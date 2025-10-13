Vietravel Airlines mở đường bay charter kết nối Hà Nội – Trung Quốc

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, hướng tới các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam tại Châu Á.

Linh hoạt tiếp cận các thị trường quốc tế

Chiều ngày 10/10, chuyến bay mang số hiệu VU1236 của Vietravel Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 16h50 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đồn Khê Hoàng Sơn, Hoàng Sơn (Trung Quốc) lúc 20h45 (theo giờ địa phương), với hơn 180 hành khách trên hành trình du lịch khám phá các danh thắng nổi tiếng Trung Quốc.

Chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội – Hoàng Sơn

Trên chuyến bay đặc biệt này, bên cạnh trải nghiệm dịch vụ thông thường trên các chuyến bay, hành khách còn được giới thiệu trình diễn pha trà và thưởng thức trà mao phong Hoàng Sơn. Đây là cách Vietravel Airlines thể hiện triết lý dịch vụ riêng của hãng: đưa văn hóa bản địa vào trải nghiệm bay, biến mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là cầu nối giao thoa văn hóa giữa các quốc gia.

Với việc thực hiện chuỗi chuyến bay charter Hà Nội - Hoàng Sơn lần này, Vietravel Airlines đã đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng và đầy linh hoạt trong quá trình tiếp cận, đánh giá và khai thác thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng.

Theo Cục Thống kê, sau 9 tháng năm 2025, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 50% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,89 triệu lượt và Việt Nam cũng là một trong những thị trường nước ngoài lớn nhất có lượng khách đến Trung Quốc trong nhiều năm.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, đây là động thái chủ động nhằm mở rộng cánh cửa kết nối, không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách mà còn thể hiện tầm nhìn của hãng trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường, thử nghiệm các đường bay mới. Chuyến bay charter tới Hoàng Sơn là minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh chóng và cam kết mạnh mẽ của Vietravel Airlines trong việc phát triển các tuyến điểm quốc tế, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Sau thành công của tuyến charter này, trong giai đoạn tới, hãng dự kiến mở rộng kết nối đến ba thị trường chiến lược gồm Quảng Châu, Thượng Hải và Thâm Quyến, từng bước xây dựng mạng lưới bay quốc tế song hành cùng xu hướng phục hồi mạnh mẽ của du lịch hai chiều Việt – Trung.

Hành khách phấn khởi trước chuyến bay đến Hoàng Sơn

Bệ phóng mới từ hệ sinh thái T&T Group

Từ cuối năm 2024, Tập đoàn T&T Group chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines, mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng dài hạn, chuyên nghiệp và bền vững cho hãng.

Sự đồng hành của T&T Group - Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện nay với hệ sinh thái trải rộng từ logistics, hàng không, hạ tầng, năng lượng, bất động sản, tài chính – đầu tư… đã giúp Vietravel Airlines nâng tầm năng lực cạnh tranh, chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, chủ động trong kế hoạch khai thác và tối ưu chi phí vận hành.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra vào đầu tháng 8 /2025 vừa qua, Vietravel Airlines cho biết, hiện Hãng dự kiến sẽ đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối Tp. Hồ Chí Minh (SGN) – Hải Phòng (HPH) và Tp. Hồ Chí Minh (SGN) – Thanh Hóa (THD), khai thác trở lại đường bay Hà Nội (HAN) – Nha Trang (CXR). Song song với đó, thực hiện chuỗi chuyến bay charter kết nối Hà Nội (HAN) – An Huy (TXN, Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Hãng cũng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30–50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, Vietravel Airlines cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỉ đồng. Nguồn lực tài chính này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mạnh mẽ đội tàu bay và quy mô hoạt động của hãng trong thời gian tới; đồng thời sẽ được đầu tư đồng bộ cho hệ thống công nghệ khai thác hiện đại, cơ sở kỹ thuật bảo dưỡng và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - nhân tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của hãng.

Vietravel Airlines cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất (ground services), kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.

Chuyến bay charter đầu tiên đến Trung Quốc lần này vì thế không chỉ là một hành trình mở tuyến mới, mà còn là bước khởi đầu cho chiến lược vươn tầm khu vực của Vietravel Airlines, hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.