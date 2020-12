Đưa người nhập cảnh trái phép sẽ phải chịu mức án thế nào?

Hai tỉnh cùng khởi tố hình sự vụ án nhập cảnh trái phép

Đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay khi biết thông tin BN1440 là người đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới tại An Giang, Công an An Giang đã tung lực lượng trinh sát phối hợp với công an tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này. Từ đây, Công an An Giang phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó có các bệnh nhân nhiễm COVID-19, lúc đầu là BN1440, sau đó là BN1451, BN1452 và BN1453.

Thông tin cung cấp từ Ban giám đốc cơ quan Công an tỉnh An Giang, cụ thể là Đại tá Lâm Thành Sol - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, và Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã có Quyết định số 242/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang hôm 24/12, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an tỉnh An Giang, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ các nghi can có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi khởi tố vụ án, các lực lượng của Công an An Giang phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa BN1440 nhập cảnh trái phép để xử lý theo pháp luật. Với trường hợp BN1440, công an sẽ xử lý hành vi vi phạm về nhập cảnh sau khi điều trị khỏi bệnh.

Đưa người nhập cảnh trái phép sẽ bị phạt tù

Đại tá Nơi cho biết BN1440 khai đã chi 37 triệu đồng cho đường dây nhập cảnh trái phép này. “BN1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết” - Đại tá Nơi cũng cho biết thêm - Trường hợp này đã có dấu hiệu phạm tội. Đây là tình tiết tăng nặng khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ án”.

Theo trao đổi với VietTimes, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng khẳng định nếu sự bất nhất trong lời khai của BN1440 là cố tình, dẫn tới nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn cho hay: “Trường hợp người phạm Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt từ 5 đến 7 năm tù giam, theo quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự 2015 (“Điều 348. Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép);đối với từ 5 người đến 10 người; có tính chất chuyên nghiệp;hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.

Sau khi tìm được tài xế chở bệnh nhân này, An Giang phối hợp với các tỉnh truy vết những trường hợp tiếp xúc gần. Cho đến hiện tại, về cơ bản, tỉnh An Giang đã rà soát được các trường hợp F1, F2 của BN1440.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan đến BN1440, là người nhập cảnh trái phép.

Như tin đã đưa, rạng sáng 24/12/2020, một nhóm người vượt biên trái phép bằng đường sông, qua khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, một số người được ôtô 7 chỗ chở đi TP.HCM, 1 người trong nhóm đón taxi về Cà Mau.

Khi ôtô 7 chỗ đến địa phận tỉnh Long An, có 1 nam, 1 nữ xuống, sau đó chở tiếp 4 người về TP.HCM. Hai người ở Long An đã đón ôtô khách 16 chỗ về Tiền Giang, sau đó người nữ đón xe về Đồng Tháp, người nam tiếp tục về Vĩnh Long.

Đến nay, Bộ Y tế đã xác định, người nam đón xe về Vĩnh Long là BN1440, đang được điều trị tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long; người nữ đón xe về Đồng Tháp là BN1452, đang được điều trị tại BV Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Nhóm 4 người về TP.HCM có thêm BN1451 (cư trú quận 5) và BN1453 (cư trú quận 9), đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, có 4/7 người nhập cảnh trái phép rạng sáng 24/12 đã dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế xác nhận mắc COVID-19.

Để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, cơ quan Công an tỉnh An Giang đề nghị các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (qua số điện thoại 0947.664.882, gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng).