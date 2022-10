Đơn vị đầu tiên của lực lượng Công an được vinh danh tại Vietnam Digital Awards

Cụ thể, đơn vị này đã được bình chọn là "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022, với giải pháp “Ứng dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trong giao dịch Ngân hàng”.

Nhân dịp này, VietTimes đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cục C06 Bộ Công an.

- PV VietTimes: Thưa Đại tá, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH) có giá trị xã hội rất lớn, tác động đến từng người dân. Là đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ của ngành Công an và đã triển khai thành công 2 dự án lớn là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, xin ông vui lòng cho biết những kết quả trong chuyển đổi số mà Cục C06 đã đạt được thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng: Một trong những thành tựu lớn nhất, đóng góp cho mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) các cấp nói chung và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng là thực hiện thành công 2 dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip”.

Đây là 2 dự án Công nghệ thông tin lớn, chưa từng có tiền lệ, quá trình triển khai, thực hiện cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, bằng sự đồng lòng, tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và lực lượng Công an các cấp, chúng tôi đã hoàn thành dự án trong thời gian thần tốc, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, được Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Có thể nói, đây là nền tảng quan trọng cho mục tiêu kiến tạo Chính phủ số, công dân số.

Bên cạnh đó, với vai trò thường trực của Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030), Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính; phát triển ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VneID); hỗ trợ các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp, địa phương trong cả nước số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, liên thông, khai thác dữ liệu dân cư...

Chúng tôi đang tích cực triển khai và đạt được nhiều thành tựu bước đầu đáng ghi nhận như nâng cao chất lượng, số lượng thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công; phối hợp số hóa, làm sạch dữ liệu tư pháp cho một số các địa phương, phổ cập thẻ CCCD gắn chip cho công dân trong độ tuổi theo quy định, hướng tới việc bỏ hộ khẩu giấy vào đầu năm 2023...

Đối với các đơn vị doanh nghiệp, chúng tôi đang nghiên cứu, triển khai các giải pháp về xác thực con người, xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng dữ liệu dân cư và thẻ CCCD gắn chip, trong đó có giải pháp ứng dụng thẻ CCCD gắn chip vào hoạt động ngân hàng, cũng là giải pháp được lựa chọn để tham dự Giải thưởng chuyển đổi số quốc gia 2022.

- Việc Cục C06 nghiên cứu, triển khai sản phẩm "Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong giao dịch Ngân hàng" đã đóng góp đáng kể cho phát triển KT-XH. Xin Đại tá cho biết lý do nào để C06 mạnh dạn triển khai nghiên cứu ứng dụng này?

Ngân hàng là lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Sở dĩ, chúng tôi lựa chọn ngân hàng là một trong những lĩnh vực ưu tiên thí điểm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip là bởi đặc thù yêu cầu về tính chính xác, nhưng vẫn phải đảm bảo nhanh gọn, tiện lợi trong việc xác thực nhân thân của nghiệp vụ ngân hàng. Đây lại là điểm ưu việt của thẻ CCCD gắn chip so với các hình thức định danh con người hiện có.

Thẻ CCCD gắn chip được áp dụng những công nghệ tiên tiến của Việt Nam và thế giới, mang lại lợi thế về tính chống làm giả, xác thực quan hệ sở hữu giữa thẻ và người sử dụng thẻ, cũng như cung cấp đầy đủ thông tin nhân thân cần thiết cho các nghiệp vụ ngân hàng. Được sự đồng ý, quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đã triển khai các giải pháp ứng dụng thẻ CCCD gắn chip cho nhiều ngân hàng trong cả nước, đạt được những kết quả khả quan, được đánh giá cao về tính an toàn, chính xác và tiện lợi.

- Việc ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong giao dịch Ngân hàng là vấn đề hoàn toàn mới ở Việt Nam và đòi hỏi những yêu cầu rất cao về an ninh cho người dùng cũng như ngân hàng. Xin Đại tá cho biết những khó khăn cùng thuận lợi mà C06 đã gặp phải trong quá trình nghiên cứu, triển khai ứng dụng?

Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip trong các giao dịch ngân hàng là giải pháp được một đơn vị thuộc Bộ Công an đưa ra, do đó, cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất khắt khe về an toàn và bảo mật thông tin của Bộ Công an. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai giải pháp, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn, cả về mặt pháp lý và kĩ thuật.

Thứ nhất, đây là một giải pháp mới tại Việt Nam, do đó, quá trình nghiên cứu và thử nghiệm cũng gặp nhiều vướng mắc về kĩ thuật, theo đó, hệ thống phần hạ tầng và phần mềm của các ngân hàng được triển khai đôi khi chưa đáp ứng và phải điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.

Thứ hai, cũng bởi đây là giải pháp mới nên trong giai đoạn đầu triển khai đã vấp phải không ít nghi ngờ từ người dân, doanh nghiệp về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Tuy nhiên, bằng sự hiệu quả, an toàn và thuận tiện trong quá trình vận hành chúng tôi đã hoàn toàn thuyết phục được người dân và các ngân hàng tin tưởng vào giải pháp của mình.

