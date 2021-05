BV Phổi Trung ương có thêm 1 bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2 lây từ đồng nghiệp cùng phòng

Ngay sau khi báo chí phản ánh thông tin về một bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Phổi Trung ương, trao đổi với PV VietTimes, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương – xác nhận: Bệnh viện đã phát hiện một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bác sĩ N.V.C., làm việc ở Phòng Chỉ đạo Chương trình của Bệnh viện.

“Mặc dù bác sĩ C. làm việc ở Phòng Chỉ đạo Chương trình bị dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Bệnh viện. Hàng ngày, anh C. chỉ thực hiện công việc chỉ đạo chương trình cho đồng nghiệp là bác sĩ ở các tuyến, không liên quan đến khu điều trị nội trú, khám bệnh của Bệnh viện, không tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân nào trong Bệnh viện” – ông Nhung nói.

Qua khai báo y tế, bác sĩ C. chỉ tiếp xúc với những người làm việc trong Phòng Chỉ đạo Chương trình (khoảng 30 người), trong đó có 1 người cùng phòng làm việc, tiếp xúc gần với bác sĩ C. Vì thế, Bệnh viện đã xét nghiệm tất cả các trường hợp có liên quan đến bác sĩ C. và phát hiện 1 F1 (bác sĩ làm cùng phòng với bác sĩ C.) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, Bệnh viện đã có 2 bác sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng làm việc ở Phòng Chỉ đạo Chương trình.,

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung cho biết: Bệnh viện đang tiếp tục thống kê các trường hợp F1, F2 có liên quan tới bác sĩ C. và cho cách ly y tế toàn bộ Phòng Chỉ đạo Chương trình từ sáng sớm. Bệnh viện đã tạm dừng hoạt động của Phòng Chỉ đạo Chương trình, đồng thời, cử nhân viên y tế tới trực, tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Như VietTimes đã đưa tin, bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên địa bàn TP. Hà Nội tên là N.V.C., nam, 55 tuổi, sống ở Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, là bác sĩ thuộc Phòng Chỉ đạo Chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bác sĩ C. là con và là F1 của bệnh nhân T.N.T., từng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 29/4-2/5. Ngày 13/5, bác sĩ C. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 do CDC Hà Nội thực hiện cho thấy bác sĩ C. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế Hạ Đình thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, trong thời gian ở Đà Nẵng, bác sĩ C. đã đi du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.