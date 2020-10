Bị viêm gan B có nên uống cà phê?

Uống cà phê không làm chậm quá trình phát triển của virus

Trao đổi với PV VietTimes, ThS. BS. Đới Ngọc Anh – Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cho biết: Cà phê chỉ là một loại đồ uống giúp đầu óc tỉnh táo và làm giảm quá trình xơ hoá gan, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Nghiên cứu mới công bố vào cuối năm 2019 cho thấy, vô tình theo dõi 2.604 tình nguyện viên trong 5 năm uống tối thiểu 3 ly cà phê mỗi ngày duy trì được lượng men gan ổn định hơn so với những bệnh nhân không uống cà phê.

“Tuy nhiên, việc uống cà phê không làm chậm quá trình phát triển của virus. Cà phê không có hại cho gan, không ảnh hưởng đến bệnh nhân viêm gan B” – BS. Anh nhấn mạnh.

Dẫn theo những nghiên cứu khoa học trên WebMD, BS. Anh cho hay: Rất nhiều người uống cà phê mỗi ngày để giúp lấy lại tinh thần vào buổi sáng hoặc giúp họ thoát khỏi tình trạng uể oải vào buổi chiều. Cà phê có thể giúp giảm khả năng mắc bệnh gan. Một nghiên cứu cho thấy, uống 2 cốc cà phê mỗi ngày giúp giảm tới 44% tỷ lệ mắc bệnh xơ gan; uống 4 cốc cà phê mỗi ngày giúp giảm 65% tỷ lệ mắc bệnh.

Ngoài caffeine, trong cà phê có hơn 1.000 chất hóa học. Khi cơ thể tiêu hóa caffeine, nó sẽ tạo ra một chất hóa học có tên gọi là paraxanthine làm chậm sự phát triển của các mô sẹo liên quan đến xơ hóa. Điều này có thể giúp chống lại ung thư gan, xơ gan do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan B.

Hai chất hóa học trong cà phê gồm kahweol và cafestol có thể giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư. Cùng với đó, axit trong cà phê có thể hoạt động chống lại virus gây bệnh viêm gan B. Một nghiên cứu cho thấy cà phê decaf cũng có lợi ích tương tự. Các nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng cà phê có lợi cho cả nam giới và phụ nữ, bất kể cà phê được pha như thế nào (cà phê lọc, cà phê hòa tan hay cà phê espresso).

Viêm gan B là một “tảng băng chìm”

Thực tế, nhiều bệnh nhân bị viêm gan B không có biểu hiện đặc biệt, gần như một người bình thường. Viêm gan B diễn biến rất thầm lặng như một “tảng băng chìm”. Nhiều bệnh nhân bị viêm gan B mà không hề biết mình mắc bệnh, vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Đến khi vào viện khám mới phát hiện mắc bệnh, tăng men gan nhiều lần dẫn đến tình trạng xơ hoá gan, thậm chí là ung thư gan.

Đặc trưng của bệnh viêm gan B là tích hợp gene. Nếu bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc phải cấy ghép, dùng thuốc chống thải ghép, cấy ghép tạng thì viêm gan B có thể quay trở lại.

Viêm gan B lây qua đường máu, ngoài con đường lây nhiễm từ mẹ sang con, tiêm chích ma túy (do dùng chung bơm kim tiêm) còn có thể lấy qua quan hệ tình dục không an toàn.

Theo BS. Anh, không ít bệnh nhân đang mang bầu vào viện trong tình trạng sức đề kháng kém, vàng da, suy gan, men gan tăng, sau khi kiểm tra máu phát hiện bị viêmgan B cấp. Qua khai thác thì chồng của những thai phụ này đều nhiễm viêm gan B, vì nghĩ vợ mình mang bầu không cần các biện phòng tránh thai nữa nên vô tình lây virus viêm gan B từ người chồng sang vợ trong quá trình mang thai. Điều này hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bản thân bệnh nhân được tư vấn kỹ càng về đường lây cũng như cách thức theo dõi và điều trị bệnh.

Ngoài những trường hợp trên, không ít bệnh nhân khi biết mình mắc viêm gan B đều vô cùng lo lắng, thậm chí còn sợ hãi, hoang mang gây ảnh hưởng tới quá trình chữa trị. BS. Anh cho hay: Nhiều trường hợp mới mắc viêm gan B (viêm gan B cấp) có khả năng tự khỏi từ 75-90%, cơ thể tự đào thải virus. Nếu sau 6 tháng điều trị kể từ khi phát hiện mắc bệnh, cơ thể không thải được virus thì người bệnh đã bước vào giai đoạn viêm gan B mạn, cần được theo dõi và điều trị khi có chỉ định.

Do đó, BS. Anh khuyến cáo, người bệnh viêm gan B nên sống lạc quan, duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường, không nên lo lắng thái quá và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không nên tin tưởng vào lời truyền miệng mua thuốc nam không rõ nguồn gốc để uống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại tới sức khoẻ.

Do virus viêm gan B có khả năng tích hợp vào gen tế bào gan nên những trường hợp người bệnh viêm gan B cấp đã khỏi cũng có thể tái phát nếu có các yếu tố nguy cơ như dùng corticoid kéo dài, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc hóa chất trong điều trị ung thư... Mặt khác do tính chất này nên các trường hợp viêm gan B mạn có chỉ định can thiệp thuốc kháng virus cũng không loại bỏ được hoàn toàn virus ra khỏi tế bào gan, thuốc kháng virus giúp ức chế sự phát triển nhân lên của virus, hạn chế xơ hóa cũng như ung thư gan.