Đối với các vấn đề về pháp lý triển khai. chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Cục Pháp chế Bộ Công an và các đơn vị có liên quan để làm rõ.

Bên cạnh những khó khăn, chúng tôi cũng có những thuận lợi nhất định. Trước tiên, đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an nhằm nâng cao ứng dụng của thẻ CCCD gắn chip. Tiếp theo, đó là sự phối hợp nhịp nhàng, tận tình của các đơn vị đối tác, các đơn vị được triển khai.

- Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ C06 đã làm nên một sản phẩm hữu ích cho xã hội. Đại tá có thể giới thiệu các dịch vụ chính của sản phẩm cùng các lợi thế nổi trội, tính năng sáng tạo và đột phá của sản phẩm, nhất là vấn đề bảo mật và tiềm năng ứng dụng?

Như tôi đã giới thiệu ở trên, thẻ CCCD gắn chip có tính ứng dụng rất cao, sở hữu những lợi thế mang tính đột phá về bảo mật, đặc biệt phù hợp với các hoạt động của ngân hàng. Giải pháp của chúng tôi hiện đang được triển khai tại nhiều ngân hàng lớn trong cả nước như: BIDV, Vietcom bank, Vietin bank, Pvcom bank...., bao gồm 3 sản phẩm, dịch vụ chính:

- Ứng dụng MOC (xác thực trên chip) của thẻ CCCD cho việc xác thực chủ sở hữu thẻ.

- Công cụ lập trình ứng dụng cho phép tích hợp chứng thực ký số trên thẻ với ứng dụng mobile banking của các ngân hàng.

- Tích hợp thiết bị xác minh phục vụ rút tiền tại các quầy ATM.

Con chip trên thẻ CCCD lưu thông tin sinh trắc (bao gồm: khuôn mặt, vân tay) cho phép đối sánh để xác thực chủ sở hữu thẻ.

Bên cạnh đó, thẻ trước khi đến tay người dân đã được khóa để chống can thiệp trái phép lên chip, đồng thời được ký số bởi Ban Cơ yếu Chính phủ bằng giải thuật mã khóa công khai, cho phép xác thực thẻ thật giả.

Ngoài ra, con chip trên thẻ CCCD còn được trang bị 2 ứng dụng, trong đó, ứng dụng MOC cho phép thực hiện đối sánh sinh trắc ngay trên chip, giúp giảm thời gian, tăng sự tiện lợi khi xác thực.

Hiện tại, chúng tôi đang tích cực phối hợp với UBND, Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để triển khai đồng loạt việc rút tiền bằng thẻ CCCD gắn chip thay thế cho các ATM truyền thống theo chủ trương của Thành phố.

- Với ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong giao dịch ngân hàng, C06 đoạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2002, có thể nói, C06 chính là đại diện xuất sắc của lực lượng công an trong chuyển đổi số. Đại tá có thể chia sẻ những dự định về chuyển đổi số của C06 trong thời gian tới, nhằm mang đến nhiều lợi ích cho người dân, góp phần phát triển KT-XH của đất nước?

Trong thời gian tới Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ giao Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, hỗ trợ, hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện Đề án, phát huy tối đa vai trò thường trực của Bộ Công an. Trong đó, chúng tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng điểm như:

- Nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình dịch vụ công, hình thành thói quen cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong việc sử dụng cổng dịch vụ công để giải quyết các thủ tục hình chính góp phần hiện thực hóa mục tiêu cải cách và giảm thiểu thủ tục hành chính.

- Tiếp tục phát triển và hoàn thiện phần mềm định danh điện tử quốc gia (VneID), hướng tới tích hợp thêm nhiều tiện ích thiết thực phục vụ nhu cầu trong đời sống, nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần tạo dựng xã hội số, công dân số.

- Quản trị, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, “Đúng, đủ, sạch, sống”, nghiên cứu và cung cấp cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp các sản phẩm, thiết bị, giải pháp, tiện ích xoay quanh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chip.

- Lần đầu tiên có đơn vị của lực lượng Công an giành Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards, ông có thể chia sẻ ý kiến của mình về Giải thưởng này?

Cá nhân tôi đánh giá cao vai trò của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đối với việc nâng cao nhận thức, tư duy của người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đối với việc chuyển dịch từ thủ công sang số hóa các hoạt động kinh doanh, thương mại, giải quyết thủ tục hành chính,.. kịp thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam, giúp tinh thần “Chuyển đổi số” được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Chúng tôi rất vinh dự là một đơn vị được nhận giải thưởng lần này và sẽ tiếp tục phát huy, cố gắng hơn nữa trên cơ sở những thành tựu đã có, phấn đấu duy trì là một trong những đơn vị đi đầu về Chuyển đổi số của Bộ Công an và Chính phủ.

- Xin cám ơn ông đã trao đổi!

Thực hiện: Thanh Hằng

Ảnh và thiết kế: Văn Lâm