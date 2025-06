Bac A Bank ưu đãi khách hàng gửi tiền khu vực miền Nam

Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động, việc lựa chọn một kênh đầu tư an toàn và ổn định tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của đông đảo khách hàng. Xu hướng hiện nay cho thấy người dân ngày càng quan tâm tới các giải pháp tiết kiệm không chỉ đảm bảo sinh lời, mà còn đi kèm nhiều ưu đãi cùng mức lãi suất cạnh tranh. Đáp ứng nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình khuyến mại “Chọn BAC A BANK - Gửi tiền ngay, Quà trao tay” tại 08 Chi nhánh: Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Long An, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương - mang đến cơ hội nhận ngay vô vàn quà tặng hấp dẫn khi gửi tiền, đồng thời tối ưu hiệu quả tài chính cho khách hàng cá nhân.

Theo thể lệ Chương trình, khách hàng mở sổ tiết kiệm thành công với số tiền tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 06 tháng hoặc 181 ngày trở lên, sẽ được nhận ngay một trong các phần quà mang dấu ấn thương hiệu BAC A BANK như nón bảo hiểm thời trang, bình giữ nhiệt cao cấp hoặc áo mưa tiện dụng. Bên cạnh đó, khi giới thiệu 05 khách hàng mới mở tài khoản thanh toán hoặc sổ tiết kiệm tại BAC A BANK, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm phiếu mua hàng TH truemart trị giá 100.000 đồng.

Toàn bộ quà tặng trong chương trình đều được BAC A BANK lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và tính ứng dụng cao trong đời sống thường nhật. Đặc biệt, phiếu mua hàng TH truemart không chỉ là phần quà thiết thực, mà còn giúp khách hàng có thêm trải nghiệm các sản phẩm cao cấp, tốt cho sức khỏe từ chuỗi dự án thực phẩm sạch do BAC A BANK tư vấn đầu tư.

Luôn đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, BAC A BANK không ngừng tìm hiểu nhu cầu thực tế và xu hướng tài chính cá nhân để đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa chính sách ưu đãi dành cho người gửi tiền. Bên cạnh các khuyến mại ngay khi mở sổ tiết kiệm, khách hàng còn được hưởng nhiều quyền lợi bổ sung đối với từng sản phẩm tiết kiệm cụ thể như Tiết kiệm Người xây tổ ấm với lãi suất cộng thêm lên tới 0,2%/năm; Tiết kiệm Lực lượng vũ trang cũng được cộng lãi suất khuyến khích 0,2%/năm và tặng phiếu mua hàng TH truemart trị giá 300.000 đồng dành cho khách hàng có con em từ 3 đến 15 tuổi và Tiết kiệm Người cao tuổi với lãi suất khuyến khích cộng thêm lên đến 0,12%/năm.

Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt, khách hàng hoàn toàn có thể linh hoạt cầm cố sổ tiết kiệm với mức lãi suất ưu đãi, giúp tối ưu dòng tiền mà vẫn đảm bảo kế hoạch tích lũy dài hạn không bị gián đoạn.

Thông qua chương trình “Chọn BAC A BANK - Gửi tiền ngay, Quà trao tay” dành riêng cho khách hàng khu vực miền Nam, BAC A BANK kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tài chính trọn vẹn hơn, đồng thời lan tỏa giá trị thiết thực của các sản phẩm tiền gửi tới đông đảo khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm/ chương trình tiền gửi, vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828.