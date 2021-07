Bất chấp dịch COVID-19, kinh tế Quảng Nam vẫn tăng trưởng đứng Top 5 cả nước

Cụ thể, tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Quảng Nam có dấu hiệu hồi phục, chỉ số GRDP 6 tháng đầu năm 2021 của Quảng Nam đạt hơn 30.910 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 11,7%. Với mức tăng trưởng này, Quảng Nam là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.

Quy mô nền kinh tế 6 tháng năm 2021 gần 51.973 tỷ đồng (giá hiện hành), đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2021 của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,6%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18%.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Khu vực dịch vụ chưa có dấu hiệu phục hồi và giảm hơn 0,5% so với cùng kỳ, do chịu ảnh hưởng kéo dài nhất bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, ngành lưu trú chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trên 90% cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 có tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng 3,25%.

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng năm 2021 ước đạt 13.475 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 10.420 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm và tăng 65% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 9.754 tỷ đồng, đạt 49% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 5.387 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.971 tỷ đồng.

Tổng huy động trên địa bàn đạt 63.475 tỷ đồng, tăng 0,78% so với đầu năm và tăng 10,39% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 78.952 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu 1.746 triệu USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lũy kế số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn đạt 666 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 4,36% số doanh nghiệp đăng ký mới, vốn đăng ký mới tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quảng Nam ghi nhận 78 doanh nghiệp giải thể, tăng 20,5%; thông báo ngừng hoạt động 512 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong kỳ có đến hơn 90% doanh nghiệp du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp đang khó khăn đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản và có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm và thiệt hại khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2021 một số chỉ tiêu kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng tích cực nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, diễn biến đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, chưa thể phục hồi; việc hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới năm 2021 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu…

Trước những khó khăn đó, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; rà soát các khoản thu ngân sách, nhất là thu thuế, phí, thu từ tiền sử dụng đất đối với các dự án chưa nộp, dự án chưa tính tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí tài nguyên, khoáng sản; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hút đầu tư,…