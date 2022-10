Xác thực người ký hợp đồng điện tử bằng căn cước công dân gắn chip

Theo thông tin từ Bộ Công thương, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay, tại trụ sở Bộ Công an, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức khu triển lãm trưng bày về ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip để định danh - xác thực điện tử trong ký kết Hợp đồng điện tử phục vụ Thương mại điện tử. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Hội nghị Chuyển đổi số lần thứ nhất và công bố ngày chuyển đổi số ngành Công an.

Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip để định danh - xác thực điện tử trong ký kết Hợp đồng điện tử phục vụ Thương mại điện tử là giải pháp tiện ích úp người tham gia ký kết Hợp đồng điện tử sau khi hoàn thiện các nội dung ký sẽ phải xác minh danh tính người ký Hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng chip điện tử trên thẻ CCCD để đảm bảo xác minh thẻ thật và thông tin, sinh trắc học được lưu trữ trong chip điện tử.

Nếu không có giải pháp này do Bộ Công an cung cấp, thông tin sẽ phải làm thủ công, giấy tờ hoặc xác minh danh tính công dân không đảm bảo chính xác.

Ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) chia sẻ, việc ứng dụng thẻ CCCD gắn chip định danh - xác thực điện tử trong hoạt động ký kết Hợp đồng điện tử đem lại giải pháp, tiện ích vô cùng quan trọng cho Bộ Công Thương khi triển khai Trục Hợp đồng điện tử Việt Nam trong việc hỗ trợ các tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử Việt Nam định danh - xác thực điện tử chủ thể ký kết hợp đồng điện tử.

Bên cạnh đó, với giải pháp này các nhà cung cấp dịch vụ Hợp đồng điện tử hoàn toàn yên tâm để cung cấp dịch vụ về hợp đồng điện tử cho các tổ chức, cá nhân. Phù hợp với tính pháp lý do Bộ Công Thương quy định là người ký phải được xác thực danh tính gốc từ Bộ Công an.

Tại khu trưng bày, Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp giới thiệu cho Thủ tướng Chính phủ về tiện ích của ứng dụng thẻ CCCD gắn chip để định danh - xác thực điện tử trong việc ký Hợp đồng điện tử giữa các bên. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp cách sử dụng, vận hành, tích hợp “Căn cước công dân gắn chip” cho việc định danh, xác thực, ký “hợp đồng điện tử” và chứng thực hợp đồng điện tử trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Được biết, thời gian gần đây, trong xu thế chuyển đổi số nói chung, ngành Công an có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ. Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Quốc gia diễn ra ngày 9/10 tại Hà Nội, ở hạng mục cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, đơn vị đầu tiên của lực lượng Công an được vinh danh. Đó là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an với giải pháp “Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong giao dịch ngân hàng”.