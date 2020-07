7 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng và Quảng Nam từng đi đâu?

Bệnh nhân thứ 432 tên Đ.T.H.; SN 1957, giới tính Nữ; trú 115 Võ Chí Công, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/7, bệnh nhân dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và đi từ nhà đến đám cưới bằng xe 7 chỗ có tiếp xúc với 6 người trên xe.



Trong thời gian từ ngày 22/7 - 24/7, bệnh nhân có đi chợ ngã 4 Ái Nghĩa, Thị trấn Ái Nghĩa (Quảng Nam); có cháu ruột cùng bé gái (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về thăm, đi chùa Giác Nguyên (khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa), thăm nhà người thân tại khu 2 - Thị trấn Ái Nghĩa.



Ngày 26/7, bệnh nhân được cách ly y tế tập trung tại huyện Đại Lộc do có yếu tố dịch tễ đi đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Place (Đà Nẵng).

Ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam. Tình trạng bệnh không ho, không sốt, không đau họng, không đau ngực, nhịp tim đều, rõ, ăn uống bình thường, không nôn mửa. Liên quan đến trường hợp này, ngành y tế Quảng Nam đã điều tra 41 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 433 tên N.T.B; SN 1953; Giới tính Nũ; trú thôn Châu Lâu, Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày 13/7 - 17/7, bệnh nhân cùng chồng đi xe dịch vụ từ Điện Bàn ra Bệnh viện Đà Nẵng tái khám bệnh cho chồng. Chồng bệnh nhân nhập viện sau đó tại Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 17/7, chồng bệnh nhân được xuất viện và gia đình thuê xe dịch vụ về nhà. Trong thời gian này, bệnh nhân đi mua đồ ăn, nước uống tại căn tin bệnh viện và ở phòng chăm bệnh.

Đến ngày 20/7, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà mỗi ngày 1 lần nhưng không thuyên giảm. Ngày 25/7, bệnh nhân cùng con gái thuê xe dịch vụ đến khám tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức và điều trị tại đây.

Khu vực phong tỏa

Đến ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly điều trị tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa khu vưc Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân có ho, sốt nhẹ, không đau họng, không khó thở, không đau ngực, nhịp tim đều rõ.

Liên quan đến trường hợp này, ngành y tế Quảng Nam đã điều tra dịch tễ đối với 7 người mà bệnh nhân tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành cách ly theo qjy định 41 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 434 tên H.T.N.; Giới tính: Nữ; SN 1949; trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.



Từ ngày 20/7 - 24/7, bệnh nhân chủ yếu ở nhà không đi đâu xa. Hàng ngày, bệnh nhân đi tập thể dục ở khu vực khuôn viên gần nhà cùng một số hàng xóm xung quanh nhà. Sau khi tập thể dục, bệnh nhân thường đi chợ An Hải Đông.



Bệnh nhân sống cùng con trai là Đ.V.L (1976) và con dâu L.T.L.Q (1983). Bà có mở quán làm tóc, gội đầu cho con dâu phía trước nhà, thường xuyên tiếp xúc với con dâu.



Sáng ngày 25/7 (từ 08h -12h), bệnh nhân đi Lễ tại chùa Pháp Hội ( đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có khoảng 38 người và nhà sư tại chùa, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Lúc này thì tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng ho, sốt.



Đến chiều ngày 26/7, bệnh nhân thấy mệt, bị ho, sốt, được cháu gái là cán bộ y tế tại Bệnh viện 199 đưa vào khám, cấp cứu tại Bệnh viện 199 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rồi sau đó được chuyển qua Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào tối cùng ngày.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 28/7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện tình trạng bệnh nhân ho ít, không đau họng, không đau ngực, hơi nhói ngực, không khó thở.

Bệnh nhân 435 tên N.T.Y.; Giới tính: Nữ; SN 1991; trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân là điều dưỡng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 15/7 - 18/7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 19/7 - 20/7, bệnh nhân về quê thăm nhà tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 21/7 - 23/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều ngày 23/7, bệnh nhân có tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 tại Hội trường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ngày 26/7, trong lúc làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, bệnh nhân có biểu hiện sốt và khám sàng lọc tại Khoa Cấp cứu, sau đó được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Không ho, không đau họng, không khó thở.

Bệnh nhân 436 tên N.V.M.; Giới tính: Nam; SN 195; trú thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử: suy thận mạn giai đoạn cuối.



Ngày 29/6, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam. Sau khoảng 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam, bệnh nhân xuất hiện lại các triệu chứng của suy thận nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 6/7.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân đang thở máy.

Bệnh nhân 437 tên N.H.L.; Giới tính: Nam; SN 1959; trú đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân đang ở nhà với vợ, con trai và con dâu. Bệnh nhân có tiền sử: suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout đã điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài.

Ngày 22/7, bệnh nhân vào lại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày.



Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân đang thở máy.



Bệnh nhân 438 tên Đ.N.T.; Giới tính: Nam; SN 1964; trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Hiện tại bệnh nhân đang ở nhà với anh ruột và vợ. Bệnh nhân tiền sử bị COPD và u ác niệu quản đã phẫu thuật cách đây 2 năm.

Ngày 10/6, bệnh nhân nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, sau đó chuyển qua Khoa Nội tim mạch điều trị đến ngày 30/6 thì được xuất viện. Trong thời gian này gia đình bệnh nhân có thuê chị P.T.T. (thường trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) chăm só.



Ngày 1/7, bệnh nhân mệt nhiều, sốt, ho đàm, khó thở nên đến tái khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc và điều trị đến nay. Thời gian này gia đình bệnh nhân có thuê chị P.T.T.H. chăm sóc bệnh nhân (chị H quê tỉnh Sóc Trăng, thuê nhà ở tại đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trong thời gian nằm viện, chỉ có em ruột (chị Đ.T.L) và 2 vợ chồng anh ruột đến thăm bệnh.

Ngày 27/7/2020, bệnh nhân được xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng bệnh nhân hiện tại tỉnh, gọi hỏi trả lời, không sốt.