “đắt tiền” sang “đáng tiền”. Một trải nghiệm mới, thú vị và gây bất ngờ, ngạc nhiên dành cho đối tượng khách hàng vốn rất khó tính của phân khúc hạng sang.

Cuộc chơi đã được đẩy lên tầm cao mới, các sản phẩm căn hộ tại Việt Nam đã nâng tầm lên một chuẩn mới, ngang hàng với các sản phẩm tại các thị trường hàng đầu thế giới tại Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore, Seoul, New York… Và đây cũng là cuộc chơi đầy thách thức của các chủ đầu tư Việt Nam.

Xu hướng mới – độc bản hóa vật liệu và cá tính không gian

Thay vì chỉ bổ sung những thương hiệu đắt đỏ, điều không khó với các dự án cao cấp; để tạo nên cá tính riêng cho dự án, một số chủ đầu tư đã bắt đầu nhìn nhận lại khái niệm bàn giao hạng sang, thông qua việc tập trung vào tính đồng bộ của tổng thể – cách các vật liệu và đường nét thiết kế phối hợp nhau để tạo nên một không gian căn hộ với chất lượng & thẩm mỹ đồng nhất.

Ở góc nhìn này, vật liệu trở thành linh hồn của không gian. Tất cả đều được lựa chọn có chủ đích. Chất lượng không còn chỉ phô trương qua tên tuổi của những thiết bị thương hiệu quốc tế, mà còn được phô diễn một cách tinh tế qua loạt vật liệu tinh tuyển.

Xu hướng đó được nhìn thấy nơi các sản phẩm căn hộ The Privé – dự án được xem như bước đi khác biệt của Tập đoàn Đất Xanh trong phân khúc hạng sang. Ngay từ giai đoạn đầu, đội ngũ phát triển đã chọn cách tạo nên ngôn ngữ thiết kế riêng thông qua vật liệu.

Từng bề mặt trong căn hộ được thử nghiệm qua hàng trăm mẫu để tìm ra sắc độ và cảm giác chạm phù hợp, nơi chất lượng được trải nghiệm qua từng điểm chạm đa giác quan, quan sát bằng mắt hoặc trực tiếp chạm tay. Cách tiếp cận này giúp sản phẩm không chỉ đạt chuẩn thẩm mỹ, mà còn đảm bảo giá trị bền vững trong quá trình sử dụng lâu dài – điều mà khách hàng ở thực và giới đầu tư đều coi trọng.

Màn trình diễn hài hòa từ bảng vật liệu tinh tuyển

Phần bo tròn mềm mại ở mép tay cầm giúp việc thao tác tự nhiên, hạn chế va chạm - thể hiện rõ tinh thần thiết kế tinh xảo và chuẩn mực của dòng sản phẩm hạng sang

Trong thế giới nội thất đương đại, nơi sự tinh giản và tính công năng được đề cao, chất liệu trở thành “ngôn ngữ” quan trọng nhất để định nghĩa phong cách sống. Điều này thể hiện qua hệ tủ được tích hợp cơ chế đóng mở vận hành êm ái, với tay nắm kim loại sáng bóng, được xử lý liền khối, ẩn giấu mối nối, chứng tỏ mức độ hoàn thiện thủ công tỉ mỉ được kiểm soát chất lượng khắt khe. Bề mặt laminate vân vảy rồng 3D được hoàn thiện chìm nổi tinh tế, tương phản với độ mượt của viền kim loại; dưới ánh sáng tự nhiên, khẽ phản chiếu sắc ấm dịu dàng, tạo cảm giác chạm mềm mại và sang trọng.

Một điểm nổi bật khác trong bảng vật liệu là đá quartz – vật liệu cao cấp sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại đá truyền thống. Với độ cứng đạt 7/10 trên thang Mohs, đá quartz mang đến khả năng chống trầy xước, chống bám bẩn và chịu va đập vượt trội. Cấu trúc đặc chắc giúp ngăn hoàn toàn sự thẩm thấu của chất lỏng, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và giữ cho bề mặt luôn sáng bóng, sạch sẽ.

Khu vực bếp – trái tim của căn hộ - sử dụng đá quartz kết hợp cùng loạt thiết bị bếp cao cấp được lắp âm (built-in) đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng

Không chỉ mạnh về công năng, đá quartz còn chinh phục giới thượng lưu bởi vẻ đẹp thanh lịch và tối giản. Với khả năng mô phỏng tinh tế các đường vân tự nhiên của đá cẩm thạch, nhưng đồng thời khắc phục được toàn bộ nhược điểm về độ bền và chống thấm, loại vật liệu này trở thành lựa chọn lý tưởng cho phong cách sống tinh gọn, tinh tế mà bễn vững.

Cùng với đá quartz, triết lý thiết kế built-in cũng được triển khai nhất quán trong toàn bộ không gian. Hệ tủ âm tường, tủ bếp hay tủ lavabo đều được thiết kế liền khối, ẩn mình tinh tế, tạo nên bố cục mạch lạc và cảm giác rộng mở. Sự “tàng hình” của các khối lưu trữ không chỉ giúp tối ưu công năng, mà còn thể hiện tư duy sống tinh giản – một giá trị đang được giới tinh hoa thành thị đặc biệt ưa chuộng.

Ngay cả những chi tiết giản dị như thùng gạo âm tủ với cơ chế tuần hoàn tự động cũng được chăm chút tỉ mỉ. Đó không chỉ là một thiết bị gia dụng, mà là biểu tượng văn hóa Á Đông, gợi nhớ đến sự sung túc và tròn đầy, được diễn giải bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, hòa vào tổng thể sang trọng, thanh thoát của không gian.

Tất cả các vật liệu, thiết kế hay từng hạng mục hoàn thiện không chỉ là một chi tiết bàn giao, mà còn là tuyên ngôn về phong cách “quiet luxury”, hướng đến một chuẩn mực tinh tế và kín đáo, nơi mỗi chi tiết đều toát lên giá trị thực sự. Đó là nơi sang trọng được cảm nhận bằng sự yên tĩnh, tiện nghi được cá nhân hóa đến từng trải nghiệm, và mỗi khoảnh khắc sống đều mang lại cảm giác tĩnh tại, riêng biệt và đầy phong cách.

Sự chuyển mình trong tiêu chuẩn bàn giao - thông qua bước đi tiên phong của The Privé – đã đánh dấu bước tiến mới của phân khúc hạng sang. Không chỉ dừng ở việc tạo ấn tượng từ loạt thương hiệu thiết bị quốc tế, The Privé còn hướng đến thử nghiệm và ứng dụng vật liệu tinh xảo, thiết kế thủ công và sự đồng nhất trong từng chi tiết. Với sự khác biệt này, The Privé đang chứng minh rằng đẳng cấp tinh hoa thực sự nằm ở trải nghiệm của khách hàng được cảm nhận bằng mọi giác quan trong chính không gian sống.

