Bộ Công thương cảnh báo 3 loại mỹ phẩm chứa chất cấm chưa được cấp phép

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) vừa đưa ra cảnh báo về 3 sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm, không được cấp phép tại Việt Nam; đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm và báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân bán các sản phẩm này.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, đại diện Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho biết, đơn vị này vừa nhận được công văn số 7255/QLD-MP của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc 3 sản phẩm mỹ phẩm có tên Dr Therapy Melasma-Best for spa Night cream, NSX: 16/5/2022; HSD 16/5/2025; Dr Therapy Melasma-Best for spa Day cream, NSX: 16/5/2022; HSD: 16/5/2025); Dr Therapy Melasma-Cream Perfect for spa, NSX: 5/1/2021; HSD: 4/1/2024 đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành.

Theo phản ánh, Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Dương về 3 sản phẩm trên đều không đạt chất lượng.

Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm nêu trên chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định.

Báo Công thương cập nhật thêm chi tiết, nhãn sản phẩm ghi "Made by UK," không ghi số lô sản xuất, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định, không có tên và địa chỉ của nhà sản xuất, không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

3 sản phẩm nêu trên không được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Thông tin từ báo điện tử Vietnamnet cho biết, Cục Quản lý Dược cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh 3 sản phẩm kem Dr Therapy Melasma có chứa chất cấm nói trên; thu hồi các sản phẩm đã bán cho khách hàng và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm.



Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu Shopee cần rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm mỹ phẩm, chỉ kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2022.