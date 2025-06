Agribank được vinh danh tại Chương Trình “Vinh Quang Việt Nam” 2025

Đây là dấu ấn đặc biệt với những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước – đặc biệt trong lĩnh vực “Tam nông”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam; Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng: Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Agribank, Phó Tổng Giám đốc Phùng Thị Bình tham dự và đại diện Agribank nhận vinh danh tại chương trình.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện thường niên có uy tín, mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2025, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” mang chủ đề “Tự hào và Khát vọng”, tiếp tục lan tỏa giá trị thiêng liêng ấy bằng việc vinh danh những tập thể, cá nhân có bề dày thành tích, những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam 2025”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đại biểu, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ và người dân cả nước, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, niềm cảm phục với các tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình. "Đây chính là những hiện thân chân thực, sinh động nhất của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ mới; của tinh thần Việt Nam bất khuất, ý chí quật cường trước gian lao, thách thức; là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, cho tâm thế "mỗi người vì mọi người" luôn chảy mãi trong mỗi công dân Việt Nam” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã công bố và vinh danh 19 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến (13 tập thể, 6 cá nhân) có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Agribank là đại diện ngân hàng duy nhất được vinh danh trong Chương trình. Đây không chỉ là niềm tự hào của Agribank, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của Agribank trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân – trụ đỡ chiến lược của nền kinh tế.

Trụ cột phát triển nông nghiệp, nông thôn

Mang trong mình sứ mệnh kép – vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, vừa đảm đương nhiệm vụ kinh doanh, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, sứ mệnh vì nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình phát triển của Agribank.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo trong cung ứng vốn, phát triển dịch vụ hiệu quả, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, Agribank đi đầu trong nhiều mô hình mang tính đột phá, ghi dấu ấn đậm nét trong từng giai đoạn phát triển như: thí điểm cho vay tới hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo (tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay), đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao... Agribank đã triển khai trên 64.000 tổ vay vốn, mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với gần 4.000 phiên giao dịch phục vụ hàng chục ngàn lượt khách hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, Agribank là đơn vị tiên phong đưa “tài chính xanh” vào phát triển nông nghiệp, hỗ trợ mô hình sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết “phát thải ròng bằng 0” của Việt Nam vào năm 2050.

Tiên phong thực hiện chính sách vĩ mô và an sinh xã hội

Agribank là ngân hàng chủ lực thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp - “trụ đỡ” của nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Agribank đã và đang thực hiện hiệu quả 7 chính sách tín dụng chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Với thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm đến 1/3 toàn ngành, Agribank đã và đang đóng vai trò huyết mạch dẫn vốn cho sản xuất nông nghiệp, qua đó không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Đóng góp vượt trội vào ngân sách Nhà nước và trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong dẫn dắt thị trường, Agribank còn là một trong những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho đất nước với hơn 43.000 tỷ đồng nộp ngân sách giai đoạn 2021–2024 (riêng năm 2024 đạt hơn 15.000 tỷ đồng), nhiều năm liền thuộc TOP 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn phát huy tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”. Hàng năm, ngân hàng dành 500 - 600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2024, con số này lên tới gần 700 tỷ đồng với hàng loạt công trình nhà ở, trường học, trạm y tế, khắc phục thiên tai, bảo vệ môi trường… được triển khai rộng khắp trên cả nước, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng vạn người dân.

Việc Agribank được lựa chọn vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2025 là minh chứng cho hành trình 37 năm kiên định, tận tụy và hiệu quả trong thực thi sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – nền tảng cốt lõi của kinh tế Việt Nam.