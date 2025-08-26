Vietravel Airlines tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong không khí cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Vietravel Airlines sẽ tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Trong không khí cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Vietravel Airlines sẽ tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với gian trưng bày quy mô, mang đến cho công chúng hành trình khám phá giàu trải nghiệm và cảm xúc.

Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia

Đến với sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, Vietravel Airlines mang theo thông điệp: “Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia”. Đây không chỉ là lời khẳng định về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một hãng hàng không được sinh ra trên chính mảnh đất hình chữ S, mà còn là minh chứng cho khát vọng chung của đội ngũ người Việt, cùng nhau đưa hàng không Việt Nam vươn xa, sánh vai với bạn bè quốc tế.

Tại triển lãm, gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành một chuỗi hành trình cảm xúc với 4 khu vực trải nghiệm, gồm: Trải nghiệm dịch vụ trên không, Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa, Khát vọng vươn xa, Vùng chạm công nghệ.

Tại triển lãm, gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành một chuỗi hành trình cảm xúc với 4 khu vực trải nghiệm

Tại điểm dừng đầu tiên, công chúng có cơ hội được trải nghiệm dịch vụ hạng Premium đẳng cấp của Vietravel Airlines; được đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo. Các màn trình diễn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt, mà còn truyền tải khát vọng vươn ra thế giới của Vietravel Airlines.

Khu vực Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa được thiết kế để du khách có thể khám phá sở thích khi di chuyển bằng máy bay, quan điểm chuẩn gu du lịch, từ đó tự xây dựng một hành trình riêng của mình thông qua những thao tác đơn giản trên màn hình LED.

Tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước, Vietravel Airlines sẽ mang tới cho khách tham quan những trải nghiệm đặc biệt.

Tại khu vực Khát vọng vươn xa, công chúng tiếp tục được tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn và khát vọng của Tập đoàn T&T Group, với một hệ sinh thái bền vững, nơi Vietravel Airlines và T&T Group cùng hợp lực để tạo ra những giá trị vượt trội. Người xem không chỉ chiêm ngưỡng một mô hình đơn thuần, mà còn được chạm tay vào bản đồ chiến lược minh họa sự gắn kết đầy tâm huyết giữa hàng không và logistics.

Đặc biệt, trái tim của không gian là màn hình LED, nơi hội tụ những công trình biểu tượng, những hoài bão của Tập đoàn T&T Group. Ở đó, nổi bật hình ảnh hai dự án mang tầm vóc quốc gia, được ấp ủ và dày công xây dựng để đón đầu kỷ nguyên cất cánh của dân tộc: “Cảng Hàng không Quảng Trị” và “Tổ hợp Công nghiệp Hàng không – Đô thị Sân bay Quảng Trị”.

Qua từng thước phim sống động và mỗi dòng tin tức giá trị, công chúng không chỉ khám phá một hệ sinh thái bền vững, mà còn cảm nhận sâu sắc khát vọng mãnh liệt và tinh thần tiên phong của Tập đoàn T&T Group trong việc đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Bên cạnh nội dung trưng bày, điểm nhấn còn nằm ở hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại khu vực Vùng chạm công nghệ. Tại đây, khách tham quan sẽ được tìm hiểu về các công nghệ hiện đại mà Vietravel Airlines đã, đang và sẽ ứng dụng, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống quản trị quốc tế. Bên cạnh đó, Vietravel Airlines cũng triển khai các chương trình tư vấn, khuyến mại với nhiều ưu đãi dành riêng cho khách tham quan trên những hành trình thực tế.

Tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiến tạo

Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để Vietravel Airlines khẳng định vai trò, vị thế của một hãng hàng không tư nhân vì sự phát triển của Việt Nam và sẵn sàng vươn ra thế giới. Hơn thế, đây cũng là cơ hội để Hãng truyền tải thông điệp về khát vọng vươn cao, tinh thần hội nhập và cam kết tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Qua đó, Vietravel Airlines tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiến tạo những hành trình khám phá chân thực và đầy cảm xúc, đồng hành cùng dân tộc trong chặng đường phát triển mới.

Vietravel Airlines được Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư thành lập ngày 3/4/2020 với số vốn 700 tỷ đồng. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Hãng khai trương vào ngày 25/1/2021, đánh dấu sự cất cánh của một thương hiệu hàng không mới trên bầu trời Việt Nam và quốc tế.

Với mục tiêu xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch, thời gian qua, Vietravel Airlines không ngừng mở rộng các đường bay trục, kiên định kết nối những thành phố du lịch trọng điểm trong nước và vươn xa ra quốc tế, mang Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Vietravel Airlines đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới đầy khát vọng

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Vietravel Airlines càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group. Từ nền tảng này, Vietravel Airlines đang bước vào một giai đoạn phát triển mới được hoạch định bài bản, dài hạn, với định hướng trở thành một trong những hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, Vietravel Airlines cho biết, hiện Hãng dự kiến sẽ đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP Hồ Chí Minh (SGN) – Hải Phòng (HPH) và TP Hồ Chí Minh (SGN) – Thanh Hóa (THD), khai thác trở lại đường bay Hà Nội (HAN) – Nha Trang (CXR). Song song với đó, thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội (HAN) – An Huy (TXN, Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Hãng cũng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30–50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Vietravel Airlines cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất (ground services), kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.

Sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group đã, đang và sẽ giúp Vietravel Airlines cất cánh bay xa

Đáng chú ý, quá trình phát triển đội bay sở hữu của Vietravel Airlines nằm trong một bức tranh lớn hơn: chiến lược phát triển hệ sinh thái hàng không – logistics – hạ tầng mà Tập đoàn T&T Group đang triển khai. Với vai trò cổ đông chiến lược, T&T Group không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn định hướng xây dựng Vietravel Airlines trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của mình, bao gồm: cảng hàng không, tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – đô thị sân bay và hệ thống hạ tầng giao thông, logistics… Điều này không chỉ giúp hãng từng bước làm chủ chuỗi vận hành, từ khai thác, dịch vụ mặt đất đến kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Khi thị trường hàng không Việt Nam vẫn còn những thách thức về quy hoạch, hạ tầng và năng lực phát triển, việc một hãng bay tư nhân trẻ tuổi như Vietravel Airlines sở hữu tàu bay riêng, tăng vốn và tích hợp vào chuỗi giá trị logistics – hàng không mang tầm quốc tế được xem là một dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, khi được kết nối với các dự án như Cảng hàng không Quảng Trị, Tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – đô thị sân bay tại Quảng Trị, Cảng Quảng Ninh, siêu cảng logistics thông minh Việt Nam SuperPort tại Vĩnh Phúc hay cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Vietravel Airlines không chỉ được thừa hưởng lợi thế về hạ tầng, mà còn đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị tích hợp từ vận tải hành khách đến logistics hàng không.

Việc hiện diện trong chuỗi các dự án trọng điểm này giúp Vietravel Airlines không chỉ mở rộng không gian khai thác, mà còn từng bước tiếp cận mô hình vận hành tổng thể, điều mà trước đây mới chỉ thấy ở các hãng hàng không lớn.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, với sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group, Vietravel Airlines đã và đang khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của khối kinh tế tư nhân, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, theo tinh thần của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng đến một nền kinh tế tự chủ, sáng tạo và hội nhập toàn diện.