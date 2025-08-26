Yêu nước có trách nhiệm

Yêu nước không nằm ở đám đông náo nhiệt, mà nằm trong sự lặng lẽ của từng hành động đúng mực. Khi mỗi công dân biết sống có văn hóa, có trách nhiệm, thì không cần phải phô trương, đất nước vẫn tự nhiên rực rỡ.

Trong những ngày cả nước hướng về đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trên khắp phố phường Hà Nội dễ dàng bắt gặp biển người khoác áo đỏ, tay giương cao cờ Tổ quốc.

Đó là cảnh tượng hùng tráng, gợi niềm tự hào dân tộc. Nhưng tiếc thay, xen lẫn sắc đỏ ấy lại có không ít hình ảnh phản cảm, khiến người ta chạnh lòng và buộc phải đặt câu hỏi: yêu nước là gì, nếu không phải là có văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng?

Hình ảnh một số người chen lấn, xô đẩy lực lượng chức năng để vào khu vực cấm. Ảnh: MXH

Không ít người mặc áo đỏ, tay cầm cờ đỏ nhưng lại xả rác bừa bãi, chen lấn xô đẩy, bất chấp lực lượng làm nhiệm vụ để lao vào khu vực cấm.

Có người trèo lên xe ô tô của người khác đứng, sẵn sàng gây hư hại tài sản chỉ để có chỗ đứng thuận mắt. Mà nếu xe của họ, chắc chắn họ không thô bạo thế!

Nhiều vườn hoa bên đường từng được các nhân viên môi trường nâng niu, chăm bón, mà bị những người vô ý thức dẫm nát không thương tiếc.

Tệ hơn, có người biến ngày hội chung thành dịp buôn bán, mang ghế ra vỉa hè công cộng cho thuê.

Những hình ảnh ấy không chỉ phản cảm, mà còn cho thấy sự thiếu hụt trong cách hiểu về yêu nước.

Phải thẳng thắn rằng, yêu nước không phải là lớp vỏ màu mè, không phải là sự ồn ào giả tạo. Yêu nước là thái độ sống. Nó không nằm ở việc hô to những khẩu hiệu, mà nằm ở việc giữ cho lá cờ được tôn trọng, giữ cho phố phường sạch sẽ, giữ cho không gian công cộng không bị biến thành bãi rác hay chợ tạm.

Đi xem diễu binh mà xếp hàng trật tự, không chen lấn, cũng là yêu nước. Bỏ rác đúng nơi, nhường chỗ cho trẻ em, người già, tôn trọng lực lượng làm nhiệm vụ – những hành động giản dị ấy lại phản chiếu rõ nhất tình yêu và sự tự trọng dành cho đất nước.

Yêu nước, nếu thiếu văn hóa ứng xử và trách nhiệm cộng đồng, thì chỉ còn là vỏ rỗng.

Điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ vẫn đồng nhất yêu nước với sự phô diễn, nghĩ rằng khoác áo đỏ, cầm cờ hò hét là đủ.

Nhưng họ không biết rằng, khi hành xử thiếu ý thức, họ không chỉ làm xấu hình ảnh bản thân, mà còn làm tổn hại đến bộ mặt quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế.

Vườn hoa đã bị nhiều người dẫm nát. Ảnh: MXH

Yêu nước không cao siêu. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giữ gìn một nhành cây xanh, một vỉa hè sạch, một hàng ghế ngay ngắn. Là sự hợp tác với lực lượng chức năng để lễ kỷ niệm trọng đại diễn ra an toàn, hào hứng và văn minh nhất

Nó không phải là cảm xúc bùng lên trong chốc lát, mà là trách nhiệm thường trực. Một chiếc áo đỏ có thể rực rỡ một ngày, nhưng chỉ có sự văn minh trong hành xử mới làm cho tình yêu Tổ quốc trở thành sức mạnh bền vững.

Ai cũng có quyền giương cao lá cờ, nhưng chỉ những người biết giữ gìn lá cờ mới thật sự xứng đáng. Ai cũng có thể mặc áo đỏ, nhưng chỉ những người sống tử tế mới làm màu đỏ ấy trở thành niềm tự hào.

Yêu nước không nằm ở đám đông náo nhiệt, mà nằm trong sự lặng lẽ của từng hành động đúng mực. Khi mỗi công dân biết sống có văn hóa, có trách nhiệm, thì không cần phải phô trương, đất nước vẫn tự nhiên rực rỡ.