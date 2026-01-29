Bất động sản Thủy Nguyên hưởng lợi từ làn sóng phát triển hạ tầng

Thủy Nguyên đang bước vào giai đoạn tăng giá mới nhờ động lực hạ tầng và vai trò trung tâm hành chính Bắc sông Cấm. Cuối năm trở thành thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư nắm bắt dư địa thị trường.

Khi mặt bằng giá mới hình thành từ hạ tầng và vai trò đô thị

Trong lịch sử phát triển của các thành phố cảng, giá bất động sản thường dịch chuyển theo nhịp hoàn thiện hạ tầng và sự thay đổi vai trò đô thị.

Tại Hà Nội, khi các trục lớn như Võ Chí Công - Nhật Tân thiết lập mặt bằng giá cao, dòng tiền dịch chuyển sang các khu đô thị phía sau trục, nơi có quy hoạch đồng bộ và mức giá còn khoảng cách so với mặt đường chính. Chính nhóm này mới là nơi ghi nhận mức tăng giá bền vững trong chu kỳ tiếp theo.

Khu vực Tây Hồ Tây cũng ghi nhận mặt bằng giá bất động sản đã được thiết lập ở ngưỡng rất cao sau khi khu vực hoàn thiện hạ tầng và chức năng hành chính, ngoại giao; ghi nhận thị trường cho thấy nhà liền thổ dao động khoảng 352 - 474 triệu đồng/m2, và trên thị trường đã xuất hiện những mức tiệm cận 500 triệu đồng/m2 ở các sản phẩm vị trí đẹp.

Quay về Hải Phòng, Lê Chân là vùng lõi hiện hữu, nơi mặt bằng giá hình thành sớm và tăng trưởng theo hướng ổn định hơn, do không gian mở rộng và dư địa phát triển mới không còn nhiều.

Trục phát triển Phía Bắc sông Cấm mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Thủy Nguyên. (Ảnh Shutter)

Ở Thủy Nguyên, phía Bắc sông Cấm vẫn còn dư địa gia tăng giá trị nhờ quy hoạch hoàn chỉnh và động lực phát triển ngày càng rõ nét. Khoảng cách giá giữa đất trục huyết mạch và sản phẩm trong khu đô thị bài bản vẫn còn đáng kể. Chính khoảng cách này tạo ra biên độ an toàn cho nhà đầu tư: mua ở vùng giá hợp lý hơn, nhưng hưởng lợi từ cùng một động lực tăng trưởng của khu vực.

Đây cũng là lúc thị trường bắt đầu phân hóa mạnh. Những sản phẩm thiếu quy hoạch, thiếu tiện ích, dù nằm gần trục lớn, sẽ đối mặt rủi ro thanh khoản khi giá đã lên cao. Ngược lại, các dự án được phát triển theo tư duy dài hạn, chú trọng không gian sống và khả năng vận hành, lại trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng vốn.

Thủy Nguyên bước sang chu kỳ mới, định hình vùng dư địa tăng trưởng

Hoang Huy New City trong nhịp phát triển của Bắc sông Cấm. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City nổi lên như một lựa chọn mang tính chiến lược. Dự án nằm trong cấu trúc phát triển trọng điểm của Thủy Nguyên, gắn với trục hành chính mới và các tuyến giao thông chủ lực, nhưng mức giá hiện tại vẫn là điểm mua chiến lược nhờ khoảng cách giá so với mặt bằng khu vực và dư địa tăng trưởng của Thuỷ Nguyên trên trục Đỗ Mười.

Với nhà đầu tư, đây là điểm mua có tính toán: mua trước khi mặt bằng giá khu đô thị tiệm cận giá trục huyết mạch; nắm giữ trong giai đoạn Thủy Nguyên hoàn thiện vai trò trung tâm hành chính - dịch vụ mới; và hưởng lợi khi dòng người, dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ hơn. Với người mua ở thực, đó là lựa chọn an cư trong một không gian đã được chuẩn bị cho tương lai, nơi giá trị sống và giá trị tài sản song hành.

Giá đất Thủy Nguyên phản ánh rõ tiến trình đô thị hóa đang diễn ra: hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, trung tâm hành chính - dịch vụ hình thành, nhu cầu ở và kinh doanh gia tăng theo nhịp phát triển của khu vực. Khi mặt bằng giá tại các trục huyết mạch đã được thiết lập ở mức cao, Thủy Nguyên cũng đồng thời bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới: trọng tâm nằm ở quá trình nâng mặt bằng theo chức năng đô thị. Trong chu kỳ này, giá trị thường được tích lũy bền hơn ở các dự án có quy hoạch bài bản, vị trí gắn với trục phát triển dài hạn và khả năng vận hành thực.

Trong bức tranh đó, Hoang Huy New City nằm ở nhóm dự án hưởng lợi sớm từ nhịp phát triển của Thủy Nguyên. Thực tế thị trường cho thấy, những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, kết nối đúng trục và khả năng hình thành đời sống tạo ra lực đẩy cho giá trị bất động sản theo thời gian.

Hoang Huy New City Địa chỉ: Khu đô thị Hoang Huy New City, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hotline: 096 693 66 66 Website: https://hoanghuy-newcity.vn/